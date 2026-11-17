10 октября 1901 года на грунтовом ипподроме недалеко от Детройта Генри Форд выиграл дестимильную гонку на своём забавном двухместном автомобиле по имени Sweepstakes, что переводится на русский как «тотализатор на скачках». Sweepstakes был оснащён двухцилиндровым двигателем мощностью 26 л.с., что было заметно меньше, чем у других участников гонки. Первую попытку основать собственную автомобильную компанию Генри Форд предпринял в ноябре того же года, имея за плечами эту победу и солидный денежный приз в 1000 долларов.

Дорожный Ford Mustang GTD 1901, гоночный Ford Mustang GT3 и гоночный автомобиль Sweepstakes Генри Форда

Ford Mustang GTD — это современный флагманский спорткар американской компании, представленный в августе 2023 года и вышедший на рынок в 2025 году. Mustang GTD сделан по мотивам гоночного Мустанга класса GT3 и для него, по сути, создано полностью новое шасси с адаптивными амортизаторами Multimatic ASV (Adaptive Spool Valve), а сильно перекроенный кузов с углепластиковым оперением получил активные аэродинамические элементы. 5,2-литровый бензиновый компрессорный V8, выдающий 826 л.с. и 900 Нм, состыкован с 8-ступенчатым «роботом» Tremec с двумя сцеплениями, который отнесён к заднему мосту для получения идеальной развесовки. Время разгона с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) компания Ford до сих пор не указывает, максимальная скорость Mustang GTD — 325 км/ч.

1 / 2 2 / 2

К 2028 модельному году Ford Mustang GTD не получил никаких технических изменений, но получил функционально-косметические, а именно предлагаемые в виде опции облегчённые ажурные колёса из магниевого сплава, которые позволяют уменьшить массу спорткара на 22,8 кг, облегчённые и удлинённые подрулевые лепестки из титана (ими переключаются передачи в ручном режиме), новый титановый селектор режимов коробки передач и новые декоративные полосы для кузова.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

На спецверсию 1901, по данным журнала Car and Driver, придётся 20% тиража Ford Mustang GTD 2028 модельного года, который составит от 60 до 140 машин. Особенности версии 1901 — чёрно-красная палитра кузова в духе гоночного Sweepstakes Генри Форда, при этом на крышу и капот Ford Mustang GTD 1901 по правой стороне нанесены уникальные диагональные полосы.

Аэродинамическое оперение у Ford Mustang GTD 1901 выполнено из неокрашенного карбона. Салон обит кожей и замшей красного цвета Mahogany Red. На переднюю панель со стороны пассажира нанесена памятная табличка с цифрами 1901.

Цена версии 1901 пока не объявлена, стандартный Mustang GTD 2028 модельного года будет стоить не менее 330 000 долларов. Поставки начнутся во втором квартале 2027 календарного года.

Напомним, что весной 2025 года Ford Mustang GTD проехал Северную петлю Нюрбургринга за 6 мин 52,072 с, а весной 2026 года Ford Mustang GTD в версии Competition улучшил время круга до 6 мин 40,835 с, при этом версия Competition на данный момент официально не представлена — ждём.