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  • Деньги на ветер и солнце: Stellantis и CATL построят батарейную Гигафабрику в Испании

Деньги на ветер и солнце: Stellantis и CATL построят батарейную Гигафабрику в Испании

10.12.2024 55 0 0

Корпорация Stellantis и китайский производитель аккумуляторов CATL объявили о создании равнодолевого совместного предприятия и пообещали инвестировать 4,1 млрд евро в строительство углерод-нейтрального завода по производству литий-железо-фосфатных ячеек в испанском городе Сарагоса. Плановая мощность завода составляет 50 ГВт·ч, пуск намечен на конец 2026 года.

Глобальное замедление спроса на электромобили стало из одной из главных причин, по которым корпорация Stellantis оказалась в кризисе и недавно лишилась гендиректора, при этом Stellantis пока не собирается отменять грандиозный план электрификации Dare Forward 2030, цель стать углеродной-нейтральной корпорацией к 2038 году тоже пока актуальна. План Dare Forward 2030 был представлен весной 2022 года, он вырос из первоначального плана развития Stellantis образца 2021 года, в котором корпорация анонсировала строительство пяти Гигафабрик по производству аккумуляторов для электромобилей.

У Stellantis уже есть аккумуляторное совместное предприятие с Mercedes-Benz и TotalEnergies, оно называется ACC (Automotive Cells Company). В прошлом году заработала Гигафабрика ACC проектной мощностью 40 ГВт·ч во французской коммуне Бийи-Беркло, однако проекты аналогичных Гигафабрик в Германии и Италии были заморожены из-за вышеупомянутого глобального замедления спроса на электромобили. В ноябре обанкротился шведский производитель аккумуляторов Northvolt — мы рассказывали о нём в заметке про отложенный дебют нового Porsche 718. И вот на этом довольно депрессивном для электромобильного сегмента фоне Stellantis и CATL сегодня объявили о строительстве Гигафабрики в Испании.

На переднем плане за столом слева — директор по закупкам и качеству корпорации Stellantis Максим Пика, справа — президент по продажам и маркетингу компании CATL Либинь Тан. На заднем плане слева — председатель правления Stellantis Джон Элканн, справа — гендиректор CATL Цзэн Юйцюнь (он же Робин Цзэн).

Завод в Сарагосе будет производить относительно дешёвые литий-железо-фосфатные ячейки для компактных и субкомпактных электромобилей. Китайское правительство не будет препятствовать инвестициям CATL в Испанию, потому что эта страна не голосовала за введение в Евросоюзе повышенных пошлин на китайские электромобили. Ещё один плюс Испании — более дешёвая, чем в Центральной Европе, экологически чистая энергия, получаемая от солнечных электростанций и ветряков, а завод в Сарагосе изначально задуман как полностью углерод-нейтральный.

Добавим, что у CATL уже есть действующий аккумуляторный завод мощностью 14 ГВт·ч в немецком городе Арнштадт и строится Гигафабрика в венгерском Дебрецене, её проектная мощность — 100 ГВт·ч.

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