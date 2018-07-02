Новый Subaru Forester e-Boxer: им не страшен «бензогейт»!

Первый гибридный Subaru Forester, призванный помочь компании избежать «топливного» скандала, расходует в городе на 1,5 литра меньше бензина, чем обычная версия нового «Лесника».

17 июля к японским дилерам Subaru поступают кроссоверы Forester пятого поколения. На родине этот компактный кроссовер представлен в двух модификациях. Исполнение с 2,5-литровым мотором и вариатором уже дебютировало на автосалоне в Нью-Йорке этой весной, а вот ассистирующий гибрид с 2,0-литровым бензиновым мотором иностранцам пока не показывали. По мнению нового президента Subaru Corporation Томоми Накамуры, приступившего к своим обязанностям 22 июня 2018 года, гибридная версия Forester e-Boxer должна «вернуть утраченное доверие покупателей к марке» и «помочь дилерам Subaru» достигнуть прежних объёмов продаж. Напомним, что предыдущий президент Subaru Corporation лишился должности как раз из-за возникшего скандала с сертификацией машин и последовавшего за этим падения сбыта.

Согласно прошлогодним заявлениям самой Subaru, «вспомогательный персонал», который должен был отвечать за соответствие условий в испытательной заводской лаборатории, многие годы «не обращал внимание» на некоторые показатели, влияющие на результаты расхода топлива и вредных выбросов. В первую очередь, речь идёт о влажности воздуха, которая строго регламентирована Министерством транспорта в Японии при стендовых испытаниях автомобилей. С одной стороны это послужило причиной массового отзыва автомобилей в Японии: по данным Automotive News, под акцию попало около 400 тыс. автомобилей, с другой – падения продаж. Однако, до полноценного «бензогейта», по типу того, какой случился недавно с Mitsubishi, и после которого Мицу стала частью альянса Renault-Nissan, у Subaru вряд ли дойдёт.

По итогам первого квартала спрос на автомобили Subaru в Японии упал на 14,9% притом, что весь рынок новых легковых машин сократился на 2,3%. Из брендов первой десятки упали: Toyota (-2,3%; 1 место; 419 203 шт.), Nissan (-3,2%; 206 183 шт.; 3 место), Isuzu (-14,8%; 9 место; 21 383 шт.). С января по март дилеры Subaru сумели реализовать 45 867 машин – это седьмое место. Между тем, падение спроса отчасти вызвано как ожиданием нового поколения Forester, так и успешными продажами в прошлом году, которые на фоне запуска Impreza подскочили аж на 13,5%!

Интересно, что на данный момент менеджмент Subaru пока не планирует продавать Forester e-Boxer на внешних рынках. Эксперты Automotive News полагают, что единственным исключением может стать Китай. А вот покупатели США, где Subaru продаёт около 65% своей продукции, скорее всего счастливо обойдутся без «зелёного Лесника». Напомним, одно время здесь была представлена гибридная версия Crosstreck (наш XV) с никель-металлогидридной АКБ от Panasonic, однако, большим успехом она не пользовалась.

Кроме того, сегмент ассистирующих гибридов в США в последние годы вообще сильно упал. Не стал исключением и 2018 год: в первые четыре месяца продажи этого вида «зелени» просели на 11,6%, а лидер – Toyota Prius и вовсе рухнул на 26,8%. Между тем, на родине неувядающий «Приус» продолжает показывать прекрасные результаты. По итогам 1 квартала 2018 года он сохранил за собой статус второй машины всего японского рынка (36 496 шт.), уступив только Nissan Note (45 569 шт.). Интересно, что на третьем месте оказался ещё один «тойотовский» гибрид — субкомпактный хэтчбек Aqua (34 686 шт.).

Вернёмся к «Леснику». Есть ещё одна причина, по которой гибридный Subaru Forester вряд ли доедет до США. Дело в том, что по ожиданиям самих инженеров Subaru, за океаном Forester e-Boxer может быть сертифицирован специалистами EPA под расход около 33 миль/галлон, при этом обычный «Лесник» с 2,5-литровым мотором, ожидающий сертификации, может показать пробег исходя из… 34 миль на одном галлоне! Спрашивается, зачем же американцам более слабая версия с таким же расходом…

На японском потребительском сайте компании представлены результаты сертификации по циклу WLTC (он заменил европейский NEDC). В городе гибридный Subaru Forester e-Boxer потребляет 8,9 л/100 км, на трассе – 6,25 л/100 км, в смешанном цикле – 7,0 л/ 100 км. Как и все ассистирующие гибриды, Forester e-Boxer даёт наиболее ощутимую экономию именно в городе — на 1,5 л/100 км. По сравнению с обычным Forester — всего 10%, не так много. Однако ж, именно ради этой разницы рачительные японцы и набросились на Forester e-Boxer: по данным Subaru более 40% «домашних» предзаказов пришлось как раз на «зелёную» версию. В этом смысле за рыночный успех Subaru Forester e-Boxer можно не волноваться.

Что касается конструкции Subaru Forester e-Boxer: ассистирующий электродвигатель, позволяющий машине проехать на электротяге километр-другой, расположен между коробкой передач и муфтой, отбирающей мощность на задние колёса. Высоковольтная батарея размещена над задней осью с небольшим смещением в задний свес. Мощность 2,0-литрового мотора составляет 145 л.с. (188 Нм), при разгоне ему будет помогать электромотор в 13,5 л.с. и 65 Нм. В то же время, мощность 2,5-литрового агрегата достигает 182 л.с.

В России предзаказы на Subaru Forester пятого поколения ещё не открыты, но машина ожидается у наших дилеров уже этой осенью. Прежний Subaru Forester ещё в избытке имеется на складах дилеров. К слову, тем, кто не мыслит себе «Лесника» с ручной коробкой, стоит поторопиться: новая машина уже лишена этого спартанского атрибута.