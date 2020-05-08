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Взлёт и падение! Jeep Wrangler перевернулся на краш-тестах IIHS

08.05.2020 418 0 0

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провёл испытания на безопасность внедорожника Jeep Wrangler поколения JL и выявил в нём несколько серьёзных недостатков. Главным стал риск опрокидывания при фронтальном ударе с малым перекрытием.

 

Эксперты IIHS в отличие от коллег из Euro NCAP не присваивают максимальный рейтинг за безопасность автомобилю, если хотя бы в одном из испытаний получена плохая оценка. Вот и Jeep Wrangler поколения JL не получил от IIHS вожделенной оценки Top Safety Pick. Впрочем, и Euro NCAP на своих испытаниях в 2018 году здорово «прокатил» Wrangler и присудил ему всего одну звезду итогового рейтинга, что можно считать полной катастрофой. Европейцев не устроило ни слабое оснащение Джипа системами активной безопасности, ни поведение во фронтальных краш-тестах, где датчики манекенов зафиксировали критические уровни нагрузок.

Напрямую сравнивать результаты испытаний Euro NCAP и IIHS нельзя, но тем не менее фронтальный удар на скорости 64 км/ч об установленный с 40-процентным смещением деформируемый барьер у этих двух организаций можно считать условно общим. Так вот, в Euro NCAP американский внедорожник этот тест провалил, а в протоколе IIHS — всё зелёное! Как так? Оказывается, за проведение этого теста отвечал сам производитель (Fiat Chrysler Automobiles), и IIHS счёл возможным согласиться с его результатами, хотя печальный опыт Euro NCAP явно требовал для Wrangler полностью независимой экспертизы. Что ж, оставим это на совести экспертов.

Зато фронтальный удар на скорости 64 км/ч об жесткий барьер с 25-процентным перекрытием IIHS проводил сам, причём дважды, и в обоих случаях Jeep Wrangler взлетал при ударе и валился на бок. Был и третий такой же тест, проведённый Fiat Chrysler Automobiles, в котором «всё было хорошо», и после неудачной первой попытки в IIHS производитель придрался к способу крепления разгонного троса — мол, из-за него машина и перевернулась. IIHS пошёл производителю навстречу и провёл повторный тест с креплением, которое устроило FCA, но Wrangler всё равно опрокинулся. Итоговая оценка за тест — М (Marginal, то есть «слабо»), при том что критических нагрузок датчики манекенов не зафиксировали. Но эксперты IIHS справедливо указывают на то, что падение на бок создаёт риск выпадения людей из автомобиля, особенно с учётом того, что Wrangler имеет съёмную крышу и двери. И при этом не имеет оконных подушек безопасности.

Для пассажиров второго ряда Wrangler не предлагает и боковых подушек, что стало причиной слабой оценки (М) за их защиту при боковом ударе — манекен крепко приложился головой о стойку кузова.

Ещё один недостаток внедорожника поколения JL — плохие фары, причём как базовые галогенные, так и светодиодные, что ставятся в дорогих комплектация. В обоих случаях оценка P (Poor, то есть «плохо»), фары дают плохую видимость как на прямой, так и в поворотах.

В общем, с испытаниями на безопасность у нынешнего Wrangler дело явно не заладилось, да и с надёжностью, мягко говоря, не всё гладко — машина регулярно становится фигурантом отзывных компаний: трещины в раме, перегрев и возгорание сцепления, разваливающаяся подвеска и даже обрыв рулевого колеса… И всё же, несмотря на вопиющие недостатки, американцы по-прежнему любят Wrangler и тратят на него свои денежки: в прошлом году в США реализовано 228 042 шт., что, впрочем, на 5% меньше, чем в 2018-м.

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