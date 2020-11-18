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  • Mercedes-AMG GT Black Series стал самым быстрым серийным спорткаром Нюрбургринга

Mercedes-AMG GT Black Series стал самым быстрым серийным спорткаром Нюрбургринга

18.11.2020 373 0 0

730-сильная топ-версия немецкого спорткара под управлением заводского пилота Mercedes-AMG Маро Энгеля сумела «пролететь» легендарную Нордшляйфе за 6 мин 48,047 с.

 

Mercedes-AMG GT дебютировал в 2014 году как конкурент Porsche 911, но коммерческие успехи этой модели далеки от успехов Porsche. Так, за первые три квартала этого года Mercedes-AMG GT, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся в Европе тиражом 2996 экземпляров, причём в это число входит и лифтбек Mercedes-AMG GT 4-door Coupé, то есть, по сути, вариация на тему Mercedes-Benz CLS с его «гражданской» компоновкой. Porsche 911 с января по сентябрь нашёл 11 645 европейских покупателей, став самым востребованным чистопородным спорткаром.

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Porsche 911 принадлежит и рекорд Нюрбургринга в классе дорожных модифицированных машин: он установлен в 2018 году на купе, подготовленном гоночной командой Manthey-Racing, наполовину принадлежащей Porsche. Команда гоночная, но машина дорожная, Нодршляйфе она проехала за 6 мин 44,749 с (в данном случае указано время на полной 20,832-километровой длине трассы). При желании комплект доработок от Manthey-Racing может купить любой владелец Porsche 911 GT2 RS, но заводской, то есть серийной эту машину назвать нельзя при всём желании. А вот Mercedes-AMG GT Black Series установил рекорд именно как серийный автомобиль.

Добавим, что 6 мин 48,047 с, показанные Mercedes-AMG GT Black Series, это так же время на полной длине трассы, хотя пресс-служба Daimler указала ещё и время на 20,6-километровой конфигурации (без прямой старт-финиш), актуальной до прошлого года: 6 мин 43,616 с. Зачем? Очевидно, затем, чтобы можно было сравнить его с временем круга Lamborghini Aventador SVJ (6 мин 44,97 с), показанном в 2018 году на коротком, то есть 20,6-километровом круге. Таким образом всем должно стать ясно, почему Mercedes-AMG GT Black Series имеет право считаться самым быстрым серийным автомобилем Нюрбургринга, хотя дословно такой позиции в официальный классификации рекордов Нюрбургринга нет — там Mercedes-AMG GT Black Series записан в спорткары, хотя есть ещё и суперкары, в классе которых рекордное время пока вакантно.

Версия Black Series дебютировала летом этого года и стала вершиной эволюции купе Mercedes-AMG GT. Автомобиль получил доработанную 4,0-литровую «битурбовосьмёрку» М178 с так называемым плоским коленвалом и более производительными турбокомпрессорами. Максимальна мощность — 730 л.с. при 6700-6900 об/мин, максимальный крутящий момент — 800 Нм при 2000-6000 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через смонтированную на заднем мосту усиленную 7-ступенчатую автоматическую коробку передач типа DCT (с двумя сцеплениями). До первой «сотни» Mercedes-AMG GT Black Series разгоняется за 3,2 с, максимальная скорость — 325 км/ч.

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По сравнению с другими версиями купе Mercedes-AMG GT кузов Black Series дополнительно облегчён за счёт более широкого использования углепластика (из него в частности изготовлен карданный тоннель), установлен аэродинамический пакет с множеством регулировок по мотивам гоночного Mercedes-AMG GT3, адаптивные амортизаторы с регулировкой дорожного просвета, мягкие шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO. В виде опции предлагается трековый пакет с углепластиковыми сиденьями, четырёхточечными ремнями, полукаркасом безопасности и системой пожаротушения — всё это было установлено на машине Маро Энгеля.

Гонщик утверждает, что состояние трассы во время рекордного заезда было неидеальным, кое-где встречались влажные участи. Это следует трактовать как намёк на то, что Mercedes-AMG GT Black Series может проехать Нордшляйфе и быстрее. То же самое говорил инженер-испытатель Mercedes-AMG Демиан Шафферт, установивший немногим ранее рекорд Нюрбургринга в классе представительский автомобилей: лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S 4-door Coupé под его управлением смог проехать трассу за 7 мин 27,80 с.

Нет сомнения, что Porsche попытается побить оба рекорда, но вряд ли это случится раньше весны следующего года. К тому же пока у Porsche 911 актуального поколения 992 нет экстремальных версий, которые могли бы дать бой Mercedes-AMG GT Black Series — их премьера ещё впереди.

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