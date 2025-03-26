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Новинки от кризисного Nissan: Leaf, X-Trail, Sentra, бюджетники и другие

26.03.2025 311 0 1

Несмотря на бедственное положение компания Nissan все еще планирует существенно обновить свой модельный ряд. Часть свежих автомобилей должна выйти на рынок уже в этом году.

Находящийся в глубоком кризисе Nissan актуализировал свой план по выпуску новых и модернизированных моделей, рассчитанный на 2025-2026 финансовые годы. Так, сегодня компания поделилась первыми полноценными изображениями нескольких свежих машин. Вдобавок производитель уточнил, где и какие модели будут представлены. Одновременно анонсированы новинки премиального бренда Infiniti – им мы посвятили отдельную заметку. Ну а премьеры непосредственно марки Nissan рассмотрим по регионам.

Новинки Nissan для Северной Америки. В центре — Leaf третьего поколения
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Новинки Nissan для Северной Америки. В центре — Leaf третьего поколения
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Новинки Nissan для Северной Америки. В центре — Leaf третьего поколения
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Итак, в Северной Америке уже в этом году дебютируют новые электрокар Nissan Leaf и седан Sentra, рестайлинговый кроссовер Pathfinder и подзаряжаемая гибридная версия Rogue (американский брат X-Trail). А на 2026 финансовый год намечена премьера Nissan Rogue следующего поколения, который будет как только с ДВС, так и в двух гибридных модификациях – PHEV и с фирменной гибридной установкой e-Power. Компания также приоткрыла планы на 2027 финансовый год: в этом регионе появится некий совершенно новый электрический кроссовер.

Новый Nissan Leaf. Электрокар третьего поколения будет по-настоящему глобальной моделью

Из перечисленных для североамериканского рынка новинок на «чистой» картинке пока продемонстрировали лишь Leaf. В третьем поколении электрокар сменит форм-фактор – из хэтчбека он превратится в «семейный кроссовер». Объявлено, что в основу нового Nissan Leaf ляжет платформа CMF-EV, на которой построен и нынешний кроссовер Nissan Ariya. В компании также сообщили о том, что Leaf получит 19-дюймовые колеса, панорамный люк и порт зарядки NACS, что позволит «заправлять» паркетник на станциях Tesla. Больше подробностей раскроют в середине года.

Новинки для Европы. Слева — вероятно, электрический Nissan Juke, в центе — Leaf, справа — Micra
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Электрохэтч Nissan Micra для Европы
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«Третий» Nissan Leaf будут продавать и в Европе. Плюс в 2025 финансовом году там появятся новый электрохэтч Nissan Micra (брат Renault 5) и модернизированный Nissan Qashqai – паркетнику достанется система e-Power нового поколения. А в следующем году на европейский рынок выйдет полностью электрический Nissan Juke.

Новый седан Nissan Versa для Латинской Америки
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Новый пикап Nissan Frontier, он же Navara, для Латинской Америки
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Новинки Nissan для Латинской Америки
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В странах Латинской Америки ближайшими премьерами станут свежий бюджетный седан Nissan Versa и компактный кроссовер (его имя еще не озвучено). А в 2026 финансовом году преобразится пикап Frontier/Navara.

Новинки Nissan для Индии — бюджетный компактвэн и кроссовер
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Новый кроссовер Nissan для Индии. Возможно, это аналог индийского же Renault Duster
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Новый компактвэн Nissan для Индии, брат Renault Triber
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Индии достанутся недорогой компактвэн и кроссовер, который в Nissan позиционируют в качестве «спортивного» CSUV. Скорее всего, основой для вэна послужит давно продающийся в этой стране Renault Triber, ну а паркетник могут сделать на базе свежего же индийского Renault Duster (еще не представлен), который будет отличаться от актуального глобального Дастера.

Самим японцам обещаны «третий» Nissan Leaf, новые кей-кар и полноразмерный минивэн (видимо, это следующая Serena). Наконец, в Австралии и расположенных рядом странах появятся Leaf, внедорожник Nissan Patrol и однотонный пикап, созданный вместе с Mitsubishi (вероятно, речь о перелицованном L200/Triton).

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