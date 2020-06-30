Новый Citroen C4 – Mokka с плюсом и эффектом ковра-самолёта

Спустя две недели после публикации фотографий нового C4 компания Citroen провела его полноценную онлайн-презентацию с массой подробностей. В плане техники никаких неожиданностей нет, но отдельные детали, безусловно, достойны внимания.

Как и ожидалось, новый Citroen C4 – это очередной продукт Groupe PSA на модульной платформе CMP со всеми её достоинствами и недостатками. Неисправимый недостаток, какой можно выявить на стадии заочного знакомства, только один – отсутствие полного привода: его «тележка» CMP не способна предложить в принципе, но для Европы, на которую главным образом ориентирован С4, это не очень существенно.

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Неделю назад марка Opel представила кроссовер Mokka второго поколения, и генетическое сходство между ним и новым Citroen C4 при всех различиях в дизайне не заметить сложно, но если Mokka – субкомпактный автомобиль, то С4 уже полноценный представитель компактного класса (колёсная база 2670 мм, длина 4360 мм). Более вытянутый и стремительный по сравнению с Моккой профиль позволил назвать С4 кросс-хэтчбеком, а не кроссовером. Ближайший из известных в нашей стране аналогов – это Kia XCeed (колёсная база 2650 мм, длина 4395 мм), при этом у «корейца» больше паспортный дорожный просвет – 174 мм против 156 мм у «француза». Для Европы опять-таки не принципиально, но запомним эту цифру на тот случай, если новый С4 вдруг доберётся до России. Объём багажника – 380 литров против 429 у ИксСида и 350 у более компактной Мокки.

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Солидная колёсная база позволила разработчикам заявить, что у нового С4 лучший в классе запас пространства в коленях задних пассажиров – 198 мм, а достаточная ширина (1380 мм на уровне плеч, 1440 мм на уровне локтей) позволяет без особого стеснения ехать на заднем сиденье втроём. К практичным достоинства относятся также 16 отделений для мелочей общей вместимостью 39 литров и интегрированное в переднюю панель крепление для планшета переднего пассажира (находится над бардачком).



В отличие от немецких премиальных марок Citroen умудряется избегать шаблонных интерьерных решений. Внутри C4 не похож ни на младший хэтч С3, ни на более крупный кроссовер C5 Aircross, хотя общий стиль, конечно же, чувствуется.

Перед водителем – три экрана: основной цифровой щиток приборов, проекционный дисплей сверху и 10-дюймовый сенсорный, тонкий, безрамочный мультимедийный планшет справа с физической рукояткой регулировки громкости (украшена насечками в виде шевронов). В нижней части центральной консоли имеется отдельный блок управления микроклиматом (у предшественника Citroen C4 Cactus он был вшит в мультимедийный экран) с настоящими кнопами, а под ним – широкая полка с беспроводной зарядкой для смартфона и двумя USB-портами. Предусмотрены отдельные воздуховоды для задних пассажиров, а также подогрев руля, лобового стекла, передних и задних сидений, что важно для стран с холодными зимами.



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На центральном тоннеле нет выступающих элементов, небольшой металлический язычок селектора режимов трансмиссии утоплен в паз. Пока непонятно, насколько удобно будет пользоваться таким селектором вслепую, но вот паз замусориваться будет точно. Отделка центрального тоннеля чёрным глянцевым пластиком тоже сомнительное с точки зрения чистоты решение – пыль, отпечатки пальцев и царапины на таком покрытии появляются очень быстро.



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Передние сиденья Advanced Comfort с адаптивной набивкой, снимающей напряжение в дальних поездках, входят в средние по уровню комплектации, а в топе дополнены встроенными массажёрами. Амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями ходов отбоя и сжатия тоже положены только кроcс-хэтчам в средних и старших комплектациях. Амортизаторы эти уже успели собрать самые лестные отзывы в профессиональной и потребительской средах, так что экономить на них не стоит – плавность хода они дают просто феноменальную, то есть создают тот самый, известный со времён «богини» DS фирменный ситроеновский эффект ковра-самолёта.



Разработчики уверяют, что закреплённый на передней панели планшет не помешает корректному срабатыванию подушки безопасности в случае аварии.

Для водителя предусмотрены аж 20 электронных помощников, в том числе автопилот второго уровня по классификации SAE, который умеет рулить самостоятельно, но водитель при этом обязан всё время следить за дорогой и держать руки на руле, «как того требует действующее законодательство». К слову, свежеиспечённый автопилот ADA от Ford позволяет убирать руки с руля, но актуальны подобные системы «без рук» пока только для Америки. Отдельно отметим систему наблюдения за самочувствием водителя нового С4, необходимую для получения высшего рейтинга Euro NCAP по недавно усовершенствованным правилам.



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Силовые агрегаты – такие же, как у Мокки сотоварищи на платформе CMP. Главная версия – электрическая, именуемая ë-C4: электромотор с отдачей в 136 л.с. и 260 Нм вращает передние колёса и питается от расположенной в полу литий-ионной батареи ёмкостью 50 кВт·ч. На одной зарядке электрический кросс-хэтч способен проехать 350 км по циклу WLTP. От 100-киловаттного экспресс-терминала зарядить батарею на 80% можно всего за полчаса. Полная зарядка от домашнего 32-амперного терминала, который можно купить или взять в аренду, займёт от 5 до 7,5 часов (зависит от количества фаз). От обычной бытовой розетки батарею придётся заряжать более суток.



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Традиционные двигатели – это бензиновая «турботройка» 1.2 PureTech (100, 130, 155 л.с.) и мочевинный дизель 1.5 BlueHDi в вариантах на 110 и 130 л.с. Коробки передач – 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». У версий с АКП имеется ручной режим переключения передач лепестками, закреплёнными на руле, а не на рулевой колонке, то есть задействовать нужную ступень, не отрывая рук от «баранки», можно даже в повороте.



Продажи нового Citroen C4 в Европе начнутся в сентябре, цены пока не объявлены. Новый кросс-хэтч должен стать популярнее, чем его предшественник с приставкой Cactus, слывший нишевой и слишком эксцентричной моделью – c момента дебюта в 2014 году реализовано чуть больше 440 тысяч экземпляров. Для сравнения скажем, что VW Golf в одной только Европе расходится схожим тиражом за год.



Ну и добавим, что к российскому седану Citroen C4 калужской сборки новый европейский кросс-хэтчбек не имеет никакого отношения – смена поколений у четырёхдверки ещё впереди.