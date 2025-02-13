Кризисный Nissan анонсировал новинки: X-Trail, Leaf, большой минивэн и другие

Несмотря на то, что сейчас Nissan переживает довольно непростые времена, в ближайшем будущем компания намерена запустить в продажу сразу несколько новых моделей.

Сегодня компания Nissan не только официально объявила о том, что слияния с Honda не будет, но также опубликовала результаты по итогам третьего квартала 2024 финансового года. Результаты эти оказались плачевными. Если вкратце, то операционная прибыль рухнула более чем в семь раз до 64 млрд йен (416 млн долларов). Так что одновременно боссы производителя рассказали «о ходе реализации комплексных мер по оздоровлению». А еще Nissan анонсировал новые модели, но к ним вернемся чуть позже. Сначала про то самое «оздоровление».

Итак, главная цель на 2026 финансовый год – сокращение расходов примерно на 400 млрд йен (2,6 млрд долларов). Достичь этого Nissan намерен в том числе за счет урезания административных расходов, «оптимизации» численности персонала в Штатах, Таиланде и Китае (только в США и Таиланде это должно привести к сокращению 6500 рабочих мест), сокращения затрат на разработку и внедрения новых продуктов. Конечно, будут снижены и общие производственные мощности – с нынешних 5 млн до 4 млн машин в год. При этом Nissan продолжит поиск нового крупного инвестора. Так, по неофициальным данным, японцы уже возобновили переговоры с тайваньской фирмой Foxconn.

Новинки Nissan, запущенные в прошлом финансовом году

Для обеспечения роста выручки Nissan намерен продолжить обновление своего модельного ряда. Напомним, в прошлом году у марки было множество премьер. Например, в США стартовали продажи свежих кроссовера Murano и внедорожника Armada, в странах Ближнего Востока появился вездеход Patrol (брат Армады), на глобальный рынок также вышли рестайлинговый Qashqai и компактный паркетник Kicks второго поколения.

Будущие модели Nissan. Электрокар N7 (он в нижнем ряду) уже представлен. Эта модель адресована Китаю, там продажи стартуют в ближайшее время 1 / 7 Будущий Nissan Rogue PHEV 2 / 7 Будущий Nissan Leaf 3 / 7 Новый электрокар Nissan, брат Renault 5 4 / 7 Новый кей-кар Nissan 5 / 7 Новый минивэн. Возможно, это следующая Nissan Serena 6 / 7 Будущий Nissan Rogue e-Power 7 / 7

В 2025 финансовом году должен дебютировать кроссовер Nissan Rogue новой генерации (американский аналог X-Trail), причем эта модель будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида PHEV. На 2025 финансовый год также намечены премьеры нового Nissan Leaf, электрической замены Micra (это будет брат Renault 5) и нового кей-кара для Японии. А в 2026 финансовом году Nissan намерен представить некий новый минивэн (возможно, следующую Serena) и кроссовер Rogue с фирменной установкой e-Power (от Rogue PHEV этот кросс также отличится как минимум оформлением передней части).

Подробности о каждой новой модели будут раскрывать постепенно.