Рестайлинг принёс Citroen C3 Aircross новый «взгляд» и удобные кресла, но не «пузыри»

Компактному паркетнику французской марки полностью перекроили переднюю часть, есть обновки и в салоне. Но корму не тронули, прежними остались и моторы с коробками. Европейцы получат модернизированный кросс летом, в России же перспективы пока туманны.

В гамме Citroen кроссовер C3 Aircross появился в 2017-м, он построен на старой «тележке» PF1. Европейцы в целом приняли паркетник довольно тепло: с начала старта своей рыночной карьеры он обрел более 300 000 владельцев. Однако в ковидном 2020-м, по данным ресурса CarSalesBase, продажи компакта Citroen в Старом Свете просели сразу на 33% до 75 281 экземпляра. То есть рестайлинг как раз вовремя.

В компании считают, что C3 Aircross «повзрослел». Что ж, благодаря перекроенной передней части паркетник теперь действительно выглядит солиднее: квадратные блоки заменили на прямоугольные фары (они светодиодные), к ним тянется нижняя часть фирменного двойного шеврона (как у Citroen C4 нового поколения и посвежевшего хэтча C3); расположенные выше ходовые огни прежние, хотя на тизере они казались иными, зато радиаторная решетка – новая, она отныне вогнутая. Другим стал и бампер – на нем появились новая же защитная накладка и небольшие противотуманки (у дореформенного кросса последние встроены в те самые блоки). Длина модели выросла на 6 мм до 4160 мм. Корму C3 Aircross реформы не затронули

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Любопытно, что накладки Airbump – наполненные воздухом капсулы, которые защищают кузов от мелких повреждений – паркетнику так и не достались. К слову, у китайской версии (в Поднебесной модель зовется C4 Aircross) такие имеются изначально, более того, «пузыри» есть даже у хэтчбека C3..



Для кроссовера предусмотрены диски нового дизайна (16 или 17”), в палитре цветов кузова появились новые оттенки. Но если на заре своей рыночной карьеры C3 Aircross предлагал 90 различных комбинаций внешней отделки, то теперь их 70.

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Главная обновка в салоне – кресла, созданные в рамках программы Advanced Comfort, с дополнительными 15 мм пеноматериала и усиленной поддержкой. Правда, базовой версии такие сиденья не положены. Как и прежде, задние кресла сдвигаются на 150 мм, благодаря чему объем багажника можно увеличить со стандартных 410 до 520 литров. Экран мультимедийной системы отныне 9-дюймовый (было 7”), есть беспроводная зарядка для смартфона. Также в списке оборудования C3 Aircross значатся меняющая режим работы противобуксовочной электроники система Grip Control, цветной проекционный дисплей, системы распознавания дорожных знаков, автоторможения и автоматического переключения света фар.



Моторы прежние: в Европе обновленный паркетник предложат с бензиновой «тройкой» PureTech 1.2 мощностью 110 или 130 л.с. и четырехцилиндровым турбодизелем BlueHDi 1.5, который выдает 110 или 120 л.с. Менее мощные моторы комплектуются шестиступенчатой «механикой», остальные работают в паре с «автоматом» EAT6. Полного привода у C3 Aircross нет в принципе – только передний.

На европейском рынке старт продаж рестайлингового C3 Aircross намечен на июнь. Компактный кросс Citroen представлен и в России, но местный офис о появлении у нас обновленной модели пока не сообщал. Между тем на дореформенный паркетник в РФ спрос мизерный: в 2020-м модель разошлась по стране тиражом всего в 113 экземпляров против 202 штук в 2019-м.

