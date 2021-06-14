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  • В Японии представлен обновлённый Subaru Forester: новый «взгляд» и прежние моторы

В Японии представлен обновлённый Subaru Forester: новый «взгляд» и прежние моторы

14.06.2021 1312 1 0

Главным рынком сбыта автомобилей Subaru вообще и кроссовера Forester в частности являются США, премьера «лесника» (так переводится с английского языка имя Forester) пятого поколения на модульной платформа SGP (Subaru Global Platform) состоялась в марте 2018 года в Нью-Йорке, но его обновлённая версия дебютировала сегодня в родной Японии. Радикальных изменений Forester не перетерпел: у кроссовера подретуширован дизайн передка, доработаны подвеска и электронные ассистенты водителя.

 

Сравните масштабы: в Японии с января по май этого года Subaru Forester разошёлся тиражом 10 014 экземпляров, тогда как лидер сегмента SUV – Toyota Harrier — привлёк 41 036 покупателей. В США за тот же период продажи Subaru Forester составили 81 152 шт. против 185 168 шт. у лидирующего Toyota RAV4, при этом американцам Forester доступен с единственным и безальтернативным 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» (185 л.с., 239 Нм) в паре с клиноцепным вариатором Lineartronic.

В Японии Forester осенью прошлого года обзавёлся новым 1,8-литровым бензиновым турбомотором (177 л.с., 300 Нм) — им снабдили кроссовер в исполнении Sport, а базовым силовым агрегатом является гибрид e-Boxer: 2,0-литровому бензиновому «атмосфернику» (145 л.с., 188 Нм) ассистирует вживлённый в вариатор электромотор (13,6 л.с., 65 Нм), а буферная батарея размещена под полом багажника.

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С обновлением моторная гамма у японского Форестера никак не изменилась, но теперь гибридный кроссовер во всех комплектациях оснащён системой e-active shift control: при активной езде она выбирает оптимальное передаточное отношение вариатора на входе и выходе из поворота и удерживает высокие обороты двигателя. Кроме того, на всех версиях пересмотрены настройки подвески в сторону большей спортивности — официальный пресс-релиз сообщает, что Forester стал точнее и приятнее в управлении.

Большинство косметических изменений сосредоточены на передке кроссовера: новые светодиодные фары сложной формы с ресничками дневных ходовых огней, слегка укрупнённая фальшрадиаторная решётка с более выразительным рисунком, новый бампер с круглыми либо вертикальными прямоугольными противотуманками в зависимости от комплектации. Вид кормы не изменился, зато появился новый дизайн колёсных дисков.

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Новшеств в салоне мы не обнаружили: вопреки общей моде Forester не получил виртуальный щиток приборов и в целом его салон оформлен консервативнее некуда, словно его рисовали в начале века. Зато системы активной безопасности — самые современные: обновление принесло Форестеру стереокамеры с увеличенным углом обзора и улучшенные алгоритмы работы многочисленных ассистентов водителя, среди которых система автоматического аварийного торможения (работает в том числе при движении задним ходом), адаптивный круиз-контроль, уведомление о включении зелёного сигнала светофора, мониторинг слепых зон и помощь при перестроениях, мониторинг усталости водителя и многое другое.

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В Японии обновлённый Subaru Forester поступит в продажу в августе, премьеры версий для других рынков ожидается ближе к осени, но могут состояться и раньше.

В России на Forester приходится примерно 80% продаж марки Subaru, дорестайлинговый кроссовер у нас доступен с двумя бензиновыми двигателями на выбор — 2,0 л (150 л.с., 196 Нм) и 2,5 л (185 л.с., 239 Нм), минимальная цена на момент нашей публикации составляет 2 469 000 рублей.

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1 комментарий
14.06.2021 20:36
RFR 17

Как был старпером, так и остался...Только цена не старперская...

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