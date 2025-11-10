Новинки ×
  • Новый седан Nissan Sentra обзавёлся ценником: всё ещё «бюджетник», несмотря на подорожание

Новый седан Nissan Sentra обзавёлся ценником: всё ещё «бюджетник», несмотря на подорожание

10.11.2025

Четырёхдверка, предназначенная для американского рынка, предложена в девятом поколении в четырёх комплектациях – S, SV, SR и вернувшейся SL.

История седана, выпускаемого японской маркой, стартовала в 1982 году, при этом модель восьмого поколения была представлена в 2019-м, а рестайлинг она пережила в 2023-м. Эта четырёхдверка в Китае продаётся под именем Sylphy, а на североамериканском рынке – под названием Sentra. Седан для Поднебесной в новом дизайне показался в первой половине сентября 2025 года, а вариант для Северной Америки был рассекречен через пару недель: в компании заявили, что это девятое поколение модели.

На фото: Nissan Sentra нового поколения (в версии SL)

Новая Sentra, которой присвоили 2026 модельный год, в Штатах представлена в четырёх комплектациях – S, SV, SR, а также вернувшейся в гамму SL. Стоимость нового седана в стартовой версии составляет 23 645 долларов, что эквивалентно примерно 1,92 млн рублей по текущему курсу. По сравнению с предшественником прошлого модельного года, стоимость увеличилась на 810 долларов.

За исполнение Sentra SV на американском рынке теперь просят 24 415 долларов (около 1,98 млн рублей), что на 880 долларов больше, по сравнению с аналогичным вариантом восьмого поколения 2025 модельного года. Покупка варианта SR теперь обойдётся в 26 245 долларов (около 2,13 млн рублей), что на 410 долларов больше. А за вернувшуюся версию Sentra SL в США просят не менее 29 235 долларов (около 2,38 млн рублей).

На фото: салон Nissan Sentra нового поколения (версии SL)
На фото: салон Nissan Sentra нового поколения (версии SL)
Как Kolesa.ru сообщал ранее, новому седану досталась серьёзно переработанная внешность: модель снабдили иными выштамповками на капоте, другой головной оптикой в стиле нового Leaf – с «клыками», которые спускаются к переднему бамперу. Также четырёхдверка получила иную радиаторную решётку, воздухозаборник с расходящимися в стороны планками, чёрные вставки на кузове и аналогичного цвета корпуса наружных зеркал. Варианты доступных модели колёсных дисков – 16, 17 и 18 дюймов.

На фото: Nissan Sentra нового поколения (версия SR)

У «оспортивленной» модификации Nissan Sentra SR в списке отличий числятся чёрная крыша, аналогичного цвета спойлер на крышке багажника, пороги, диффузор в нижней части кормы и вставки на переднем бампере. Кроме того, такой седан получил хромированную окантовку верхней части бокового остекления и двухцветные колёсные диски.

Новая Sentra слегка подросла в размерах: её габаритная длина равна 4656 мм (на 10 мм длиннее предшественника), ширина осталась прежней – 1816 мм, а высота теперь составляет 1450 мм (на 5 мм выше). Расстояние между осями у этой четырёхдверки равно 2705 мм (меньше на 3 мм).

На фото: салон Nissan Sentra нового поколения (версии SR)
На фото: салон Nissan Sentra нового поколения (версии SR)
В салоне у Nissan Sentra девятого поколения предусмотрены новое двухспицевое рулевое колесо и иная передняя панель: с большим горизонтальным планшетом, который объединяет и виртуальный щиток приборов, и тачскрин информационно-развлекательной системы, диагональ каждого дисплея составляет 12,3 дюйма. При этом у базовой версии – семидюймовая приборка и отдельный экран мультимедиа.

Седану оставили прежнюю технику: под капотом находится 2,0-литровый четырёхцилиндровый атмосферник, его отдача составляет 151 л.с., а максимальный крутящий момент – 198 Нм. В пару этому мотору идёт безальтернативный вариатор Xtronic, привод – только передний. Исполнениям SV, SR и SL положен дополнительный новый режим Sport drive.

