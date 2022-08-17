Новое купе Porsche 911 GT3 RS: 525-сильный мотор и первая «сотня» за 3,2 секунды

Уже сейчас дилеры немецкой марки принимают заказы на эту «двухдверку». Цена этого автомобиля на домашнем рынке, в Германии, стартует с отметки 229 517 евро.

Одной из самых известных моделей марки Porsche является 911. Семейство этого автомобиля ещё в 1999 году пополнилось за счёт спорткара с приставкой GT3 к названию. Его актуальная версия серии 992 была представлена в феврале 2021-го, теперь компания рассекретила Porsche 911 GT3 RS, где дополнительная приставка «шифрует» в себе обозначение Rennsportwagen (в переводе с немецкого – «гоночный автомобиль»).



На фото: Porsche 911 GT3 RS

Эта «двухдверка», по сути, подготовлена для движения по треку, но при этом она легально может выезжать и на дороги общего пользования. У 911 GT3 RS есть различные элементы активной аэродинамики. Так, заднее антикрыло теперь увеличено и имеет две горизонтальных пласта: нижний ярус зафиксирован, тогда как верхний снабдили гидравлическим приводом изменения угла положения. На крыше купе разместили вертикальные стабилизаторы.



Все активные аэродинамические элементы можно перевести в режим минимального сопротивления воздуху с помощью кнопки на рулевом колесе. К примеру, при скоростном проезде по прямой. При этом в ходе торможения все они автоматически перейдут в режим максимального сопротивления. На скорости 285 км/ч максимальная прижимная сила оказывается эквивалентной 860 кг. На скорости 200 км/ч показатель составляет 409 кг: это в три раза больше, чем у базового исполнения GT3.



У версии с приставкой RS имеется один большой радиатор (ранее в системе охлаждения их было три), находящийся в переднем отсеке – обычно это пространство занимает багажник. Имеющееся место по бокам необходимо для дополнительных каналов, пропускающих воздушный поток в колёсные арки: он выводится через «жабры», расположенные в верхней части передних крыльев.



Porsche 911 GT3 RS оснастили стальными тормозными дисками, спереди их диаметр составляет 408 мм, сзади – 380 мм, при этом на передней оси толщину дисков стала больше. В качестве опции предлагаются углерод-керамические тормоза с дисками увеличенного диаметра – у передних 410 мм, у задних 390 мм. Передняя колея новой «двухверки» оказалась шире на 29 мм.



На фото: салон Porsche 911 GT3 RS

Модель получила модернизированный 4,0-литровый шестицилиндровый оппозитный двигатель: у мотора новые коленвалы и иные настройки. Это позволило увеличить отдачу с 510 (у GT3) до 525 л.с., максимальный крутящий момент при этом сократился с 470 до 465 Нм. Двухдверному 911 GT3 RS не положена шестискоростная «механика», он идёт в паре только с семиступенчатым «роботом» PDK с двумя сцеплениями (с укороченным рядом передаточных чисел).



Купе 911 GT3 RS оказалось на 15 кг тяжелее «исходника» GT3 с роботизированной коробкой передач, несмотря на то, что часть компонентов выполнены из углепластика – сиденья, двери, панель крыши, передние крылья, а также крышка переднего отсека. Масса автомобиля в снаряженном состоянии составляет 1450 кг. Максимальная скорость равна 296 км/ч (на 22 км/ч меньше). При этом время разгона с места до «сотни» наоборот стало меньше: теперь 3,2 секунды (на 0,2 секунды быстрее), а две «сотни» купе набирает за 10,6 секунды (вместо 10,8 секунды).



Клиентам бесплатно доступен пакет Clubsport, включающий в себя стальную дугу в салоне, шеститочечный ремень безопасности водителя и ручной огнетушитель. Дилеры Porsche уже принимают заказы на новую «двухдверку». Стартовая цена на домашнем рынке, в Германии, равна 229 517 евро.

