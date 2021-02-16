Обновки для спорткара: Porsche 911 GT3 сменил мотор и стал динамичнее

Одной из самых известных моделей бренда Porsche остаётся 911. По итогам 2020 года дилеры продали в Европе 15 340 машин, что на 6,4% меньше, чем годом ранее. В линейку модели с 1999 года входит спорткар с приставкой GT3 к названию. Сейчас компания представила версию этого автомобиля нового модельного года. Она получила ряд внешних изменений, кроме того, была пересмотрена и «начинка».



На фото: новый Porsche 911 GT3

Автомобиль стал тяжелее всего на 5 кг: так, вариант с шестиступенчатой «механикой» весит 1418 кг (показатель предшественника – 1413 кг), а спорткар с коробкой передач PDK – 1435 кг (в предыдущем 911 GT3 было 1430 кг). При этом новые узлы на самом деле значительно тяжелее, так что вес машины в Porsche снижали за счёт элементов из пластика, усиленного углеволокном, а также «облегчённых» стёкол, тормозных дисков и легкосплавных колёсных дисков. Сразу 10 кг сбросила и спортивная выхлопная система купе.



Новый Porsche 911 GT3 получил антикрыло с так называемым «перевёрнутым» креплением, а также большой диффузор (идеи воплощены в гоночном 911 RSR). Эти элементы можно отрегулировать вручную, чтобы выбрать требуемую силу прижима – либо под шоссе, либо под гоночную трассу. Для дополнения оформления экстерьера опционально доступны затемнённая оптика иного дизайна, другие «катки», верх из углепластика.



Porsche оснастил GT3 современной мультимедийной системой и кондиционером, на рулевом колесе размещена кнопка для переключения ездовых режимов. У «приборки» теперь есть специальный режим Track Screen: при его использовании на дисплее отображаются самые важные во время заезда параметры, такие как давление воздуха в шинах, давление масла, температура масла, а также уровень топлива и температура охлаждающей жидкости. Предусмотрены ещё подсказки для оптимального переключения передач. За доплату можно выбрать углепластиковые кресла.



Спорткар, созданный на базе поколения 992, оснащается новым атмосферным двигателем объёмом 4,0 литра, у него индивидуальные дроссельные заслонки для каждого цилиндра и фильтры твёрдых частиц. Отдача мотора составляет 510 л.с. (мощность такая же, как у представленного недавно гоночного купе 911 GT3 Cup), максимальный крутящий момент у новинки составляет 469 Нм. Отметим, отдача на десять «лошадок» больше по сравнению с предшественником. В пару к «атмосфернику» предлагается семиступенчатый «автомат» PDK с двумя сцеплениями, также можно выбрать 6МКП.



На разгон с места до «сотни» Porsche 911 GT3 с «роботом» нужно 3,4 секунды (этот показатель такой же, как и у варианта предыдущего поколения). Максимальная скорость такой версии составляет 318 км/ч, а показатель варианта с «механикой» – 320 км/ч. На трассе Нюрбургринг новое купе проехало полный круг длиной 20,8 км пройден за 6 минут и 59,927 секунды, что примерно на 17 секунд быстрее по сравнению с предшественником.

Продажи автомобиля в Европе, а также на российском рынке должны начаться в мае этого года. Сейчас местное представительство бренда уже назвало цену новинки: стартовая стоимость Porsche 911 GT3 составляет 13,18 млн рублей.

