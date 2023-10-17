Новый Citroen C3 для Европы: бюджетный кросс-хэтчбек с очень комфортной подвеской

Компания Citroen рассекретила новый С3 для Европы. В четвёртом поколении популярная субкомпактная модель сменила форм-фактор: теперь это не хэтчбек, а кросс-хэтчбек, в основе которого лежит бюджетная платформа Smart Car, изначально разработанная для развивающихся рынков (Африка, Индия, Южная Америка). В силу своего происхождения новый C3 имеет ряд бюджетных решений, но разработчики скрасили их уникальными для европейской версии модели особенностями — например, в базовое оснащение входит комфортная подвеска Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими отбойниками амортизаторов.

Итак, как мы и ожидали, новый европейский Citroen C3 действительно оказался родственником одноимённого глобального кросс-хэчтбека с заводским индексом CC21, что выпускается с прошлого года в Индии и Бразилии. Глобальная платформа Smart Car — это упрощённая европейская CMP, но для Европы она была как бы обратно усложнена, в основном по части активной и пассивной безопасности.

Новый Citroen C3 бразильской сборки летом этого года с треском провалил краш-тесты Latin NCAP, не заработав ни одной звезды. Европейский C3 должен быть в этом плане получше: в базовую комплектацию You входят шесть подушек безопасности, AEB (система автоматического экстренного торможения), система контроля за полосой движения, система распознавания дорожных знаков, автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний, система мониторинга усталости водителя, кондиционер, задние датчики парковки, крепление для смартфона вместо мультимедийной системы, задние стеклоподъёмники «на вёслах», 16-дюймовые штампованные колёса, светодиодные фары (задние фонари — на обычных лампах накаливания).



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Вторая и последняя на данный момент комплектация Max включает в себя систему удержания в полосе, ассистент при перестроениях, сиденья повышенной комфортности с адаптивным пенонаполнителем, двухзонный климат-контроль, 10,25-дюймовый мультимедийный экран, камеру заднего вида, электрические стеклоподъёмники во всех дверях, полочку с беспроводной зарядкой для смартфона, подогрев зеркал, светодиодные задние фонари, 17-дюймовые литые колёса, двухцветную окраску, рейлинги на крыше.



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Опций у Citroen C3 будет очень мало — всё ради сокращения затрат на производство, для новинки не доступны люк в крыше, адаптивный круиз-контроль и система запуска двигателя кнопкой — даже у электроверсии обычный ключ, который надо крутить в замке! Зато французская марка тщательно поработала над дизайном: «оптика» у европейского Citroen C3 выполнена в духе прошлогоднего концептуального пикапа-трансформера Citroen Oli, а салон радикально переделан по сравнению с таковым у индийской и бразильской версий модели.



Передняя панель выполнена в виде этажерки, нижний ярус которой — это вещевая ниша. Роль щитка приборов выполняет проекционный экран, но картинка отображается не на лобовом стекле, на узкой чёрной полосе под ним. Двухспицевый руль сплюснут, чтобы на загораживать этот самый проекционный экран — решение, позаимствованное у Peugeot.

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Габаритная длина нового европейского Citroen C3 — 4015 мм, ширина — 1813 мм, высота — 1577 мм, дорожный просвет — 163 мм. Объём багажника — 310 л. Новый C3 стал первым серийным носителем обновлённой в прошлом году эмблемы Citroen, ранее мы её видели только на вышеупомянутом концепте Oli.



В рамках сегодняшней презентации марка Citroen показал нам только электрический e-C3, но, по данным французской газеты Largus, будет и бензиновый, с 1,2-литровой «труботройкой» PureTech, она будет сочетаться с МКП либо с новой гибридной автоматической коробкой передач e-DCS6, разработанной совместно с Punch Powertrain, подробно о ней мы рассказывали в отдельном материале. Дизельных версий больше не будет.

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Европейский Citroen e-C3 устроен не так примитивно, как его индийский тёзка, и имеет более привлекательные технические характеристики. Мощность установленного на передней оси электромотора — 83 кВт (113 л.с.), он позволяет кросс-хэтчу разогнаться до 100 км/ч за 11 с, максимальная скорость ограничена на отметке 135 км/ч. Литий-железо-фосфатную батарею для европейского Citroen e-C3 поставляет китайская компания Svolt, её номинальная ёмкость — 44 кВт·ч, из них потребителю доступны 42 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке — 320 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 100 кВт, она позволяет пополнить заряд с 20 до 80% за 26 минут.



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В комплектации You электрический Citroen e-C3 будет стоить 23 300 евро, в комплектации Max — 27 800 евро. Дешевле в этом сегменте только Dacia Spring китайской сборки, да и то ненамного: в Германии, например, Spring стоит сейчас от 22 750 евро. Начальная цена нового бензинового С3 будет ниже 20 000 евро. Кроме того, в 2025 году на рынок выйдет ещё более дешёвая, начальная версия Citroen e-C3 с запасом хода на одной зарядке в 200 км и ценой в 19 990 евро.



Производиться новый европейский Citroen C3 будет там же, где и его предшественник, — на заводе Stellantis в словацком городе Трнава. Старт приёма заказов намечен на конец декабря, поставки заказанных машин клиентам начнутся во втором квартале 2024 года.

