Эхо торговых войн: в Польше прекращено производство китайского хэтчбека Leapmotor T03

Корпорация Stellantis в конце марта остановила выпуск китайского электрического хэтчбека Leapmotor T03 на своём заводе в польском городе Тыхы и сейчас подыскивает ему новую производственную площадку в Европе, так как Польша проголосовала за введение повышенных пошлин на электромобили китайского производства.

Европейский автопром сейчас находится в смятении из-за введённых на прошлой неделе в США Дональдом Трампом повышенных пошлин на импортные автомобили, при этом в прошлом году Евросоюз сам начал торговую войну против Китая, введя повышенные пошлины на электромобили китайского производства. Не все входящие в ЕС страны поддержали эту меру: Германия, Венгрия, Словакия, Словения и Мальта высказались против пошлин на китайские «электрички». Поддержали пошлины Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Ирландия, Дания, Болгария, Эстония, Латвия и Литва. Остальные страны-члены ЕС воздержались от принятия решения по этому вопросу. Министерство коммерции КНР в качестве ответной меры настоятельно рекомендовало китайским автопроизводителям прекратить инвестиции в те страны Европы, которые поддержали введение повышенных пошлин на китайские электромобили.

Leapmotor T03 в европейской спецификации оснащается единственным электромотором на передней оси мощностью 95 л.с. и батареей ёмкостью 37,3 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 265 км пробега по циклу WLTP.

Корпорация Stellantis ещё в июне 2024 года начала на своём заводе в польском городе Тыхы тестовое производство хэтчбека Leapmotor T03 — это был первый этап реализации больших планов созданного в 2023 году совместного предприятия Leapmotor International, через которое корпорация Stellantis стала эксклюзивным представителем китайской марки Leapmotor за пределами Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань). Продажи Leapmotor T03 в Европе начались в сентябре, причём первое время дилеры торговали машинами китайской сборки, а полноценное, массовое производство этой модели в Тыхы началось, предположительно, в ноябре — официального пресс-релиза по поводу этого знаменательного события у Stellantis не было.

Leapmotor T03

Сегодня Reuters сообщил, что производство Leapmotor T03 в Польше завершилось 30 марта, теперь Stellantis ищет для дешёвого китайского хэтчбека новую площадку в Европе — очевидно, в тех странах, которые голосовали против пошлин или воздержались от голосования.

До начала торговой войны между Европой и Китаем Leapmotor International планировала также наладить в Тыхы выпуск субкомпактного электрического кроссовер Leapmotor B10, но его в итоге сослали в «нейтральную» Испанию: производство B10 будет запущено в провинции Сарагоса в следующем году. В этой же провинции Stellantis и CATL строят Гигафабрику мощностью 50 ГВт·ч.

Leapmotor T03

Куда пристроят Leapmotor T03, пока можно только гадать — модель немолодая, в Китае T03 производится с 2020 года, так что, быть может, она и вовсе уйдёт из Европы. У европейских дилеров Leapmotor T03 в продаже пока есть, в Германии он стоит от 18 990 евро, дешевле в этом классе стоит только электрический кросс-хэтчбек Dacia Spring, который, кстати, производится в Китае. В следующем году Renault Group намерена вывести на рынок преемника Dacia Spring европейской сборки, его минимальная цена не превысит 18 000 евро.