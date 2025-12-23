Subaru выбирает лучшее лицо нового Форестера, сгенерированное с помощью ИИ

Актуальному кроссоверу Subaru Forester шестого поколения всего два года, но японская компания уже думает о преемнике, рассчитывая, что его облик будет менее спорным и соответственно более привлекательным. Не исключено, что дизайн «седьмого» Форестера будет в значительной степени результатом творчества искусственного интеллекта.

«Шестой» Forester дебютировал в ноябре 2023 года в США, до родной Японии он добрался лишь весной этого года и удостоился титула «Лучший автомобиль Японии». Внешность «шестого» Форестера между тем продолжает оставаться предметом споров среди поклонников Subaru — недовольные упирают на избыточную деталировку и слишком большой передний свес, из-за которого кроссовер выглядит негармонично. Желающие могут рассмотреть «шестой» Subaru Forester во всех подробностях в нашем тест-драйве и сделать собственные выводы о качестве его дизайна.

Subaru Forester шестого поколения для Японии 1 / 3 Subaru Forester шестого поколения для Японии 2 / 3 Subaru Forester шестого поколения для Японии 3 / 3

В штаб-квартире Subaru, видимо, понимают, что эволюция стиля Форестера зашла немного не туда и хотят в следующем поколении состряпать ему более гармоничную внешность, которая понравится большинству. В ноябре в рамках фестиваля Subaru School Festival 2025 компания попросила его участников сгенерировать с помощью ИИ передок нового Форестера, затем отобрала десять лучших работ и выставила их на конкурс — сейчас на сайте японского комьюнити Subaru проходит голосование за лучший образ. Ниже приводим галерею с десятью отобранными работами.

Реально перспективных работ, на наш взгляд, в финальной подборке нет, но есть забавные — например деревянный Forester в стиле вселенной Флинтстоунов и огуречно-авокадовый Forester, уютно округлые формы которого являются полной противоположностью угловатому «шестому» Форестеру.

Для компании Subaru подобные конкурсы представляют интерес как своеобразная фокус-группа — из публичного обсуждения работ и голосования можно составить представление о том, в каком направлении нужно двигать дизайн популярного кроссовера. Полагаем, реальный Forester седьмого поколения мы увидим ближе к концу текущего десятилетия и, будем надеяться, он нас в хорошем смысле удивит.

