Новое в тестах Euro NCAP: встречка, поворот, движение задним ходом и сон за рулём

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 комитет Euro NCAP в этом году ещё не публиковал отчётов об испытаниях на безопасность автомобильных новинок, зато анонсировал серьёзные изменения в методике своих испытаний.

Начнём с главного: в прошлое уходит фронтальный удар на скорости 64 км/ч об установленный с 40-процентным смещением деформируемый барьер. Этот тест Euro NCAP проводил с 1997 по 2019 год, и подавляющее большинство современных автомобилей с ним успешно справляются. Но не все: например, новый Mercedes-Benz G-Class этот удар откровенно провалил, обнаружив высокий риск получения тяжёлых травм грудной клетки водителя. Тем не менее Euro NCAP посчитал возможным отправить это классическое испытание в архив, а вместе с ним из программы исчезнет один из пунктов оценки защищённости детей, ведь во фронтальном краш-тесте о деформируемый барьер на заднем сиденье находились манекены, имитирующие детей 6- и 10-летнего возраста, и их датчики частенько регистрировали опасные нагрузки.

Впрочем, дети, судя по промо-видео , «переехали» в новое испытание, имитирующее выезд на встречную полосу: фронтальный удар с 50-процентным перекрытием о движущуюся навстречу тележку с установленным на неё деформируемым барьером. Скорость движения тележки — 50 км/ч. Скорость движения автомобиля — 50 км/ч. Барьер имеет прогрессивную жёсткость: чем сильнее автомобиль его сминает, тем сильнее сопротивление. Масса тележки с барьером — 1400 км, то есть она имитирует среднеразмерный семейный автомобиль. В этом же испытании будут впервые участвовать новейшие «взрослые» манекены THOR-50M (пятидесятого перцентиля или, проще говоря, имитирующие среднестатистического мужчину) с самой разветвлённой сетью высокочувствительных датчиков.



Фронтальный удар о жёсткий барьер (стену) на скорости 50 км/ч остаётся. Два прежних боковых удара (о деформируемый барьер на скорости 50 км/ч и о столб на скорости 32 км/ч) тоже остаются, но к ним добавляется оценка от сопутствующих нагрузок, которые испытывает манекен при боковых столкновениях — изгиб тела и удары о внутреннюю обшивку кузова при отскоке. Если автомобиль оснащён центральной салонной подушкой безопасности, то в тесте помимо манекена-водителя участвует второй такой же манекен на кресле переднего пассажира и фиксируются нагрузки от ударов манекенов друг о друга.



Тест на защиту от хлыстовых травм не изменился: это значит, что переднее кресло проходит натурное испытание с манекеном, а оценка задних подголовников даётся исходя из их геометрии.



Существенно расширена оценка лёгкости извлечения людей из машины после аварии, что особенно актуально для современных гибридных машин и электромобилей с их высоковольтными проводами и кузовами из высокопрочных сталей, которые трудно резать спасателям. Для них производители должны подготовить специальные карты структуры кузова с расположением ключевых и потенциально опасных узлов, чтобы спасатели сразу понимали, где и что можно резать. Помимо этого проверяется разблокировка замков и пряжек ремней безопасности, лёгкость открывания дверей и прочие нюансы. Впервые при оценке учитывается оснащение автомобиля системой автоматического экстренного оповещения служб спасения при аварии (аналоги нашей ЭРА-ГЛОНАСС).

При оценке активной безопасности впервые будет учитываться наличие и качество работы систем слежения за самочувствием водителя. Разброс здесь большой: простейшие системы просто подают водителю тревожный сигнал (лампочкой, звуком, вибрацией), продвинуты в состоянии самостоятельно затормозить автомобиль в случае отсутствия какой-либо реакции со стороны водителя.



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В программе испытаний систем автоматического аварийного торможения (AEB) появилось движение задним ходом на стоящего пешехода-манекена, а также поворот (влево и вправо) на улицу, которую пересекает пешеход-манекен (при этом он размахивает конечностями, чтобы система AEB наверняка идентифицировала его как человека).



Ещё одно новое задание для АЕВ: необходимость распознать велосипедиста, выезжающего из-за припаркованных на обочине автомобилей. При этом тестовый автомобиль движется перпендикулярно велосипедисту и припаркованным автомобилям, то есть воспроизводится ситуация проезда перекрёстка или выезда на дорогу с прилегающей территории.



Наконец, при оценке взаимодействия АЕВ с другими автомобилями теперь нет разделения на «город» и «трассу» (комитет Euro NCAP больше не видит смысла в таком разделении) и добавлено испытание на подрезание, когда тестовый автомобиль сворачивает со своей полосы перед встречным автомобилем (скорость и дистанция будут варьироваться, чтобы дать более точную оценку эффективности работы системы).

Что ж, нововведения интересные, особенно по части пассивной безопасности, и мы с нетерпением ждём первой сессии испытаний по новым правилам. К сожалению, Euro NCAP пока не сказал, будут ли изменения в методике начисления итогового рейтинга в звёздах, к которому прежде были серьёзные претензии: максимальные пять звёзд получали машины, провалившие один или несколько краш-тестов (например, тот же новый Mercedes-Benz G-Class). К слову, программа испытаний Американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) таких поблажек производителям не даёт.

