Fiat Chrysler Automobiles отзовет порядка 18 тысяч внедорожников Jeep Wrangler из-за дефекта сварки на раме, который может привести к обрыву переднего моста и аварии. Ранее эта модель уже отзывалась из-за различных проблем пять раз.

Wrangler – самая продаваемая модель марки Jeep в США: с января по сентябрь этого года дилеры реализовали 190 951 экземпляр, на 27,2% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Всплеск интереса американского потребителя к культовому внедорожнику вызван сменой поколений, которое произошло в прошлом году. К радости поклонников, Wrangler сохранил рамную конструкцию и неразрезные мосты, но стал удобнее, комфортнее и безопаснее.

Однако с качеством изготовления у новинки есть явные проблемы: по данным Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), менее чем за год Wrangler серии JL отзывали уже пять раз: из-за сбоев в электрике, некачественной сварки центральной опоры рулевого вала, ошибки куриз-контроля, глюка АКП и коррозии рамы. И вот теперь совсем уж вопиющий случай: у машины может отвалиться передний мост! Один из владельцев дефектного внедорожника выложил в Сеть видео, наглядно показывающее, в чем проблема.

В ролике видно, что опора реактивной тяги, центрирующей передний мост, оторвалась от рамы по сварному шву, и мост теперь, что называется, гуляет. Ездить с таким дефектом, мягко говоря, опасно: рычаги подвески могут задеть друг друга, и машина станет неуправляемой, а в худшем случае мост вообще может отвалиться. К счастью, на данный момент не зафиксировано ни одного ЧП в связи с выявленным дефектом сварки, но Fiat Chrysler Automobiles на всякий случай дала американским дилерам команду остановить продажи внедорожников Wrangler нового поколения до тех пор, пока все находящиеся в группе риске машины будут не выявлены и отремонтированы.

По данным Bloomberg, под отзыв могут попасть порядка 18 тысяч автомобилей. Вряд ли этот отзыв затронет машины для российского рынка, так как у нас продажи внедорожников нового поколения начались лишь в августе. Официальные цены на новый Wrangler у нас начинаются с отметки 3,4 млн рублей, но у дилеров, согласно данным нашего каталога новых автомобилей, можно найти экземпляры подешевле – за 3 295 000 рублей на момент настоящей публикации.