Новый Subaru Forester: противоречивый дизайн и пока никакой «зелени»

Кроссовер шестого поколения сохранил платформу предшественника, но ее доработали. На своем главном рынке модель поначалу все так же будет доступна с безальтернативным атмосферником, позже появится гибрид.

Компания Subaru представила на автосалоне в Лос-Анджелесе кросс Forester новой, шестой по счету генерации. Интересно, что фирменные фото SUV утекли в Сеть за неделю до премьеры, и он успел собрать неоднозначные отзывы: кому-то понравился дизайн, а кто-то принялся сравнивать с другими моделями, причем моделями не самыми свежими. Отметим, «пятый» Subaru Forester в Штатах пока в «плюсе»: с января по октябрь текущего года реализовано 121 824 шт. (+33%). Ну и напомним, что кроссовер предыдущего поколения в строю с 2018-го, рестайлинг он пережил два года назад.

Было — стало

Лесник сохранил «тележку» SGP (Subaru Global Platform), при этом ее доработали. В частности, на 10% увеличена жесткость кузова на кручение (за счет применения новой технологии сварки, еще выросла общая длина клеевых соединений), платформа также имеет усиленные крепления подвески. А еще в компании заявили о перенастройке рулевого механизма (на рейке установлен электроусилитель).



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Длина Subaru Forester выросла на 15 мм до 4656 мм (все габариты актуальны для модели в американской спецификации), ширина увеличена на 13 мм до 1829 мм. Высота и колесная база не изменились – 1730 и 2670 мм соответственно (высота – с учетом рейлингов на крыше). Прежним остался и дорожный просвет – 221 мм.



Особенности внешности – сросшаяся с радиаторной решеткой оптика, угловатые колесные арки и задние фонари со сложной начинкой, которые вдобавок объединены между собой черной плашкой. Головная оптика состоит из двух блоков: верхняя часть – это ходовые огни и поворотники, а ниже идут, собственно, сами фары. В передних крыльях есть решетки, через которые отводится воздух из арок. У версии Sport (белая машина на фото) имеется декор бронзового цвета. В зависимости от исполнения модели положены 17-, 18- или 19-дюймовые колеса.



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Главная обновка внутри – вертикальный планшет мультимедийной системы (11,6 дюйма). Впрочем, такой экран входит в оснащение лишь богатых комплектаций, тогда как остальные варианты имеют пару отдельных 7-дюймовых дисплеев, нижний из которых отвечает за управление «климатом». Виртуальная приборка Subaru Forester так и не досталась. Зато список оборудования пополнили вентиляция передних кресел и система бесконтактного открывания багажника (достаточно провести ногой под бампером). Еще марка заявила об улучшенной шумоизоляции салона, вдобавок кроссоверу достались более комфортные сиденья. Объем багажника – 838 литров против 818 л у прежнего Лесника (по американской методике EPA). Со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 2107 литра (у предыдущей модели – 2101 л).

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Разумеется, в арсенале Forester еще значится комплекс систем безопасности EyeSight, его модернизировали. Так, электроника быстрее распознает пешеходов и велосипедистов, появились электрический усилитель тормозов и полноценная система кругового обзора. Кроме того, есть система, которая сама включит аварийку, плавно остановит кроссовер и разблокирует двери, если водитель потерял сознание и не реагирует на предупреждения.



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В Штатах Subaru Forester поначалу будет доступен с почти прежним оппозитным атмосферником 2.5. «Почти» — потому что мощность слегка снизили: со 185 до 183 л.с. При этом крутящий момент, наоборот, вырос – 241 Нм вместо 239 Нм. Двигатель сочетается с клиноцепным вариатором Lineatronic, кроссовер по умолчанию полноприводный. Где-то через год в США появится гибридный Forester. К слову, за пределами американского рынка для модели давно предусмотрена гибридная установка, плюс в других странах Леснику положен турбомотор.



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Старт продаж в Америке намечен на весну 2024 года, цены еще не объявлены. Subaru Forester предыдущего поколения там сейчас стоит от 27 095 долларов (без учета налогов и доставки).



Позже Subaru представит новый кросс, предназначенный для других рынков.