У внедорожника Nissan Armada появилась затемнённая версия

Nissan Armada представляет собой внедорожник, реализуемый на американском рынке, его ближайшим родственником является Patrol. Производитель рассекретил оба актуальных варианта SUV в начале осени 2024 года. Напомним, эти модели японской марки представляют собой «упрощённые» исполнения богатого Infiniti QX80 (эта марка принадлежит Nissan), презентация нынешнего поколения которого прошла весной 2024-го.

На фото: Nissan Armada Dark Armor

Теперь американский офис бренда подготовил обновки для Nissan Armada 2027 модельного года. Речь, правда, по сути, идёт всего об одном новшестве – доступном теперь пакете Dark Armor, с помощью которого можно внести ряд изменений во внешность и салон большого внедорожника.

В основу новой затемнённой версии легло исполнение Nissan Armada SL. Так, модели достались чёрные рейлинги на крыше, полностью чёрная рамка бокового остекления, в том же цвете выполнены все элементы большой радиаторной решётки и нижней части переднего бампера с интегрированными в него воздухозаборниками. Профиль украшен за счёт чёрных же 20-дюймовых колёсных дисков и соответствующих шильдиков. Название модели на корме тоже затемнено.

Порция изменений в рамках пакета Dark Armor предусмотрена и для интерьера Armada. Такой внедорожник с панорамным люком в крыше получил обивку салона в чёрном цвете, а также тёмно-серые вставки на передней панели, на трёхспицевом мультифункциональном рулевом колесе и на центральной консоли. Известно, что стоимость «допов» Dark Armor равна 1900 долларов (эквивалентно примерно 160 тыс. рублей по текущему курсу).

На фото: салон Nissan Armada Dark Armor

Начинка у новой версии полноразмерного SUV, конечно же, стандартная. Напомним, под капотом у Nissan Armada располагается битурбомотор V6 серии VR35DDTT объёмом 3,5 литра. Его максимальная мощность равна 431 л.с., а крутящий момент – 700 Нм. Этот двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у этой модели может быть как задним, так и полным.

В американском офисе уже была обнародована стоимость Nissan Armada 2027 модельного года. За стартовую «обычную» заднеприводную версию в США просят не менее 64 290 долларов (около 5,41 млн рублей), а самый доступный полноприводник обойдётся в 67 290 долларов (около 5,66 млн рублей). Исполнение Pro-4X стоит 78 990 долларов (около 6,65 млн рублей), за Nismo клиентам придётся отдать не менее 80 690 долларов (около 6,79 млн рублей), а цена топ-версии Platinum Reserve 4x4 равна 84 590 долларов (около 7,12 млн рублей).

Напомним, в прошлом месяце стало известно о том, что затемнённая версия появилась также у седана Nissan Sentra 2027 модельного года, который представлен в Штатах. Этому варианту досталась прибавка Midnight Edition к названию.