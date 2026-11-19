Китайская компания Leapmotor умудряется наращивать производство и продажи на фоне общего спада китайского авторынка. Сегодня Leapmotor отчиталась о выпуске двухмиллионного автомобиля на своём заводе в городе Цзиньхуа провинции Чжэцзян, им стал флагманский кроссовер Leapmotor D19 чёрного цвета.

Компанию Leapmotor основал в 2015 году китайский предприниматель Чжу Цзянмин, она производит легковые автомобили сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды) самых разных классов — от маленьких хэтчбеков до больших кроссоверов. Свой первый автомобиль Leapmotor выпустила 28 июня 2019 года — это было небольшое электрическое купе Leapmotor S01. 19 ноября 2026 года компания отчиталась о выпуске двухмиллионного автомобиля. Динамику роста производства Leapmotor наглядно показывает приведённый ниже график.

Главная формула успеха Leapmotor — высокие технологии по доступным ценам. Leapmotor имеет очень современные и быстро обновляемые платформы собственной разработки, при этом её модели стоят заметно дешевле, чем у большинства конкурентов с сопоставимым техническим уровнем. Типичный пример — как раз флагманский кроссовер Leapmotor D19, вышедший на рынок в апреле этого года, с тех пор объём его выпуска перевалил за 50 000 шт.

Leapmotor D19

В этом году Leapmotor хочет продать в мире миллион автомобилей, а в течение ближайших десяти лет — выйти на уровень продаж в 4 млн машин в год. Глобальные продажи Leapmotor за первые десять месяцев 2026 года, по данным самой компании, составили 772 666 автомобилей, что на 65,9% больше, чем в январе-октябре 2025-го. Продажи Leapmotor в Китае за тот же период, по данным ресурса BestSellingCarsBlog, выросли на 42,4% до 590 540 автомобилей. Сейчас Leapmotor входит в пятёрку лидеров продаж новых автомобилей в Китае, притом что у первой четвёрки (BYD, Geely, Volkswagen, Toyota) продажи падают.

Старт производства Leapmotor B10 на испанском заводе Stellantis в городе Фигеруэлас 16 октября 2026 года

До недавнего времени Leapmotor производила свои машины только в Китае, но 16 октября выпуск электрических версий компактного кроссовера Leapmotor B10 стартовал на испанском заводе Stellantis в городе Фигеруэлас, провинция Сарагоса. В 2028 году здесь же начнётся производство нового компактного кроссовера Opel, спроектированного на платформе Leapmotor.

Напомним, что корпорация Stellantis представляет интересы Leapmotor за пределами Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань).

С июня 2024 года по март 2025 года на заводе Stellantis в польском городе Тыхы производился субкомпактный электрический хэтчбек Leapmotor T03. Производство свернули по политическим мотивам.

За первые девять месяцев 2026 года продажи Leapmotor в Европе, по данным ACEA, выросли на 393,6% до 72 760 автомобилей.

