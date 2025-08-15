Новинки ×
  • Ford Mustang GTD Liquid Carbon: облегчённая версия самого быстрого в истории пони-кара

Ford Mustang GTD Liquid Carbon: облегчённая версия самого быстрого в истории пони-кара

15.08.2025 97 0 0

Уже ставший легендарным Ford Mustang GTD теперь доступен без краски, с выставленными напоказ лакированными углепластиковыми панелями кузова, причём теперь из углепластика в кузове выполнено всё, что можно.

Версия Liquid Carbon была у предыдущего флагманского спорткара Ford — среднемоторного Ford GT, и вот теперь она появилась у купе Ford Mustang GTD с компоновкой типа Transaxle. Напомним, что мировая премьера Mustang GTD состоялась в августе 2023 года, но только в июне этого года первые машины были отгружены клиентам — к слову, одним из первых владельцев этой модели стал знаменитый автомобильный коллекционер и телеведущий Джей Лено.

1 / 2
2 / 2

В США цены на Ford Mustang GTD начинаются с отметки 325 000 долларов, что намного дороже топового 1267-сильного Chevrolet Corvette ZR1X, который стоит от 207 395 долларов. В Европе Ford Mustang GTD ещё дороже — от 359 900 евро. Столь высокая цена объясняется высокими затратами на разработку, сложностью конструкции, ограниченными тиражом и ручной сборкой Ford Mustang GTD на фабрике компании Multimatic в Канаде (она же собирала Ford GT последнего поколения).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Mustang GTD сделан по мотивам гоночного Мустанга класса GT3 и для него, по сути, создано полностью новое шасси с адаптивными амортизаторами Multimatic ASV (Adaptive Spool Valve), а сильно перекроенный кузов с углепластиковым оперением получил активные аэродинамические элементы. 5,2-литровый бензиновый компрессорный V8, выдающий 826 л.с. и 900 Нм, состыкован с 8-ступенчатым «роботом» Tremec с двумя сцеплениями, который отнесён к заднему мосту для получения идеальной развесовки. Северную петлю Нюрбургринга Mustang GTD минувшей весной проехал за 6 мин 52,072 с. Время разгона с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) компания Ford до сих пор не указывает, максимальная скорость Mustang GTD — 325 км/ч.

1 / 2
2 / 2

По умолчанию наружное оперение Ford Mustang GTD и так почти целиком состоит из углепластика, но двери всё же металлические, и большинство элементов имеют лакокрасочное покрытие. С пакетом Liquid Carbon краска полностью удаляется, а двери тоже выполнены из углепластика — эти нехитрые приёмы позволили снизить массу спорткара на 6 кг по сравнению со стандартным Mustang GTD, оснащённым пакетом Performance с удалённой шумоизоляцией и облегчёнными колёсами из магниевого сплава. Салон Mustang GTD с пакетом Liquid Carbon получает особую отделку из кожи и замши с контрастной лаймовой прострочкой, а на спинки кресел по центру нанесён светоотражающий орнамент из белых точек.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Кончено, 6 кг — это вообще ни о чём, но главное в пакете Liquid Carbon — не сниженный вес, а голая гоночная эстетика, и за эту эстетику придётся дорого заплатить. Пресс-служба Ford, к сожалению, пока не раскрыла цену пакета Liquid Carbon, но с учётом того, что цены на углепластик постоянно растут, можно ожидать не менее десяти тысяч долларов сверху. За эксклюзивность, возможно, накинут ещё «десятку». Для состоятельных коллекционеров цена пакета Liquid Carbon большого значения не имеет — ясно, что они возьмут топовый на данный момент Mustang GTD за любые деньги.

купе спортивные авто новинки Ford Ford Mustang

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Главное - не повредить: как, зачем и когда мыть радиаторы Не нужно быть профессиональным механиком, чтобы понимать, насколько важно следить за системой охлаждения автомобиля. В этой связи у нас, как водится, две новости. Начнем с хорошей. Радиатор... 320 1 0 15.08.2025
Статьи / Авто с пробегом BMW 1 Series II (F20) с пробегом: слабые тормоза, неудачная рейка и слишком горячие моторы В первой части материала о подержанной «единичке» BMW поколения F20 мы рассказали о том, что кузов, салон и даже электрика этого автомобиля пока ещё могут быть в достойном состоянии. Означа... 1054 7 1 13.08.2025
Статьи / Мнение без фильтров Тише, люди, я прошу вас, тише: фантазии о штрафах за шумную технику В Думе обратили внимание на шумные автомобили и мотоциклы. Это хорошо. А вот предложенный способ борьбы с ними – не очень. 707 3 1 11.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8481 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8053 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7245 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
16 5 причин покупать и не покупать Geely Coolray I
14 С сердцем от Ferrari: опыт владения Maserati GranTurismo I (М145)
7 BMW 1 Series II (F20) с пробегом: слабые тормоза, неудачная рейка и сл...
Новые комментарии
Change privacy settings