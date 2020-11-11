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  • Контрудар: Mercedes-AMG GT 63 S побил рекорд Porsche Panamera на Нюрбургринге

Контрудар: Mercedes-AMG GT 63 S побил рекорд Porsche Panamera на Нюрбургринге

11.11.2020 42 0 0

Чуть меньше трёх месяцев рестайлинговый Porsche Panamera Turbo S пробыл в статусе рекордсмена Нюрбургринга в классе представительский автомобилей, а теперь этот почётный титул вернулся к слегка доработанному Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+. Его время круга — 7 мин 27,80 с.

 

Время Porsche Panamera Turbo S, напомним, — 7 мин 29,81 с. Оно было установлено и юридически заверено на полном круге длиной 20,832 км — таковые официальные правила автодрома Нюрбургринг, действующие с прошлого года. Прежде рекорды ставились на более коротком 20,6-километровом круге — из-за требований безопасности пилоты вынуждены были сбрасывать скорость на участке Т13, где расположена прямая старт-финиш, и длина этого участка не учитывалась. Теперь этого ограничения нет, но рекордные заезды проходят под строгим контролем администрации трассы и фиксируются в 12 классах. Mercedes-AMG GT 63 S и Porsche Panamera Turbo S почему-то записали в представительские автомобили, хотя по габаритно-массовым показателями они, скорее, относятся к бизнес-классу.

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Свой прежний рекорд Mercedes-AMG GT 63 S установил в 2018 году, то есть по старым правилам: время на укороченном круге — 7 мин 25,41 с. Администрация Нюрбургринга экстраполировала его на полный круг — получилось 7 мин 30,11 с, то есть рекорд удалось улучшить на 2,31 с. За рулём машины в обоих случаях был штатный инженер-испытатель Mercedes-AMG Демиан Шафферт.

Что позволило добиться прогресса? Производитель утверждает, что пересмотрел эластокинематику и настройки подвески, а силовой агрегат прежний: 4,0-литровая «битурбовосьмёрка» (639 л.с., 900 Нм) в паре с 9-ступенчатым «автоматом». На рекордном автомобиле были установлены опциональные шины Michelin Pilot Sport Cup2 и опциональный аэродинамический пакет, улучшающий стабильность автомобиля на высоких скоростях и немного снижающих коэффициент сх. В целом — абсолютно стоковая машина за исключением обязательного по правилам безопасности гоночного ковша с 4-точечными ремнями вместо штатного водительского кресла.

Пресс-служба Daimler сообщает, что погодные условия во время прохождения рекордного круга были далеко не идеальными: температура воздуха — плюс 7 градусов, температура асфальта — плюс 10 градусов, при этом асфальт на некоторых участках трассы был влажным. Всё это надо понимать, как намёк, что 7 мин 27,80 с — не предельное время, и что Mercedes-AMG GT 63 S способен проехать Нордшляйфе быстрее. И, вероятно, сделает это, после того как Porsche Panamera попытается улучшить своё время. В общем, ждём продолжения дуэли.

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