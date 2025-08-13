Гибридные авто ×

Новый седан Nissan N6 показали на официальных фото

13.08.2025 191 0 0

Компания Nissan готовится представить новую гибридную четырехдверку N6. Дебютным и главным рынком для модели станет Китай. При этом впоследствии новинка вполне может добраться и до других стран.

В конце прошлой недели в базе китайского Минпрома появился сертификат подзаряжаемого гибридного седана Nissan N6. Марка не стала делать вид, что никакой утечки не было, и почти сразу же опубликовала полноценные фирменные изображения. Nissan N6 – это вторая электрифицированная модель «новой эры», разработанная специально для Поднебесной. Первенцем же является электрический седан Nissan N7, он поступил в продажу в апреле. За выпуск обеих моделей отвечает СП Dongfeng Nissan.

Гибридный седан Nissan N6
1 / 5
Гибридный седан Nissan N6
2 / 5
Гибридный седан Nissan N6
3 / 5
Гибридный седан Nissan N6
4 / 5
Гибридный седан Nissan N6
5 / 5

Внешность «шестерки» оформлена в едином ключе с электрокаром. Гибрид тоже имеет гладкий «нос», узкие фары с пристыкованными к ним скошенными клыками ходовых огней (но у N7 секции ДХО находятся с другой стороны), расположенную сверху дополнительную светящуюся полоску и выдвижные ручки дверей.

Гибридный седан Nissan N6
1 / 3
Гибридный седан Nissan N6
2 / 3
Гибридный седан Nissan N6
3 / 3

При этом Nissan N6 компактнее, но чуть выше. Длина гибридной четырехдверки равна 4831 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1491 или 1494 мм (в зависимости от версии), колесная база – 2815 мм. Размеры электрического седана Nissan N7: 4930/1895/1484 мм, расстояние между осями – 2915 мм.

Гибридный седан Nissan N6

Интерьер «шестерки» пока не продемонстрировали. Скорее всего, как и у старшего седана, внутри установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель.

Гибридный седан Nissan N6
1 / 4
Гибридный седан Nissan N6
2 / 4
Гибридный седан Nissan N6
3 / 4
Гибридный седан Nissan N6
4 / 4

Силовая установка Nissan N6 включает бензиновый атмосферник 1.5 (102 л.с.) от Dongfeng. Информации об электромоторе все еще нет. Зато в Nissan официально заявили о том, что седан имеет батарею емкостью 21,1 кВт*ч. По предварительным данным, только на электротяге автомобиль сможет проехать более 150 км по китайскому циклу CLTC.

Электрический седан Nissan N7
1 / 4
Электрический седан Nissan N7
2 / 4
Электрический седан Nissan N7
3 / 4
Электрический седан Nissan N7
4 / 4

На рынок КНР гибридный седан Nissan N6 выйдет в четвертом квартале. Очевидно, модель окажется дешевле старшего электрокара Nissan N7, за который сейчас просят 119 900 – 149 900 юаней (около 1,3 млн – 1,66 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, ранее в Сети появлялась информация о том, что СП Dongfeng Nissan планирует поставлять электроседан N7 на экспорт: эта модель может добраться до стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Не исключено, что гибрид N6 тоже не станет эксклюзивом для Китая.

Тем временем в Поднебесной к премьере готовится еще одна четырехдверка Nissan – чисто бензиновая Teana, то есть рестайлинговая версия местной модели Altima.

седан Китай авторынок новинки гибридные авто Nissan Nissan N6
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW 1 Series II (F20) с пробегом: слабые тормоза, неудачная рейка и слишком горячие моторы В первой части материала о подержанной «единичке» BMW поколения F20 мы рассказали о том, что кузов, салон и даже электрика этого автомобиля пока ещё могут быть в достойном состоянии. Означа... 219 0 1 13.08.2025
Статьи / Мнение без фильтров Тише, люди, я прошу вас, тише: фантазии о штрафах за шумную технику В Думе обратили внимание на шумные автомобили и мотоциклы. Это хорошо. А вот предложенный способ борьбы с ними – не очень. 594 3 1 11.08.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Что нужно знать о правильной эксплуатации автомобиля Как известно, автомобиль – это не только средство передвижения, но и сложный механизм, требующий внимания и заботы. Чтобы машина не доставляла хлопот владельцу, важно регулярно следить за со... 1893 1 1 11.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8409 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 7987 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7138 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
13 5 причин покупать и не покупать Geely Coolray I
4 Когда можно быстро и везде: история разработки и успеха Porsche Cayenn...
3 Тише, люди, я прошу вас, тише: фантазии о штрафах за шумную технику
Новые комментарии
Change privacy settings