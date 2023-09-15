Новый кроссовер Citroen C3 Aircross выходит на рынок: почти пустая база за 1,15 млн рублей

На данный момент свежий паркетник доступен к заказу только в одной стране, но скоро географию продаж расширят. Ну а на своем дебютном рынке модель предложена с безальтернативной турботройкой 1.2 и механикой.

В гамме Citroen сейчас два разных паркетника с именем C3 Aircross: в Европе продают субкомпакт на старой «тележке» PF1 (он был представлен и в России), а минувшей весной дебютировал трехрядный кросс на платформе CMP. Вторая модель адресована небогатым странам, ее производство налажено в Бразилии и Индии, тогда как «старосветскую» пятидверку с 2017 года делают в Испании. К слову, есть версия, что для Европы тоже готовят новый C3 Aircross, который в плане дизайна повторит машину для развивающихся стран, однако концерн Stellantis об этом официально пока не заявлял. Ну а бюджетник тем временем начинает свою рыночную карьеру: в Индии объявлена стартовая цена и открыт прием заказов. Впрочем, сначала напомним о самом автомобиле.

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Новый Citroen C3 Aircross унифицирован с соплатформеннным бюджетным же хэтчем C3 (не путать с европейской моделью): кроссу достались такие же головная оптика, капот и ручки дверей, аналогичным образом оформлена и передняя часть интерьера.

Длина предназначенного для Индии паркетника равна 4323 мм, колесная база – 2671 мм (показатели местного хэтчбека Citroen C3 – 3981 и 2540 мм соответственно). Паспортный дорожный просвет – 200 мм. Объем багажника пятиместного паркетника – 444 литра, семиместного – всего 44 литра, но если во втором случае снять третий ряд кресел, то объем грузового отсека составит 511 литров.

Индийцам кроссовер предложен с бензиновой турботройкой 1.2 мощностью 110 л.с. (190 Нм), которая сочетается исключительно с шестиступенчатой механикой. Привод только передний.

На выбор доступны три комплектации, и богатыми их не назовешь. Все версии имеют 17-дюймовые колеса, галогенки, цифровые приборы, обычный кондиционер (на потолке семиместных вариантов есть блок с отдельными дефлекторами), две подушки безопасности, ESP и задний парктроник.

Базовый Citroen C3 Aircross для Индии

Базовое исполнение You (к слову, оно бывает лишь пятиместным) – это еще «полка» на месте экрана мультимедийной системы, даже простенькое радио такому C3 Aircross не положено. Начиная со среднего варианта Plus появляются рейлинги на крыше, диодные ходовые огни и мультимедиа с тачскрином диагональю 10,2 дюйма. Топовый C3 Aircross Max вдобавок получил противотуманки, антенну-плавник и камеру заднего вида.



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Цена базового кроссовера Citroen C3 Aircross – 999 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 155 000 рублей по текущему курсу. Стоимость остальных версий огласят позже, поставки первым клиентам стартуют в середине октября. Для сравнения, самая доступная Hyundai Creta (115-сильный 1.5 MPI и 6МКП) в Индии стоит 1 087 000 рупий (1 257 000 рублей), зато у нее в базе есть четыре «эйрбэга» и система бесключевого доступа, а в арсенале более дорогих версий Креты значатся светодиодная оптика, люк в крыше, климат-контроль и круиз-контроль.



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Следующей страной после Индии, где появится новый паркетник Citroen, станет Бразилия, причем там может оказаться иная моторная гамма, да и список оснащения, возможно, будет шире.

