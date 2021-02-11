Рестайлинг ×
  • Рестайлинг принёс Citroen C3 Aircross новый «взгляд» и удобные кресла, но не «пузыри»

Рестайлинг принёс Citroen C3 Aircross новый «взгляд» и удобные кресла, но не «пузыри»

11.02.2021 117 0 0

Компактному паркетнику французской марки полностью перекроили переднюю часть, есть обновки и в салоне. Но корму не тронули, прежними остались и моторы с коробками. Европейцы получат модернизированный кросс летом, в России же перспективы пока туманны.

 

В гамме Citroen кроссовер C3 Aircross появился в 2017-м, он построен на старой «тележке» PF1. Европейцы в целом приняли паркетник довольно тепло: с начала старта своей рыночной карьеры он обрел более 300 000 владельцев. Однако в ковидном 2020-м, по данным ресурса CarSalesBase, продажи компакта Citroen в Старом Свете просели сразу на 33% до 75 281 экземпляра. То есть рестайлинг как раз вовремя.

В компании считают, что C3 Aircross «повзрослел». Что ж, благодаря перекроенной передней части паркетник теперь действительно выглядит солиднее: квадратные блоки заменили на прямоугольные фары (они светодиодные), к ним тянется нижняя часть фирменного двойного шеврона (как у Citroen C4 нового поколения и посвежевшего хэтча C3); расположенные выше ходовые огни прежние, хотя на тизере они казались иными, зато радиаторная решетка – новая, она отныне вогнутая. Другим стал и бампер – на нем появились новая же защитная накладка и небольшие противотуманки (у дореформенного кросса последние встроены в те самые блоки). Длина модели выросла на 6 мм до 4160 мм. Корму C3 Aircross реформы не затронули

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Любопытно, что накладки Airbump – наполненные воздухом капсулы, которые защищают кузов от мелких повреждений – паркетнику так и не достались. К слову, у китайской версии (в Поднебесной модель зовется C4 Aircross) такие имеются изначально, более того, «пузыри» есть даже у хэтчбека C3..

Для кроссовера предусмотрены диски нового дизайна (16 или 17”), в палитре цветов кузова появились новые оттенки. Но если на заре своей рыночной карьеры C3 Aircross предлагал 90 различных комбинаций внешней отделки, то теперь их 70.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Главная обновка в салоне – кресла, созданные в рамках программы Advanced Comfort, с дополнительными 15 мм пеноматериала и усиленной поддержкой. Правда, базовой версии такие сиденья не положены. Как и прежде, задние кресла сдвигаются на 150 мм, благодаря чему объем багажника можно увеличить со стандартных 410 до 520 литров. Экран мультимедийной системы отныне 9-дюймовый (было 7”), есть беспроводная зарядка для смартфона. Также в списке оборудования C3 Aircross значатся меняющая режим работы противобуксовочной электроники система Grip Control, цветной проекционный дисплей, системы распознавания дорожных знаков, автоторможения и автоматического переключения света фар.

Моторы прежние: в Европе обновленный паркетник предложат с бензиновой «тройкой» PureTech 1.2 мощностью 110 или 130 л.с. и четырехцилиндровым турбодизелем BlueHDi 1.5, который выдает 110 или 120 л.с. Менее мощные моторы комплектуются шестиступенчатой «механикой», остальные работают в паре с «автоматом» EAT6. Полного привода у C3 Aircross нет в принципе – только передний.

На европейском рынке старт продаж рестайлингового C3 Aircross намечен на июнь. Компактный кросс Citroen представлен и в России, но местный офис о появлении у нас обновленной модели пока не сообщал. Между тем на дореформенный паркетник в РФ спрос мизерный: в 2020-м модель разошлась по стране тиражом всего в 113 экземпляров против 202 штук в 2019-м.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Citroen Citroen C3 Aircross

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Lada Granta с пробегом: АМТ против гидромеханики, 8V против 16V и идеальная ходовая Из первой части большого обзора проблем типичной бэушной Гранты мы выяснили, что скорость ржавения этих машин находится плюс-минус на том же уровне, что и у Логанов. Электрика выполнена от... 3530 1 5 10.02.2021
Статьи / Авто недели Когда мощность – это проблема: стоит ли покупать Infiniti G IV V36 за 1,2 миллиона рублей Выбирая новый премиальный седан 10 лет назад, покупатели нечасто вспоминали об Infiniti. И действительно, «немецкая тройка» в компании с Lexus вполне закрывали запросы основной массы потреби... 2486 4 1 09.02.2021
Статьи / Популярные вопросы Остановка и стоянка у пешеходного перехода: где можно, где нельзя и каков штраф за нарушение Остановка и стоянка у пешеходного перехода – одно из опасных, но весьма распространенных действий, которые совершают водители. При этом запомнить, как стоять можно, а как нельзя, очень прост... 2494 0 2 08.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 97285 24 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 77710 3 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 60161 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings