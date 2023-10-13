Citroen e-C3 для Европы: дизайн в стиле концепта Citroen Oli и очень доступная цена

Новый Citroen C3 с заводским индексом CC21 дебютировал ещё в прошлом году как бюджетный кросс-хэтчбек для развивающихся рынков, в начале этого года у него в Индии появилась электрическая версия eC3 (чуть позже в название добавили дефис, теперь это e-C3), сделанная довольно топорно и имеющая весьма скромные технические характеристики. В основе кросс-хэтчбека CC21 лежит упрощённая версии модульной платформы CMP, а в Европе пока по-прежнему продаётся хэтчбек третьего поколения SX/SY на старой платформе PF1, его выпускают с 2016 года на заводе Stellantis в словацком городе Трнава вместе с более свежим Peugeot 208 второго поколения на платформе CMP.

Индийский Citroen e-C3

Любопытно, что, несмотря на старую платформу, продаётся нынешний Citroen C3 весьма неплохо: с января по август этого года, по данным агентства JATO Dynamics, в Европе реализовано 99 939 шт. Для сравнения скажем, что лидер европейского В-класса — хэтчбек Dacia Sandero — за то время разошёлся тиражом 154 538 шт., Peugeot 208 — 135 187 шт., Opel Corsa — 130 757 шт., Renault Clio — 129 115 шт., Toyota Yaris — 109 125 шт., VW Polo — 84 112 шт. В общем, можно было бы «третий» Citroen C3 выпускать и дальше, но европейская общественность требует от французской марки недорогой электромобиль, и вот он, наконец, готов.



Citroen Oli

17 октября состоится премьера именно электрического Citroen e-C3, но ожидаются и «углеводородные» версии без приставки «е». По данным французской газеты Largus, новый европейский C3 будет технически связан с проектом CC21 для развивающихся стран, но, разумеется, получит более богатое оснащение и более изысканный дизайн, он будет выполнен в духе прошлогоднего концептуального пикапа-трансформера Citroen Oli. На этом концепте, напомним, дебютировала ﻿новая эмблема Citroen, а новый европейский С3 станет её первым серийным носителем.



Citroen Oli

Новый Citroen С3 для Европы будет выполнен в формате кросс-хэтчбека, но, как и на развивающихся рынках, он не заменит субкомпактный кроссовер C3 Aircross, который тоже скоро сменит поколение в Европе. Французские коллеги сообщают, что европейский Citroen e-C3 будет предложен в двух версиях: первая будет иметь электродвигатель мощностью 60 кВт (82 л.с.) и батарею ёмкостью 42 кВт·ч, вторая — электродвигатель мощностью 80 кВт (109 л.с.) и батарею ёмкостью 50 кВт·ч. Литий-железо-фосфатные батареи для Citroen e-C3 будет поставлять китайская компания Svolt. Запас хода на одной зарядке у базовой версии составит не менее 300 км. Место производства не изменится — Трнава.



Европейский Citroen C3 уходящего третьего поколения

Убойным преимуществом европейского Citroen e-C3 должна стать цена — около 23 000 евро в базовой комплектации. Более низкая цена среди полноценных электромобилей в Европе сейчас только у Dacia Spring китайской сборки — от 22 750 евро в Германии, а, скажем, электрическая Opel Corsa стоит уже от 34 650 евро. Citroen e-C3 должен быть намного привлекательнее по части дизайна и современне по части систем безопасности, чем Dacia Spring, который, к слову, за первые восемь месяцев этого года разошёлся в Европе тиражом 38 038 шт.



В общем, Citroen готовит потенциальный хит, больше подробностей — уже на следующей неделе.