Mitsubishi будет закупать машины у Foxconn и выпустит клона нового Nissan Leaf

Mitsubishi Motors объявила о начале сотрудничества с тайваньским IT-гигантом Foxconn и его дочерним электромобильным подразделением Foxtron Vehicle Technologies. Одна из моделей Foxtron превратится в Mitsubishi и будет со следующего года продаваться в Австралии и Новой Зеландии. Также объявлено, что в США в следующем году дебютирует электрический кроссовер Mitsubishi, сделанный на базе Nissan Leaf третьего поколения.

Из-за кризиса в Nissan и медленного распада альянса Renault-Nissan-Mitsubishi компания Mitsubishi Motors диверсифицирует свою стратегию развития, стараясь сочетать в ней опору на собственные силы с новыми партнёрствами. Одним из новых партнёров должно стать электромобильное подразделение Foxtron тайваньского IT-гиганта Foxconn, который ещё недавно назывался потенциальным инвестором тонущего Ниссана.

Подразделение Foxtron Vehicle Technologies было основано в 2020 году как совместное предприятие Foxconn и Yulon Motor (этой тайваньской компании принадлежит марка Luxgen). Сегодня Foxtron позиционирует себя как OEM-производитель электромобилей, то есть хочет продавать свои «электрички» под чужими брендами. Одним из первых клиентов Foxtron должна стать Mitsubishi Motors, о чём сегодня подписан меморандум о взаимопонимании.

Foxtron Model B 1 / 4 Foxtron Model B 2 / 4 Foxtron Model B 3 / 4 Foxtron Model B 4 / 4

В реальную сделку этот меморандум должен превратиться довольно быстро, так как уже во второй половине 2026 года на рынки Австралии и Новой Зеландии должна выйти разработанная и выпущенная Foxtron новая электрическая модель Mitsubishi. Австралийский журнал Drive полагает, что это будет перелицованный хэтчбек Foxtron Model B с дизайном от Pininfarina, впервые показанный ещё в 2022 году, но пока так и не запущенный в серийное производство. Будет ли Mitsubishi заимствовать у Foxtron другие модели, пока неизвестно, но такая возможность обсуждается.

Теперь перенесёмся в США, где Mitsubishi испытывает трудности из-за сокращения модельного ряда и остановки поставок после введённых в прошлом месяце Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на все импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили. На этой неделе Mitsubishi сообщила, что не собирается уходить с американского рынка Mitsubishi и продолжит реализовывать здесь представленный год назад план развития Momentum 2030. В рамках тлеющего альянса с Ниссаном во второй половине 2026 года компания Mitsubishi выпустит в США электрический кроссовер, сделанный на базе Nissan Leaf третьего поколения.

Nissan Leaf третьего поколения 1 / 2 Nissan Leaf третьего поколения 2 / 2

Напомним, что Nissan Leaf в третьем поколении будет именно кроссовером, а не хэтчбеком, первые фотографии этого кроссовера были опубликованы в марте этого года, полноценная премьера серийной версии ожидается в этом году, старт продаж — в следующем.

Тизер, на котором предположительно изображён грядущий Nissan Rogue PHEV

В качестве ответной услуги Mitsubishi предоставит Ниссану свои разработки в области plug-in гибридов для расширения модельной линейки в США. Что скрывается за этой витиеватой формулировкой, пока наверняка неизвестно, но, скорее всего, силовую установку Mitsubishi Outlander PHEV «прикрутят» к соплатформенному Nissan Rogue либо просто заменят эмблемы и шильдики на Outlander PHEV на ниссановские и в таком виде выпустят на рынок. Судя по мартовскому тизеру, вероятность второго варианта выше, чем первого.