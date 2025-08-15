Ford Mustang GTD Liquid Carbon: облегчённая версия самого быстрого в истории пони-кара

Уже ставший легендарным Ford Mustang GTD теперь доступен без краски, с выставленными напоказ лакированными углепластиковыми панелями кузова, причём теперь из углепластика в кузове выполнено всё, что можно.

Версия Liquid Carbon была у предыдущего флагманского спорткара Ford — среднемоторного Ford GT, и вот теперь она появилась у купе Ford Mustang GTD с компоновкой типа Transaxle. Напомним, что мировая премьера Mustang GTD состоялась в августе 2023 года, но только в июне этого года первые машины были отгружены клиентам — к слову, одним из первых владельцев этой модели стал знаменитый автомобильный коллекционер и телеведущий Джей Лено.

В США цены на Ford Mustang GTD начинаются с отметки 325 000 долларов, что намного дороже топового 1267-сильного Chevrolet Corvette ZR1X, который стоит от 207 395 долларов. В Европе Ford Mustang GTD ещё дороже — от 359 900 евро. Столь высокая цена объясняется высокими затратами на разработку, сложностью конструкции, ограниченными тиражом и ручной сборкой Ford Mustang GTD на фабрике компании Multimatic в Канаде (она же собирала Ford GT последнего поколения).

Mustang GTD сделан по мотивам гоночного Мустанга класса GT3 и для него, по сути, создано полностью новое шасси с адаптивными амортизаторами Multimatic ASV (Adaptive Spool Valve), а сильно перекроенный кузов с углепластиковым оперением получил активные аэродинамические элементы. 5,2-литровый бензиновый компрессорный V8, выдающий 826 л.с. и 900 Нм, состыкован с 8-ступенчатым «роботом» Tremec с двумя сцеплениями, который отнесён к заднему мосту для получения идеальной развесовки. Северную петлю Нюрбургринга Mustang GTD минувшей весной проехал за 6 мин 52,072 с. Время разгона с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) компания Ford до сих пор не указывает, максимальная скорость Mustang GTD — 325 км/ч.

По умолчанию наружное оперение Ford Mustang GTD и так почти целиком состоит из углепластика, но двери всё же металлические, и большинство элементов имеют лакокрасочное покрытие. С пакетом Liquid Carbon краска полностью удаляется, а двери тоже выполнены из углепластика — эти нехитрые приёмы позволили снизить массу спорткара на 6 кг по сравнению со стандартным Mustang GTD, оснащённым пакетом Performance с удалённой шумоизоляцией и облегчёнными колёсами из магниевого сплава. Салон Mustang GTD с пакетом Liquid Carbon получает особую отделку из кожи и замши с контрастной лаймовой прострочкой, а на спинки кресел по центру нанесён светоотражающий орнамент из белых точек.

Кончено, 6 кг — это вообще ни о чём, но главное в пакете Liquid Carbon — не сниженный вес, а голая гоночная эстетика, и за эту эстетику придётся дорого заплатить. Пресс-служба Ford, к сожалению, пока не раскрыла цену пакета Liquid Carbon, но с учётом того, что цены на углепластик постоянно растут, можно ожидать не менее десяти тысяч долларов сверху. За эксклюзивность, возможно, накинут ещё «десятку». Для состоятельных коллекционеров цена пакета Liquid Carbon большого значения не имеет — ясно, что они возьмут топовый на данный момент Mustang GTD за любые деньги.