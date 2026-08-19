Седан Nissan Sentra слегка обновился и получил «затемнённую» версию

Стоимость посвежевшей четырёхдверки на американском рынке уже известна. За стартовый вариант теперь просят не менее 22 890 долларов, что на 290 долларов больше по сравнению с вариантом 2026 модельного года.

Четырёхдверка японской марки появилась в 1982 году, актуальный вариант в Китае продаётся под именем Sylphy, а на североамериканском рынке – под названием Sentra. Актуальный седан девятой генерации с новым дизайном и прежней техникой дебютировал в сентябре 2025-го, а его продажи на американском рынке стартовали в ноябре того же года.

На фото: актуальный седан Nissan Sentra SL 1 / 2 На фото: актуальный седан Nissan Sentra SL 2 / 2

Теперь «штатный» офис японской марки рассказал о том, какие обновки достались Nissan Sentra 2027 модельного года. Так, четырёхдверке перенастроили бесступенчатую автоматическую коробку передач, чтобы обеспечить более плавное и линейное ускорение, а также «более чёткую реакцию» автомобиля. Как отметили в компании, эти корректировки были внесены на основе отзывов клиентов.

На фото: актуальный седан Nissan Sentra SR

Кроме того, Sentra 2027 модельного года получила новое устройство для беспроводной зарядки смартфонов, теперь оно соответствует стандарту Qi2. В компании отметили, что это устройство обеспечивает более быструю и стабильную зарядку, а также совместимо с большим количеством девайсов.

В пресс-службе американского представительства Nissan рассказали о том, что посвежевшие машины уже поступили в продажу. За стартовый вариант Sentra S теперь просят не менее 24 135 долларов (стоимость указана с учётом платы за доставку в размере 1245 долларов), что эквивалентно примерно 2,06 млн рублей по текущему курсу. Это значит, что базовый седан подорожал на 290 долларов по сравнению с вариантом 2026 модельного года.

На фото: Nissan Sentra Midnight Edition

Стоимость следующего исполнения – Nissan Sentra SV – равна 24 835 долларов (около 2,16 млн рублей), Sentra SR – 26 235 долларов (около 2,26 млн рублей), а за топовый вариант Sentra SL придётся отдать не менее 29 235 долларов (около 2,49 млн рублей).

Отметим, одной из главных обновок Nissan Sentra к 2027 модельному году стало появление версии Midnight Edition. В её основе лежит исполнение Sentra SR, однако такому седану положено больше чёрных элементов: надпись в виде названия автомобиля на корме, шильдик с названием модели (в виде белых букв на чёрном фоне), рамка бокового остекления, а также 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

За пакет дополнений для «тёмной» версии Midnight Edition дилеры Nissan в США просят 650 долларов. Это значит, что покупка такого варианта седана 2027 модельного года обойдётся как минимум в 26 885 долларов (около 2,29 млн рублей).

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«Начинка» для всех версий четырёхдверки едина. Под капотом располагается 2,0-литровый четырёхцилиндровый атмосферник, максимальная мощность которого составляет 151 л.с., а крутящий момент – 198 Нм. Мотор работает в паре с ныне модернизированным вариатором Xtronic, привод у седана может быть только передним.