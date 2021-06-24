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  • Самый быстрый из дорожных: Porsche 911 GT2 RS MR вновь установил рекорд Нюрбургринга

Самый быстрый из дорожных: Porsche 911 GT2 RS MR вновь установил рекорд Нюрбургринга

24.06.2021 242 0 0

Вслед за рекордным кругом Cayenne Coupe в классе SUV компания Porsche отчиталась об очередном достижении на Нордшляйфе: Porsche 911 GT2 RS в старом кузове (поколение 991), доработанный специалистами гоночной команды Manthey-Racing, но имеющий доступ на дороги общего пользования, проехал легендарную трассу за 6 мин 43,300 с.

 

Два года назад компания Nürburgring GmbH, владеющая одноимённой гоночной трассой, взялась сама фиксировать рекорды круга на его полной длине (20,832 км) — до этого в зачёт шла дистанция длиной 20,6 км без участка Т13, где расположена прямая старт-финиш и где гонщики в целях безопасности были вынуждены снижать скорость. Изначально автомобили-участники были распределены по 12 классам, но недавно после критики классификация была пересмотрена и теперь классов 13. Дополнительный класс придуман для таких машин как Porsche 911 GT2 RS MR — тюнинговые автомобили, имеющие доступ на дороги общего пользования. Полный список классов и рекорды в них смотрите на официальном сайте Нюрбургринга.

MR — это Manthey-Racing GmbH, немецкая гоночная команда, на 51% принадлежащая компании Porsche. Помимо участия в гонках она разрабатывает тюнинг-киты для дорожных моделей Porsche, которые оптимизируют их ходовые качества для езды по гоночному треку. Новый Manthey Performance Kit, разработанный для Porsche 911 GT2 RS поколения 991, заточен как раз под Нордшляйфе и предлагается через каталог аксессуаров Porsche Tequipment у официальных дилеров немецкой марки.

По сути, Manthey-Racing теперь можно рассматривать как придворное тюнинг-ателье Porsche, поэтому доработанный с её помощью 911 GT2 RS на сей раз зачислили в класс серийных спорткаров, где до него лидером числился Mercedes-AMG GT Black Series (время круга 6 мин 48,047 с). Porsche 911 GT2 RS с пакетом Manthey Performance проехал трассу за 6 мин 43,300 с. Рекордный заезд проходил 14 июня, за рулём был заводской тест-пилот Porsche Ларс Керн. На машине были установлены дорожные покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

6 мин 38,84 с — это время на старой, короткой конфигурации трассы.

Напомним, что в 2018 году Porsche 911 GT2 RS MR уже был рекордсменом Нюрбургринга, его время в пересчёте на полную длину трассы — 6 мин 44,749 с, за рулём тогда тоже был Ларс Керн. Прогресса удалось достичь без вмешательства в силовой агрегат: 3,8-литровая оппозитная «битурбошестёрка» по прежнему выдаёт максимальные 700 л.с. и 750 Нм, но у интеркулеров появился более объёмный резервуар с водой для охлаждения.

Главные доработки — это новый аэродинамический обвес, увеличивающий прижимную силу на 200 км/ч с 49 до 70 кг на передней оси и с 93 до 200 кг на задней, новые регулируемые амортизаторы, более мощные карбон-керамические тормоза и облегчённые магниевые колёса (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади).

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Добавим, что в семействе Porsche 911 актуального поколения 992 пока нет топ-версии GT2, но как только появится, для неё будет делом чести обойти на Нордшляйфе Mercedes-AMG GT Black Series без помощи специалистов Manthey-Racing — ждём.

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