Porsche 911 GT2 RS MR – новый рекордсмен Нюрбургринга, опередивший Lamborghini

Porsche 911 GT2 RS MR – новый рекордсмен Нюрбургринга, опередивший Lamborghini

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Всего четыре месяца продержался рекорд Lamborghini Aventador SVJ в классе дорожных машин. Итальянский суперкар «пролетел» Северную петлю за 6 мин 44,97 с, а Porsche 911 GT2 RS MR смог сделать это за 6 мин 40,33 с!

Современный Porsche 911 GT2 RS уже был рекордсменом Нюрбургринга: в сентябре прошлого года стоковая машина под управлением заводского тест-пилота Ларса Керна прошла легендарную трассу 6 мин 47,25 с. В июле 2018-го это время побил Марко Мапелли на Lamborghini Aventador SVJ, тогда ещё не представленном официально, но в серийной спецификации: 6 мин 44,97 с. И вот теперь фирма Porsche нанесла ответный удар: две буковки MR, добавленные к названию её самой быстрой модели, позволили скинуть без малого семь секунд на круге.

Porsche 911 GT2 RS является на данный момент самым быстрым серийным автомобилем немецкой фирмы: 700 л.с., задний привод, 2,8 с до «сотни», максимальная скорость – 340 км/ч.

Porsche 911 GT2 RS является на данный момент самым быстрым серийным автомобилем немецкой фирмы: 700 л.с., задний привод, 2,8 с до «сотни», максимальная скорость – 340 км/ч.

MR расшифровывается как Manthey-Racing – немецкая гоночная команда, на 51% принадлежащая Porsche. Помимо участия в гонках она предлагает пакеты доработок для серийных спорткаров, в частности для Porsche 911 GT2 RS. Именно с таким пакетом, включающим в себя модифицированное шасси и новые аэродинамические элементы, был установлен новый рекорд Нордшляйфе. Возникает вопрос, можно ли считать Porsche 911 GT2 RS MR серийным автомобилем, ведь по сути это тюнинг? Скорее всего, нет, поэтому Porsche и не заявляла свой рекорд в классе серийных машин, но в классе машин, пригодных для эксплуатации на дорогах общего пользования, и с такой оговоркой Porsche 911 GT2 RS MR однозначно быстрее Lamborghini Aventador SVJ.

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За рулём рекордного Porsche вновь был Ларс Керн. У него была всего одна зачётная попытка, так как заезды проходили под вечер и начинало смеркаться. Своего шанса Керн не упустил и показал блестящий результат, при этом, по его словам, идти на какой-либо необдуманных риск ему не приходилось – автомобиль отлично сбалансирован, нужно было лишь ехать максимально быстро и не допускать ошибок.

Абсолютный рекорд Нюрбургринга на данный момент также принадлежит Porsche: в июне прошлого года гонщик Тимо Бернхард, опытный боец Ле-Мана, проехал трассу за рулём гоночного прототипа Porsche 919 Hybrid Evo за невероятные 5 мин 19,55 с.

А самым быстрым серийным четырехместным автомобилем Нюрбургринга на днях стал лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+: инженер и гонщик Демиан Шафферт показал на нём время 7 мин 25,41 с.

Теги: Рекорды , Нордшляйфе , Нюрбургринг , Порше , спорткар , спорткары , 911 , Porsche
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