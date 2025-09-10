Седан Nissan Sentra в новом дизайне раскрылся досрочно

В актуальном поколении этот седан Nissan гольф-класса пребывает с 2019 года. В Северной Америке он носит имя Sentra, а в Китае модель представлена под названием Sylphy. Рестайлинг машины для разных рынков пережили в 2023-м. И вот появились фото еще раз модернизированной «поднебесной» четырехдверки производства СП Dongfeng Nissan – их внесли в базу местного Минпрома. К слову, не исключено, что преобразившийся седан Nissan Sylphy объявят моделью следующей генерации.

Новый Nissan Sylphy для Китая

Автомобиль получил клыкастые фары в стиле китайских электроседана Nissan N7 и гибридной четырехдверки Nissan N6. Головную оптику Sylphy вдобавок объединяет сплошная линия – не то хромированная, не то диодная. Плюс под фарами расположены скошенные полоски, и вот они-то наверняка светятся. Nissan Sylphy еще достались новые бамперы, а задние фонари сделали в виде единой плашки. Интерьер пока не засвечен.

Длина седана с новым дизайном равна 4656 мм, что на 4 мм больше, чем у предшественника. В ширину Sylphy прибавил 10 мм (теперь 1825 мм). Высота – 1448 мм, тогда как показатель дореформенной четырехдверки в зависимости от версии варьируется от 1445 до 1450 мм. Колесная база не изменилась – 2712 мм.

Дореформенный чисто бензиновый седан Nissan Sylphy для Китая

Модернизированный Nissan Sylphy сертифицирован с прежним бензиновым мотором – это атмосферник 1.6 мощностью 135 л.с. На дореформенном седане двигатель сочетается с вариатором. Дорестайлинговая четырехдверка в Китае еще бывает в виде гибрида с фирменной установкой e-Power: такая модель имеет атмосферник 1.2 (не связан с колесами, работает в режиме генератора) и 136-сильный электромотор.

Официальную премьеру Nissan Sylphy с новой внешностью могут провести уже в этом году. В Китае также готовится к дебюту более крупный седан Nissan Teana Plus, то есть рестайлинговая версия Nissan Altima. А вот когда изменятся американские Sentra и Altima, да и изменятся ли вообще – информации пока нет.