Новинки ×
  • Subaru выбирает лучшее лицо нового Форестера, сгенерированное с помощью ИИ

Subaru выбирает лучшее лицо нового Форестера, сгенерированное с помощью ИИ

23.12.2025 1077 1 0
Subaru выбирает лучшее лицо нового Форестера, сгенерированное с помощью ИИ

Актуальному кроссоверу Subaru Forester шестого поколения всего два года, но японская компания уже думает о преемнике, рассчитывая, что его облик будет менее спорным и соответственно более привлекательным. Не исключено, что дизайн «седьмого» Форестера будет в значительной степени результатом творчества искусственного интеллекта.

«Шестой» Forester дебютировал в ноябре 2023 года в США, до родной Японии он добрался лишь весной этого года и удостоился титула «Лучший автомобиль Японии». Внешность «шестого» Форестера между тем продолжает оставаться предметом споров среди поклонников Subaru — недовольные упирают на избыточную деталировку и слишком большой передний свес, из-за которого кроссовер выглядит негармонично. Желающие могут рассмотреть «шестой» Subaru Forester во всех подробностях в нашем тест-драйве и сделать собственные выводы о качестве его дизайна.

Subaru Forester шестого поколения для Японии
Subaru Forester шестого поколения для Японии
1 / 3
Subaru Forester шестого поколения для Японии
Subaru Forester шестого поколения для Японии
2 / 3
Subaru Forester шестого поколения для Японии
Subaru Forester шестого поколения для Японии
3 / 3

В штаб-квартире Subaru, видимо, понимают, что эволюция стиля Форестера зашла немного не туда и хотят в следующем поколении состряпать ему более гармоничную внешность, которая понравится большинству. В ноябре в рамках фестиваля Subaru School Festival 2025 компания попросила его участников сгенерировать с помощью ИИ передок нового Форестера, затем отобрала десять лучших работ и выставила их на конкурс — сейчас на сайте японского комьюнити Subaru проходит голосование за лучший образ. Ниже приводим галерею с десятью отобранными работами.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Реально перспективных работ, на наш взгляд, в финальной подборке нет, но есть забавные — например деревянный Forester в стиле вселенной Флинтстоунов и огуречно-авокадовый Forester, уютно округлые формы которого являются полной противоположностью угловатому «шестому» Форестеру.

Для компании Subaru подобные конкурсы представляют интерес как своеобразная фокус-группа — из публичного обсуждения работ и голосования можно составить представление о том, в каком направлении нужно двигать дизайн популярного кроссовера. Полагаем, реальный Forester седьмого поколения мы увидим ближе к концу текущего десятилетия и, будем надеяться, он нас в хорошем смысле удивит.

кроссовер Япония новинки Subaru Subaru Forester
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
24.12.2025 01:40
Vasissualy Pupkinzon

А мне 4 вариант понравился. Да и 8-9 варианты тоже ничего так. Но есть конечно что-то уж очень своеобразное...

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Не шуметь и не ржаветь: зачем нужны подкрылки и какими они бывают Пожалуй, трудно представить, чтобы заботливый владелец оставил свой автомобиль без подкрылков. Да, на самом деле локеры отнюдь не всегда входят в базовую комплектацию: часто их нет вовсе, ли... 1467 0 0 23.12.2025
Статьи / Авто и технологии Электротяга, три блокировки и 220 вольт: как работает гибридная платформа Hi4-T В рамках презентации Tank 500 Hi-Charge, прошедшей у официального дилера марки – компании Major, руководитель отдела управления и развития модельного ряда бренда Илья Федотов подробно расска... 1309 0 0 23.12.2025
Статьи / Мнение без фильтров Хорошее настроение за 500 рублей: первые штрафы за украшенные автомобили Если новогоднего настроения до сих пор нет, его нужно создать самостоятельно. Например, украсить собственный автомобиль. Красиво? Может быть, да. Но опасно: уже начался сезонный отлов владел... 552 2 0 22.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74790 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45409 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17335 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость...
5 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK
5 Стало известно, когда кроссовер Infiniti QX65 выйдет на рынок
Новые комментарии
Change privacy settings