Деньги на ветер и солнце: Stellantis и CATL построят батарейную Гигафабрику в Испании

Глобальное замедление спроса на электромобили стало из одной из главных причин, по которым корпорация Stellantis оказалась в кризисе и недавно лишилась гендиректора, при этом Stellantis пока не собирается отменять грандиозный план электрификации Dare Forward 2030, цель стать углеродной-нейтральной корпорацией к 2038 году тоже пока актуальна. План Dare Forward 2030 был представлен весной 2022 года, он вырос из первоначального плана развития Stellantis образца 2021 года, в котором корпорация анонсировала строительство пяти Гигафабрик по производству аккумуляторов для электромобилей.
У Stellantis уже есть аккумуляторное совместное предприятие с Mercedes-Benz и TotalEnergies, оно называется ACC (Automotive Cells Company). В прошлом году заработала Гигафабрика ACC проектной мощностью 40 ГВт·ч во французской коммуне Бийи-Беркло, однако проекты аналогичных Гигафабрик в Германии и Италии были заморожены из-за вышеупомянутого глобального замедления спроса на электромобили. В ноябре обанкротился шведский производитель аккумуляторов Northvolt — мы рассказывали о нём в заметке про отложенный дебют нового Porsche 718. И вот на этом довольно депрессивном для электромобильного сегмента фоне Stellantis и CATL сегодня объявили о строительстве Гигафабрики в Испании.
Завод в Сарагосе будет производить относительно дешёвые литий-железо-фосфатные ячейки для компактных и субкомпактных электромобилей. Китайское правительство не будет препятствовать инвестициям CATL в Испанию, потому что эта страна не голосовала за введение в Евросоюзе повышенных пошлин на китайские электромобили. Ещё один плюс Испании — более дешёвая, чем в Центральной Европе, экологически чистая энергия, получаемая от солнечных электростанций и ветряков, а завод в Сарагосе изначально задуман как полностью углерод-нейтральный.
Добавим, что у CATL уже есть действующий аккумуляторный завод мощностью 14 ГВт·ч в немецком городе Арнштадт и строится Гигафабрика в венгерском Дебрецене, её проектная мощность — 100 ГВт·ч.
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