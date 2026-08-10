Хэтчбек Mitsubishi ASX VR-e: клон тайваньского Foxtron Bria с дизайном от Pininfarina

Компания Mitsubishi Motors показала компактный электрический хэтчбек ASX VR-e для рынков Австралии и Новой Зеландии, в продажу он поступит в четвёртом квартале текущего года.

Эта новинка была анонсирована в мае прошлого года: тогда Mitsubishi Motors объявила о начале сотрудничества с тайваньским IT-гигантом Foxconn и его дочерним автомобильным подразделением Foxtron Vehicle Technologies. Одна из моделей Foxtron должна была во второй половине 2026 года превратиться в одну из моделей Mitsubishi для рынков Австралии и Новой Зеландии. Пока сотрудничество идёт по плану: сегодня впервые показан хэтчбек Mitsubishi ASX VR-e, представляющий собой слегка перелицованный Foxtron Bria.

Напомним, что подразделение Foxtron Vehicle Technologies было основано в 2020 году как совместное предприятие Foxconn и Yulon Motor. Тайваньской компании Yulon ранее принадлежал бренд Luxgen, но в конце прошлого года компания Foxtron его выкупила.

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Foxtron производит электромобили под своими и чужими брендами в качестве OEM-поставщика. Под брендом Foxtron сейчас выпускаются две модели — компактный хэтчбек Bria и среднеразмерный кроссовер Cavira. Последний — совсем свежая новинка, на Тайване продажи Cavira начались лишь в прошлом месяце. Хэтчбек Foxtron Bria в виде прототипа был показан ещё в 2022 году, тогда он назывался Foxtron Model B, а продажи начались в конце 2025 года уже под именем Bria. На стадии прототипа сообщалось, что дизайн хэтчбека разработала итальянская студия Pininfarina.

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Технические характеристики Mitsubishi ASX VR-e пока не объявлены, но предполагается, что они будут такими же, как у Foxtron Bria.

В основе Foxtron Bria лежит модульная платформа MIH с 400-вольтовой электрической архитектурой. Габаритная длина хэтчбека — 4315 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1535 мм, колёсная база — 2800 мм. Штатные колёса — 18- либо 20-дюймовые. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая пятирычажная. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи — 57,7 кВт·ч, максимальная мощность зарядки — 134 кВт.

Базовая версия Foxtron Bria имеет единственный электромотор на задней оси, его максимальная отдача — 171 кВт (232,5 л.с.) и 350 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, максимальная скорость — 180 км/ч, запас хода на одной зарядке — около 430 км по циклу WLTP.

Топ-версия Foxtron Bria двухмоторная, полноприводная, максимальная совокупная отдача силовой установки составляет 299 кВт (406,5 л.с.) и 700 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, максимальная скорость — 180 км/ч, запас хода на одной зарядке — около 400 км по циклу WLTP.

Салон у Mitsubishi ASX VR-e такой же, как у Foxtron Bria, только руль у Mitsubishi находится справа, а не слева. Приборный экран — 9,2-дюймовый, мультимедийный — 15,6-дюймовый. Под мультимедийным экраном находится ряд физических кнопок. На руле все кнопки тоже физические. Объём багажника — 320 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 1043 л.

В Австралии и Новой Зеландии Mitsubishi ASX VR-e будет предлагаться в комплектациях LS, Aspire, Exceed и GSR, подробности оснащения и цены пока не раскрыты.

Добавим, что компания Mitsubishi сейчас сдаёт позиции в Австралии: за первые семь месяцев этого года она реализовала здесь только 27 864 автомобилей, что на 27,4% меньше, чем в январе-июле 2025 года. Относительно доступный электромобиль из Тайваня должен помочь Mitsubishi выправить кривую продаж и хоть как-то противостоять китайскому нашествию на австралийский рынок. Для сравнения скажем, что компания BYD с января по июль 2026 года реализовала в Австралии 60 192 автомобиля (+115,3%), Great Wall — 34 877 автомобилей (+16,6%), Chery — 29 579 автомобилей (+71,3%).