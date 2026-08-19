Новинки ×
  • Седан Nissan Sentra слегка обновился и получил «затемнённую» версию

Седан Nissan Sentra слегка обновился и получил «затемнённую» версию

19.08.2026 397 1 0
Седан Nissan Sentra слегка обновился и получил «затемнённую» версию

Стоимость посвежевшей четырёхдверки на американском рынке уже известна. За стартовый вариант теперь просят не менее 22 890 долларов, что на 290 долларов больше по сравнению с вариантом 2026 модельного года.

Четырёхдверка японской марки появилась в 1982 году, актуальный вариант в Китае продаётся под именем Sylphy, а на североамериканском рынке – под названием Sentra. Актуальный седан девятой генерации с новым дизайном и прежней техникой дебютировал в сентябре 2025-го, а его продажи на американском рынке стартовали в ноябре того же года.

На фото: актуальный седан Nissan Sentra SL
На фото: актуальный седан Nissan Sentra SL
1 / 2
На фото: актуальный седан Nissan Sentra SL
На фото: актуальный седан Nissan Sentra SL
2 / 2

Теперь «штатный» офис японской марки рассказал о том, какие обновки достались Nissan Sentra 2027 модельного года. Так, четырёхдверке перенастроили бесступенчатую автоматическую коробку передач, чтобы обеспечить более плавное и линейное ускорение, а также «более чёткую реакцию» автомобиля. Как отметили в компании, эти корректировки были внесены на основе отзывов клиентов.

На фото: актуальный седан Nissan Sentra SR

Кроме того, Sentra 2027 модельного года получила новое устройство для беспроводной зарядки смартфонов, теперь оно соответствует стандарту Qi2. В компании отметили, что это устройство обеспечивает более быструю и стабильную зарядку, а также совместимо с большим количеством девайсов.

В пресс-службе американского представительства Nissan рассказали о том, что посвежевшие машины уже поступили в продажу. За стартовый вариант Sentra S теперь просят не менее 24 135 долларов (стоимость указана с учётом платы за доставку в размере 1245 долларов), что эквивалентно примерно 2,06 млн рублей по текущему курсу. Это значит, что базовый седан подорожал на 290 долларов по сравнению с вариантом 2026 модельного года.

На фото: Nissan Sentra Midnight Edition

Стоимость следующего исполнения – Nissan Sentra SV – равна 24 835 долларов (около 2,16 млн рублей), Sentra SR – 26 235 долларов (около 2,26 млн рублей), а за топовый вариант Sentra SL придётся отдать не менее 29 235 долларов (около 2,49 млн рублей).

Отметим, одной из главных обновок Nissan Sentra к 2027 модельному году стало появление версии Midnight Edition. В её основе лежит исполнение Sentra SR, однако такому седану положено больше чёрных элементов: надпись в виде названия автомобиля на корме, шильдик с названием модели (в виде белых букв на чёрном фоне), рамка бокового остекления, а также 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

За пакет дополнений для «тёмной» версии Midnight Edition дилеры Nissan в США просят 650 долларов. Это значит, что покупка такого варианта седана 2027 модельного года обойдётся как минимум в 26 885 долларов (около 2,29 млн рублей).

1 / 2
2 / 2

«Начинка» для всех версий четырёхдверки едина. Под капотом располагается 2,0-литровый четырёхцилиндровый атмосферник, максимальная мощность которого составляет 151 л.с., а крутящий момент – 198 Нм. Мотор работает в паре с ныне модернизированным вариатором Xtronic, привод у седана может быть только передним.

седан США авторынок новинки Nissan Nissan Sentra
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
19.08.2026 14:19
nazarov66-r@mail.ru

Уф...Вот это красота!

Новые статьи

Статьи / Практика Ошибка Р0700: коварство, цена бездействия и решение загадки Р0700 – один из самых коварных и неприятных диагностических кодов. Его расшифровка «Неисправность системы управления трансмиссии» как бы сообщает, что блоком управления коробки передач (Tran... 444 0 0 19.08.2026
Статьи / Популярные вопросы ОСАГО без техосмотра с 22 августа 2026 года: что изменится и можно ли на этом сэкономить Оформить полис ОСАГО теперь станет проще: страховщикам больше не придётся связывать обязательную автогражданку с проверкой прохождения техосмотра. Причем сама процедура технического осмотра... 2775 4 1 17.08.2026
Статьи / Мнение без фильтров Всё не так, ребята: почему исчезают автомобильные марки и при чём тут китайцы Когда несколько лет назад российский рынок стал стремительно заполняться китайскими автомобилями, всё казалось довольно простым. Мы думали, что Toyota, Volkswagen, Kia и другие привычные мар... 1534 9 1 17.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 48414 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 45506 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 11506 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
9 Всё не так, ребята: почему исчезают автомобильные марки и при чём тут...
6 Правь, Британия: как в Bentley появилась модель Brooklands и чем она у...
5 Кроссовер Hongqi HS5 обновился снаружи и внутри. Ждём в России
Новые комментарии
Change privacy settings