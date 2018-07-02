Новый Subaru Forester e-Boxer: им не страшен «бензогейт»!

Новый Subaru Forester e-Boxer: им не страшен «бензогейт»!

4344 0 2
Первый гибридный Subaru Forester, призванный помочь компании избежать «топливного» скандала, расходует в городе на 1,5 литра меньше бензина, чем обычная версия нового «Лесника».

17 июля к японским дилерам Subaru поступают кроссоверы Forester пятого поколения. На родине этот компактный кроссовер представлен в двух модификациях. Исполнение с 2,5-литровым мотором и вариатором уже дебютировало на автосалоне в Нью-Йорке этой весной, а вот ассистирующий гибрид с 2,0-литровым бензиновым мотором иностранцам пока не показывали. По мнению нового президента Subaru Corporation Томоми Накамуры, приступившего к своим обязанностям 22 июня 2018 года, гибридная версия Forester e-Boxer должна «вернуть утраченное доверие покупателей к марке» и «помочь дилерам Subaru» достигнуть прежних объёмов продаж. Напомним, что предыдущий президент Subaru Corporation лишился должности как раз из-за возникшего скандала с сертификацией машин и последовавшего за этим падения сбыта.

Согласно прошлогодним заявлениям самой Subaru, «вспомогательный персонал», который должен был отвечать за соответствие условий в испытательной заводской лаборатории, многие годы «не обращал внимание» на некоторые показатели, влияющие на результаты расхода топлива и вредных выбросов. В первую очередь, речь идёт о влажности воздуха, которая строго регламентирована Министерством транспорта в Японии при стендовых испытаниях автомобилей. С одной стороны это послужило причиной массового отзыва автомобилей в Японии: по данным Automotive News, под акцию попало около 400 тыс. автомобилей, с другой – падения продаж. Однако, до полноценного «бензогейта», по типу того, какой случился недавно с Mitsubishi, и после которого Мицу стала частью альянса Renault-Nissan, у Subaru вряд ли дойдёт.

Subaru-Forester-2019-1600-02

По итогам первого квартала спрос на автомобили Subaru в Японии упал на 14,9% притом, что весь рынок новых легковых машин сократился на 2,3%. Из брендов первой десятки упали: Toyota (-2,3%;  1 место; 419 203 шт.), Nissan (-3,2%; 206 183 шт.; 3 место), Isuzu (-14,8%; 9 место; 21 383 шт.). С января по март дилеры Subaru сумели реализовать 45 867 машин – это седьмое место. Между тем, падение спроса отчасти вызвано как ожиданием нового поколения Forester, так и успешными продажами в прошлом году, которые на фоне запуска Impreza подскочили аж на 13,5%!

Интересно, что на данный момент менеджмент Subaru пока не планирует продавать Forester e-Boxer на внешних рынках. Эксперты Automotive News полагают, что единственным исключением может стать Китай. А вот покупатели США, где Subaru продаёт около 65% своей продукции, скорее всего счастливо обойдутся без «зелёного Лесника». Напомним, одно время здесь была представлена гибридная версия Crosstreck (наш XV) с никель-металлогидридной АКБ от Panasonic, однако, большим успехом она не пользовалась.

Subaru-Forester-2019-1600-0e

Кроме того, сегмент ассистирующих гибридов в США в последние годы вообще сильно упал. Не стал исключением и 2018 год: в первые четыре месяца продажи этого вида «зелени» просели на 11,6%, а лидер – Toyota Prius и вовсе рухнул на 26,8%. Между тем, на родине неувядающий «Приус» продолжает показывать прекрасные результаты. По итогам 1 квартала 2018 года он сохранил за собой статус второй машины всего японского рынка (36 496 шт.), уступив только Nissan Note (45 569 шт.). Интересно, что на третьем месте оказался ещё один «тойотовский» гибрид — субкомпактный хэтчбек Aqua (34 686 шт.).

Вернёмся к «Леснику». Есть ещё одна причина, по которой гибридный Subaru Forester вряд ли доедет до США. Дело в том, что по ожиданиям самих инженеров Subaru, за океаном Forester e-Boxer может быть сертифицирован специалистами EPA под расход около 33 миль/галлон, при этом обычный «Лесник» с 2,5-литровым мотором, ожидающий сертификации, может показать пробег исходя из… 34 миль на одном галлоне! Спрашивается, зачем же американцам более слабая версия с таким же расходом…

Subaru-Forester-2019-1600-0b

На японском потребительском сайте компании представлены результаты сертификации по циклу WLTC (он заменил европейский NEDC). В городе гибридный Subaru Forester e-Boxer потребляет 8,9 л/100 км, на трассе – 6,25 л/100 км, в смешанном цикле – 7,0 л/ 100 км. Как и все ассистирующие гибриды, Forester e-Boxer даёт наиболее ощутимую экономию именно в городе — на 1,5 л/100 км. По сравнению с обычным Forester — всего 10%, не так много. Однако ж, именно ради этой разницы рачительные японцы и набросились на Forester e-Boxer: по данным Subaru более 40% «домашних» предзаказов пришлось как раз на «зелёную» версию. В этом смысле за рыночный успех Subaru Forester e-Boxer можно не волноваться.

Что касается конструкции Subaru Forester e-Boxer: ассистирующий электродвигатель, позволяющий машине проехать на электротяге километр-другой, расположен между коробкой передач и муфтой, отбирающей мощность на задние колёса. Высоковольтная батарея размещена над задней осью с небольшим смещением в задний свес. Мощность 2,0-литрового мотора составляет 145 л.с. (188 Нм), при разгоне ему будет помогать электромотор в 13,5 л.с. и 65 Нм. В то же время, мощность 2,5-литрового агрегата достигает 182 л.с.

01

В России предзаказы на Subaru Forester пятого поколения ещё не открыты, но машина ожидается у наших дилеров уже этой осенью. Прежний Subaru Forester ещё в избытке имеется на складах дилеров. К слову, тем, кто не мыслит себе «Лесника» с ручной коробкой, стоит поторопиться: новая машина уже лишена этого спартанского атрибута.

Теги: За рубежом
Поделиться: 0 2 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
7 Статьи / Эксперт выбирает авто
Налетай, торопись: покупаем Ford Focus ll с пробегом за 300 тысяч
7 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Кросс-купе Renault на платформе Дастера: первые изображения
6 Статьи / Тесты
Тест: что тебе стоит купить, Volkswagen Touareg Typ 7L или BMW X5 E53?
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
ТОП-10 пикапов на мировом рынке: американское трио в лидерах

Подведены итоги продаж в сегменте пикапов глобального рынка в мае текущего года. Кстати, в десятку вошло шесть моделей американских брендов…

1950 0 4
Новые статьи Смотреть все
Гаджеты / Видеорегистраторы
Новый взгляд на комбо-устройства: тест Fujida Karma Slim

Мы привыкли, что комбо-устройство – полезный, однако здоровенный и не слишком удобный гаджет… Но новое поколение «комбиков» – это компактные плоские приборы, которые не висят «гирей» над головой водителя и легко прячутся…

515 0 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор лучшего видеорегистратора до 10 000 руб по версии эксперта А. Шуба

Совсем недавно русский бренд AdvoCam представил новинку, которая, по мнению ведущего эксперта российского рынка видеорегистраторов Александра Шуба, вполне может претендовать не только на звание флагмана линейки, но и…

2752 4 2
Статьи / Автотоп
Кузов не впрок: шесть самых бесполезных пикапов

В чем суть пикапа? Вы скажете – «в кузове», и будете почти правы. Суть – в универсальности и функциональности, которую дает этот самый кузов. С пикапом можно отдыхать, можно работать, а можно даже вести свой малый…

2655 1 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Налетай, торопись: покупаем Ford Focus ll с пробегом за 300 тысяч

Ford Focus – первая массовая «российская» иномарка, и в нулевых годах он был самой желанной альтернативой отечественным авто. Focus второго поколения уверенно продолжил штурмовать вершины хит-парадов и в своё время по…

9243 7 0
Выбор авто / Подержанные авто
Saab 900 NG с пробегом: гидроцилиндр от Daewoo и патрубки от КамАЗа

Saab – марка настолько интересная, что понимают её прелесть далеко не все. Но те, кто эту прелесть понял, становятся истинными фанатами марки. Вот только для первого знакомства с Саабом очень важно найти “правильную”…

2238 2 0
Выбор авто / Подержанные авто
Saab 900 NG с пробегом: кузов без арок и порогов и тормоза от Опеля

В среде «настоящих сааберов» эта машина считается как бы «не тру»: слишком многое взяли от народных Opel, и слишком уж она отличается по конструкции от «традиционной» модели Saab 900 первого поколения. То есть, в ней не…

2801 2 6
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Дядя, купи Lexus и расслабься: опыт владения Lexus LS 430

Задуманный как альтернатива лучшим, он в итоге нашел собственный путь. Его кредо – сдержанный экстерьер и всегда богатый внутренний мир, который не хочется покидать. Его технический консерватизм, на заре карьеры…

22353 1 3
Тест-драйвы / Одиночные
Управление неожиданностями: тест-драйв новой Toyota Camry

Мы не думали, что это когда-то случится. Хотя, говоря объективно, это должно было случиться уже давно. А случилось вот что: Toyota Camry стала интересным автомобилем. И если раньше словосочетание «водитель Camry»…

21679 18 0
Тест-драйвы / Одиночные
Я толстый самолет: опыт владения Chrysler Concorde

Гигантомания у американских драйверов в крови. Не изжить ее ничем – ни пробками, ни повышением цен на топливо, ни здравым смыслом. Больше – значит лучше. Простая формула, по которой рождён и он – Chrysler Concorde.

13032 7 7
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

72949 5 2
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

13955 2 0
Статьи / Практика
Смешной шутки автомобиль креативный скидка: забавные автоаксессуары с AliExpress

Когда речь идет об AliExpress, шутки и веселье начинаются еще на этапе прочтения описания товара, даже если вы покупаете какую-нибудь скучную штуку вроде парктроника или насоса. Но есть у китайцев в арсенале и товары,…

9897 3 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

53759 2 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

9619 0 1
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

8158 0 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

372801 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

249829 19 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

115122 14 1
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?