Дешевле только даром: обновлённый Dacia Spring выходит на рынок, объявлены цены

Румынская марка Dacia, входящая в состав Renault Group, запустила в продажу радикально обновлённый электрический кросс-хэтчбек Spring: на данный момент он является самым дешёвым в Европе полноценным автомобилем с электрической силовой установкой и при этом щедро оснащён системами активной и пассивной безопасности.

Премьера обновлённого Dacia Spring состоялась в феврале, а вчера начался приём заказов, заработали конфигураторы модели на потребительских сайтах Dacia в Европе. Мы для примера, как обычно, берём Германию, так как это, во-первых, крупнейший авторынок в Европе, а во-вторых, цены на новые автомобили здесь зачастую ниже, чем в других странах ЕС.

Обновлённый Dacia Spring в базовой комплектации Essential 45 стоит в Германии от 16 900 евро. Дешевле на рынке новых «электричек» здесь только квадрицилы — например, Opel Rocks (от 7999 евро), но на них из-за ограниченных технических характеристик далеко не уедешь, да и оснащение откровенно скудное. Dacia Spring в свою очередь является полноценным автомобилем, на нём можно выезжать на автомагистрали и вообще эксплуатировать каждый день и в любую погоду.

Dacia Spring Essential 45 1 / 5 Dacia Spring Essential 45 2 / 5 Dacia Spring Essential 45 3 / 5 Dacia Spring Essential 45 4 / 5 Dacia Spring Essential 45 5 / 5

Базовый Dacia Spring Essential 45 оснащён единственным электромотором на передней оси, его мощность — 44 л.с., а не 45, как вроде бы обещает индекс. До 100 км/ч такой кросс-хэтчбек разгоняется долгие 19,1 с, максимальная скорость — 125 км/ч. Полного заряда батареи полезной ёмкостью 26,8 кВт·ч хватает на 225 км пробега по циклу WLTP, максимальная мощность зарядки — всего 3,7 кВт. Габаритная длина электромобиля — 3701 мм, колёсная база — 2423 мм. Салон рассчитан на четверых, объём багажника — 308 л, со сложенной спинкой заднего дивана — 1004 л.



Dacia Spring Essential 45

В стандартное оснащение Dacia Spring Essential 45 входят шесть подушек безопасности, система автоматического аварийного торможения (AEB) с расширенным функционалом, система распознавания дорожных знаков, мониторинг усталости водителя, система удержания в полосе, задние датчики парковки, круиз-контроль и кнопка вызова аварийных служб — это всё следствие введения в Европе новых норм безопасности GSR2 (Global Safety Rule 2). Во всём остальном Spring Essential 45 выглядит откровенно голеньким: кондиционера нет, стеклоподъёмники задних дверей «на вёслах», наружные зеркала с ручной регулировкой, цельная спинка заднего сиденья, простенькая аудиосистема с Bluetooth-подключением вместо мультимедийного экрана. За доплату предлагаются передний багажник объёмом 35 л (179 евро), рейлинги на крышу (249 евро), зарядный кабель длиной 6,5 м (627 евро) и различные аксессуары-держатели для салона по цене от 19 до 49 евро за штуку.



Dacia Spring Extreme 65

Топовый Dacia Spring Extreme 65 стоит в Германии от 19 900 евро: мощность электромотора здесь увеличена до 65 л.с., время разгона до «сотни» сокращено до 13,7 с. Батарея — такая же, как в «базе», но запас хода на одной зарядке чуть побольше — 228 км по циклу WLTP, максимальная мощность зарядки — 30 кВт. В стандартное оснащение версии Extreme 65 входят медный декор на кузове и в салоне, кондиционер, 10-дюймовый мультимедийный экран, электрорегулировка зеркал, карманы в спинках передних сидений и другие мелкие удобства.



Dacia Spring Extreme 65

Производится Dacia Spring по-прежнему в Китае, без чего, видимо, столь доступные цены были бы невозможны. Для сравнения скажем, что новый Citroen e-C3 словацкой сборки стоит в Германии от 23 300 евро, но он более крупный (4015 мм в длину), более мощный (113 л.с.) и более дальнобойный (42 кВт·ч, 320 км на одной зарядке). В следующем году на рынок выйдет начальная версия Citroen e-C3 с запасом хода на одной зарядке в 200 км и ценой в 19 990 евро, но Dacia Spring в «базе» всё равно дешевле.

Dacia Spring Extreme 65

Добавим, что в 2023 году Dacia Spring, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, вошёл в десятку самых продаваемых электромобилей в Европе: реализовано 59 186 шт. (+22% по сравнению с продажами в 2022 году).

