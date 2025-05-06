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  • Ford Mustang GTD улучшил своё время на Нюрбургринге, но Porsche 911 GT3 RS пока быстрее

Ford Mustang GTD улучшил своё время на Нюрбургринге, но Porsche 911 GT3 RS пока быстрее

06.05.2025 74 0 0

Компания Ford, как и обещала, с приходом весны вернулась на Нюрбургринг со своим нынешним флагманским спорктаром Mustang GTD, за его руль вновь сел немецкий пилот Дирк Мюллер и проехал Северную петлю за 6 мин 52,072 с.

Самый крутой заводской Ford Mustang в истории пока что не вышел на рынок — американские СМИ утверждают, что это случится вот-вот, в ближайшие недели. Премьера Mustang GTD состоялась в августе 2023 года, после чего компания Ford стала дозировано сообщать о нём новые подробности: прошлым летом был раскрыт интерьер, осенью были объявлены точные характеристики двигателя. В США Mustang GTD будет стоить от 325 000 долларов, в Европе — от 359 900 евро.

Высокий ценник объясняется тем, что Mustang GTD сделан по мотивам гоночного Мустанга класса GT3 и для него, по сути, создано полностью новое шасси с адаптивными амортизаторами Multimatic ASV (Adaptive Spool Valve), а сильно перекроенный кузов с углепластиковым оперением получил активные аэродинамические элементы. 5,2-литровый бензиновый компрессорный V8, выдающий 826 л.с. и 900 Нм, состыкован с 8-ступенчатым «роботом» Tremec с двумя сцеплениями, который отнесён к заднему мосту для получения идеальной развесовки. Производиться Mustang GTD будет в ручном режиме в Канаде на заводе фирмы Multimatic, здесь же собирался суперкар Ford GT последнего поколения.

7 августа 2024 года Дирк Мюллер за рулём Ford Mustang GTD смог проехать Северную петлю Нюрбургринга за 6 мин 57,685 с — это очень достойное время, лучшее среди машин американского производства, но команда Ford Performance осталась не удовлетворена результатом и пообещала улучшить время круга в этом году. Сказано — сделано: инженеры поколдовали с настройками подвески и коробки передач, доработали аэродинамику и улучшили алгоритмы работы ездовой электроники. Второй заезд состоялся 9 апреля 2025 года, итоговое время — ﻿6 мин 52,072 с﻿.

Теперь Ford Mustang GTD занимает четвёртое место в классе спорткаров официальной таблицы рекордов Нюрбургринга, а на первых трёх местах находятся Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit (6 мин 43,300 с), Mercedes-AMG GT Black Series (6 мин 48,047 с) и Porsche 911 GT3 RS (6 мин 49,328 с).

В теории Mustang GTD может попытаться обойти Porsche 911 GT3 RS, чтобы войти в тройку лидеров, но это будет непросто, так как испытатели Porsche буквально живут на Нюрбургринге, активная аэродинамика Porsche 911 GT3 RS отлично подходит для этой трассы. Атмосферный мотор Porsche 911 GT3 RS выдаёт «всего» 525 л.с., а максимальная скорость ограничена на отметке 296 км/ч (у Mustang GTD — 325 км/ч), но великолепный баланс шасси делает немецкий спорткар чертовски быстрым. В США Porsche 911 GT3 RS стоит от 241 300 долларов, в Германии — от 248 157 евро.

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