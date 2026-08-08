Японский смотрящий: история успеха и непростая судьба Nissan Patrol

Среди хэтчбеков, седанов, универсалов, минивэнов и спорткаров японской марки Nissan модель Patrol всегда выделялась не только мужественным обликом, но и отменными внедорожными характеристиками. В нашей стране Патруль всегда оставался в тени Тойоты, ведь Land Cruiser во всех его ипостасях давно стал эдаким референсным вездеходом из Японии. Особенно если учесть, что Patrol отнюдь не всегда продавался в России официально, а его бензиновый V8 отличался гигантским аппетитом.

Однако все это никак не отменяет того факта, что Патруль уважают в Японии и обожают на Ближнем Востоке, и даже экзотическая Австралия отдает дань уважения этой легендарной модели. Сегодня мы будем вспоминать непростой путь, который Patrol в семи поколениях проделал за 75 лет конвейерной жизни, навсегда заняв место в сердцах поклонников по всему миру.

Патруль: начало

Япония была последней страной, вышедшей из Второй мировой войны. Она безвозвратно потеряла более двух миллионов военнослужащих и мирных жителей, начиная с затяжной войны в Китае с 1937 года и заканчивая боями на островах Окинава, Иводзима и Гуадалканал. Не будем забывать потери японских сил при разгроме Квантунской армии в ходе советско-японской войны в августе 1945 года, а также атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки. Экономика страны была разрушена, заморские колонии потеряны, и выжившее население испытывало нехватки продовольствия.

Также существенно пострадала дорожная инфраструктура, что осложняло грузопассажирское сообщение и дальнейшее восстановление народного хозяйства. В этой непростой ситуации японское правительство понимало, что страна нуждается в легких вездеходах – вроде американского Willys.

Willys MB (1942-1945) 1 / 4 Willys MB (1942-1945) 2 / 4 Willys MB (1942-1945) 3 / 4 Willys MB (1942-1945) 4 / 4

Президент США Ф. Рузвельт едет на Виллисе во время визита в Касабланку (1943) 1 / 2 Президент США Ф. Рузвельт едет на Виллисе во время визита в Касабланку (1943) 2 / 2

В то время подобный тендер объявили и американцы, которые не прекращали военные действия по всему миру, в связи с чем испытывали необходимость в подобной технике. А объявленный тендер лишь подстегнул Toyota, Mitsubishi и Nissan на создание таких машин. Mitsubishi в 1952 году заключила контракт с Willys Overland на сборку Jeep CJ3A, который позже получил японские двигатели и стал называться Mitsubishi Jeep.

Mitsubishi Jeep Japan J3 (1953-1973) 1 / 3 Mitsubishi Jeep Japan J3 (1953-1973) 2 / 3 Mitsubishi Jeep Japan J3 (1953-1973) 3 / 3

Toyota разработала собственный внедорожник на базе грузового автомобиля SB. Новинка получила название Toyota BJ и со временем превратилась в тот самый Land Cruiser. Ниссан пытался предложить США тактики обоих конкурентов, но тендер выиграла Тойота.

Toyota Jeep BJ (1951-1955) 1 / 2 Toyota Jeep BJ (1951-1955) 2 / 2

В итоге первым внедорожником Nissan стала модель 4W70, которая представляла собой лицензионную версию американского Dodge M37, но с силовым агрегатом японского производства. Этот автомобиль, также известный как Nissan Carrier, использовался только в японской армии – для перевозки военнослужащих.

Dodge M37 Cargo Truck G-741 (1951-1970) 1 / 2 Dodge M37 Cargo Truck G-741 (1951-1970) 2 / 2

Однако тойотовский путь компания тоже прошла, подготовив в соответствии с требованиями заокеанского тендера модель 4W60. Как и Toyota BJ, машина была похожа на американский Jeep, однако технически была создана с чистого листа – собственная 3,7-литровая рядная «шестерка» мощностью 75 сил, механическая коробка передач и полный привод с жестко подключаемым передним мостом.

Nissan Patrol 4W60 (1951-1966)

Воевать в Корею отправилась выигравшая тендер Toyota, а Nissan 4W60 стал служить соотечественникам и работать на благо восстановления полуразрушенной страны. И в этом ему ничуть не мешала максимальная утилитарность, которая выражалась в обилии голого металла, полном отсутствии комфорта и матерчатой крыше. Зато машина получилась надежной, выносливой и могла проехать буквально везде. Фермеры, строители, медики, военные, пожарные, полиция – все эти категории японских граждан по достоинству оценили возможности вездехода Nissan, который стал заметным элементом японского пейзажа.

Nissan Patrol 4W65 (1958-1959)

Nissan Patrol Wagon G4W65 (1958-1959)

При этом все же нельзя сказать, что автомобиль на равных конкурировал с Toyota, однако собственную нишу он занял, уже в августе 1955 года обновившись до модели 4W61. Отличить его можно было по смещенному ближе к капоту ветровому стеклу и ассиметричным передним сиденьям, где пассажирское стало шире водительского.

Вместо устаревшего двигателя NAK от 4W60 машина получила более современный мотор NB, который развивал уже 92 «лошадки», а со временем его заменил 105-сильный 4,0-литровый двигатель NC.

Четырехколесный Патруль

В октябре 1958 года, то есть менее чем десятилетие спустя, модель под индексом 4W65 наконец-то получила не только новое оперение передней части, но и собственное имя – Patrol, которое было подчеркнуто соответствующими шильдиками. Техника в целом осталась прежней, но мотор серии Р развивал уже 125 сил.

Эта версия серии 4W с названием Patrol выпускалась лишь около двух лет и поэтому в настоящее время является самой редкой и малочисленной. Вдобавок она официально продавалась исключительно на территории Японии, поэтому сегодня «живой» экземпляр такого автомобиля будет настоящим артефактом.

Слово «Патруль» происходит от французского patrouille и буквально означает «Дозор». В наше время под ним подразумевают временное или постоянное формирование для осмотра местности и поддержания порядка. Патруль может быть подвижным – пешком, верхом или на транспорте. В его состав также могут входить военнослужащие для обхода городских улиц, поддержания безопасности города или лагеря, а также проверки караулов или часовых

В период с 1988 по 1994 год Ford Australia продавал Patrol под названием Ford Maverick, а с 2017 года в США эта модель предлагается как Nissan Armada.

Во втором поколении машина получила индекс 60, а мировая география присутствия Patrol значительно расширилась. Больше стало и модификаций, ведь помимо короткобазной «шестидесятки» с колесной базой в 2,2 метра появился удлиненный на 30 сантиметров вариант G60, который существовал и с жесткой съемной крышей (KG60). Но и это еще не все: были предусмотрены версии с левосторонним расположением органов управления (L60 и GL60), длинный вариант Р60 и пикап ZG60H, а также пожарная модификация FH60.

Nissan Patrol 60 (1960) отличался разнообразием версий 1 / 7 Nissan Patrol 60 (1960) отличался разнообразием версий 2 / 7 Nissan Patrol 60 (1960) отличался разнообразием версий 3 / 7 Nissan Patrol 60 (1960) отличался разнообразием версий 4 / 7 Nissan Patrol 60 (1960) отличался разнообразием версий 5 / 7 Nissan Patrol 60 (1960) отличался разнообразием версий 6 / 7 Nissan Patrol 60 (1960) отличался разнообразием версий 7 / 7

Словом, Nissan развернулся с Patrol на полную катушку, не ограничиваясь номинальным присутствием на рынке. В качестве силовой установки для 60-й серии предлагалась безальтернативная шестицилиндровая бензиновая «шестёрка» серии Р и трехступенчатая коробка передач, в которой со временем прибавилась четвертая ступень. То есть, техника была такой же бесхитростной, как и дизайн автомобиля.

При этом Patrol 60 официально продавался не только в родной Японии, но и в таких странах, как США, Австралия, Филиппины и ЮАР, однако Toyota Land Cruiser на тех же рынках была гораздо популярнее – причем по совершенно банальной причине. У Тойоты существовала дизельная версия, в то время как Патруль, выпускавшийся до 1980 года, предлагался исключительно в бензиновом варианте, хотя нефтяной кризис 1970-х заставил покупателей обратить внимание на более экономичные модели.

К слову, второе поколение Патруля в виде индийского Jonga просуществовало до самого конца ХХ века, то есть до 1999 года, став настоящим долгожителем.

Jonga VFJ (1977-1999)

«Шестидесятка» успела стать первым внедорожником, самостоятельно преодолевшим австралийскую пустыню Симпсон, которая с огромными песчаными волнами высотой в несколько десятков метров считается одной из самых опасных в мире. Что, впрочем, не помешало Реггу Спригу и его семье с двумя детьми преодолеть ее на стандартном внедорожнике еще в 1962 году, что значительно укрепило имидж модели в глазах потенциальных покупателей.

Взлеты и падения Патрулей

Увы, не так радужно дела обстояли в США, которые в то время были крупнейшим рынком сбыта полноразмерных внедорожников. Несмотря на то, что Patrol второго поколения еще в 1961 году стал первым Ниссаном, который официально продавался в США – пусть и через дилерскую сеть марки Datsun, продажи «шестидесятки» в сравнении с Toyota Land Cruiser 40 были смехотворными: за восемь лет реализовано чуть больше двух тысяч экземпляров. Не помогала ни реклама с участием американских звезд, ни скидки.

Возможно, именно поэтому новое поколение под индексом 160 с его знаменитым угловатым дизайном не планировали поставлять в Штаты, хотя в теории оно как раз было лишено недостатков своего предшественника, оснащаясь широкой линейкой четырех- и шестицилиндровых моторов – как бензиновых, так и дизельных.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Немаловажно, что Патруль третьей генерации в качестве альтернативы традиционной «механике» получил трехступенчатую АКП, а среди опций были такие важные элементы комфорта, как гидроусилитель руля и кондиционер.

1 / 2 2 / 2

На узнаваемость и привлекательность внедорожника работали модные в те времена наклейки на кузове. Что интересно, в Японии машина даже получила новое собственное имя – Safari.

Nissan Safari 160/161 (1980-1987) 1 / 4 Nissan Safari 160/161 (1980-1987) 2 / 4 Nissan Safari 160/161 (1980-1987) 3 / 4 Nissan Safari 160/161 (1980-1987) 4 / 4

В момент вывода на рынок этого Патруля произошло еще одно знаменательное событие: Nissan приобрел треть акций испанского предприятия Motor Iberica, а уже через пару лет доля японцев достигла 55%. С 1983 года здесь началось производство Patrol 161, который в Испании и Португалии продавался под брендом Ebro.

Patrol испанского производства под названием Ebro

Обновление 1983 года принесло автомобилю индекс 161 и новые прямоугольные фары, усиленную переднюю подвеску, высокую крышу Super Roof в качестве опции и пятиступенчатую механическую коробку передач. И, возможно, третий Patrol не стал бы столь известным и ярким, если бы не отдельные энтузиасты, которые заручились поддержкой японцев и компании Coca-Cola, занявшись постройкой гоночного прототипа для участия в ралли-рейдах вроде знаменитого «Париж – Дакар».

К лету 1986 года прототипы были готовы, а перед суровым испытанием «Дакаром» их решили обкатать на Ралли Туниса, Ралли Фараонов и Бахе Арагон. Patrol оказался настолько хорош, что во всех соревнованиях оказался быстрейшим автомобилем с дизельным двигателем. А это значило лишь одно: ему пора покорять пустыни Дакара.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Увы, первый блин вышел несколько комковатым: в дебютном для себя 1987 году команда сначала лишилась «технички», а затем и экипажа братьев Баблеров под номером 212 – машина перевернулась и сошла с дистанции. Зато «двести одиннадцатый» не только добрался до финиша, снова став быстрейшим дизельным автомобилем гонки, но и смог занять девятое место в абсолюте, впервые попав в десятку машин, все остальные из которых работали на бензине.

Слоган «выигрывай в воскресенье – продавай в понедельник» отлично сработал и в этом случае, так что продажи Patrol в европейских странах заметно выросли. А главное – и в гонках, и в обычной жизни дизельный внедорожник перестал восприниматься как медлительный трактор. Тем не менее дни третьего поколения почти во всем мире были сочтены, ведь в том же самом 1987 году актуальный Патруль отправился на покой, уступив место модели 260.

Nissan Patrol 260 (1986-1994) 1 / 4 Nissan Patrol 260 (1986-1994) 2 / 4 Nissan Patrol 260 (1986-1994) 3 / 4 Nissan Patrol 260 (1986-1994) 4 / 4

Nissan 160/260 внутри оставался незатейливым 1 / 7 Nissan 160/260 внутри оставался незатейливым 2 / 7 Nissan 160/260 внутри оставался незатейливым 3 / 7 Nissan 160/260 внутри оставался незатейливым 4 / 7 Nissan 160/260 внутри оставался незатейливым 5 / 7 Nissan 160/260 внутри оставался незатейливым 6 / 7 Nissan 160/260 внутри оставался незатейливым 7 / 7

Но не везде: на тегеранском предприятии Pars, ставшим малой исторической родиной для Peugeot 405, внедорожники собирали вплоть до начала 2000-х. А остальной мир тогда познакомился с совсем другим Патрулем – тем самым, который начал мелькать на наших улицах в девяностые годы, став в определенных кругах таким же уважаемым, как Jeep Cherokee или Grand Cherokee. Машины поступали на территорию СНГ как новыми, так и подержанными – с левым и правым рулем. Внушительный Patrol был достаточно весомым аргументом в жарких дискуссиях авторитетных людей.

Nissan Patrol GR Y60 (1987-1997) 1 / 6 Nissan Patrol GR Y60 (1987-1997) 2 / 6 Nissan Patrol GR Y60 (1987-1997) 3 / 6 Nissan Patrol GR Y60 (1987-1997) 4 / 6 Nissan Patrol GR Y60 (1987-1997) 5 / 6 Nissan Patrol GR Y60 (1987-1997) 6 / 6

Конечно, это не Toyota или Jeep, но и собственной харизмы у модели было, как говорится, выше не только кенгурятника, но и крыши. Машина с заводским обозначением Y60 сохранила узнаваемую внешность, став более «мускулистой» по кузову, но получила вдобавок к традиционной лонжеронной раме пружинную подвеску, что для внедорожников тех лет было настоящим откровением. Однако на «коммерческих» версиях рессоры все же сохранились.

В базе появился гидроусилитель руля, а стабилизаторы поперечной устойчивости с дисковыми тормозами на всех колесах стали обязательным оборудованием, ведь новая машина должна была стать не только проходимой, но и достаточно быстрой.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Задний дифференциал повышенного трения также встречался почти на всех экземплярах, поэтому Y60 действительно стал лучшим из лучших в Патрульном семействе. Что немаловажно, велюровая отделка, электроприводы зеркал и стекол, а также пара кондиционеров на борту из экзотики стали привычным оборудованием, которое заметно повышало уровень комфорта водителя и пассажиров. А ведь это было еще не все: аудиосистема премиум-класса с россыпью динамиков, пара АКБ (опция на некоторых рынках) и электролебедка позволяли владельцам Patrol чувствовать себя спокойно и уверенно практически в любой жизненной ситуации.

Y60 – новый уровень оснащения и комфорта 1 / 7 Y60 – новый уровень оснащения и комфорта 2 / 7 Y60 – новый уровень оснащения и комфорта 3 / 7 Y60 – новый уровень оснащения и комфорта 4 / 7 Y60 – новый уровень оснащения и комфорта 5 / 7 Y60 – новый уровень оснащения и комфорта 6 / 7 Y60 – новый уровень оснащения и комфорта 7 / 7

Две пары бензиновых и дизельных «шестерок» под капотом также способствовали уверенности в собственных силах, а самую большую известность получил дизельный мотор TD42, о выносливости и неубиваемости которого начали слагать легенды практически с самого начала производства.

Однако косметические обновления не могли сохранить вечную молодость модели Y60, и со временем ее сменил внедорожник с индексом Y61. Это произошло в 1997 году, когда новому поколению джиперов потребовались новые герои.

Nissan Patrol Y61 (1997) 1 / 6 Nissan Patrol Y61 (1997) 2 / 6 Nissan Patrol Y61 (1997) 3 / 6 Nissan Patrol Y61 (1997) 4 / 6 Nissan Patrol Y61 (1997) 5 / 6 Nissan Patrol Y61 (1997) 6 / 6

Patrol Y61 – это, пожалуй, наиболее хорошо известная и распространенная у нас версия модели как в гражданском виде, так и в качестве серьезных машин, подготовленных для участия в соревнованиях вроде триалов и марафонов. Как и его идеологический собрат Land Cruiser 100, по сравнению с предшественником «шестьдесят первый» стал роскошнее и быстрее, а топовый 4,8-литровый рядный шестицилиндровый двигатель развивал 245 сил – практически максимальное с точки зрения разумного налогообложения количество «лошадок».

Интересно, что официальные российские экземпляры ехали к нам вовсе не из Японии, а из Объединенных Арабских Эмиратов, где горячие парни в длинных белых одеждах приноровились выжимать из мотора Y61 по 500-700 сил, лихо преодолевая в адреналиновом угаре огромные песчаные барханы.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Для этого они не скупились ни на огромные турбины, ни на сверхсложные и дорогие системы впрыска метанола. В дрэг-битвах мощность моторов нередко превышала умопомрачительную 1000 сил, а иногда в «короткий» кузов Patrol пересаживали силовой агрегат от GT-R… В общем, безумству храбрых поем мы песню.

Y61 – пожалуй, вершина технической мысли всех поколений Patrol 1 / 11 Y61 – пожалуй, вершина технической мысли всех поколений Patrol 2 / 11 Y61 – пожалуй, вершина технической мысли всех поколений Patrol 3 / 11 Y61 – пожалуй, вершина технической мысли всех поколений Patrol 4 / 11 Y61 – пожалуй, вершина технической мысли всех поколений Patrol 5 / 11 Y61 – пожалуй, вершина технической мысли всех поколений Patrol 6 / 11 Y61 – пожалуй, вершина технической мысли всех поколений Patrol 7 / 11 Y61 – пожалуй, вершина технической мысли всех поколений Patrol 8 / 11 Y61 – пожалуй, вершина технической мысли всех поколений Patrol 9 / 11 Y61 – пожалуй, вершина технической мысли всех поколений Patrol 10 / 11 Y61 – пожалуй, вершина технической мысли всех поколений Patrol 11 / 11

Во многом же Y61 стал последним настоящим Патрулем. К примеру, именно он под названием Safari еще продавался на домашнем японском рынке и совершенно не боялся бездорожья, отчего модель можно до сих пор встретить в качестве транспортного средства различных мирно-наблюдательно-спасательных миссий, включая Красный Крест и ООН в различных уголках Земли.

Эта же машина стала последним Patrol, который выпускался в Испании. В некоторых странах Африки, к слову, он по-прежнему продавался под названием Nissan Super Safari, и его при желании можно было приобрести в ОАЭ – примерно за пять с небольшим миллионов рублей в соответствующем эквиваленте.

Patrol Y61 мог быть и двухдверным пикапом 1 / 2 Patrol Y61 мог быть и двухдверным пикапом 2 / 2

А вот Patrol образца 2010 года имеет больше общего с Infiniti QX56 (он же QX80), чем с прежними Патрулями.

Y62 заметно отличался от прежних Патрулей и внешне… 1 / 3 Y62 заметно отличался от прежних Патрулей и внешне… 2 / 3 Y62 заметно отличался от прежних Патрулей и внешне… 3 / 3

…и внутри 1 / 2 …и внутри 2 / 2

Спору нет, c табуном из 400 «лошадей» автомобиль умел многое, но кто на этом трехтонном кожаном диване с деревянным шпоном будет штурмовать африканские пустыни, спасая жизни аборигенов и пытаясь покорить очередной пьедестал «Дакара»? Вопрос риторический.

А версия Nismo со спортивной подвеской и аэродинамическим пакетом, в которой Patrol Y62 можно было приобрести на приоритетном для модели эмиратском рынке, убедительно доказывает, что в мире теперь актуален именно такой Patrol. Он не хуже или лучше прежних «шестидесяток» – он просто… другой.

Nissan Patrol Nismo Y62

Время не лечит, но диктует условия, несмотря на которые Патрулю с индексом Y61, как и тойотовской «семидесятке», еще остается место в отдельных уголках Южной Африки, Ближнего Востока, Парагвая, Гаити, Филиппин, Непала, Боливии, Шри-Ланки и некоторых африканских и восточноевропейских стран.

Пусть Patrol и не стал столь же популярным, как Land Cruiser, но он был и остается серьезным внедорожником, за плечами которого – десятилетия былых достижений. Ему уже не нужно ничего доказывать – достаточно просто оставаться в строю, что Патрулю удавалось до 2024 года, после чего модель с индексом Y61 пропала с официальных сайтов Nissan, став достоянием истории и уступив место модели Y63, представленной в Абу-Даби в сентябре 2024 года.

Nissan Patrol Y63 1 / 5 Nissan Patrol Y63 2 / 5 Nissan Patrol Y63 3 / 5 Nissan Patrol Y63 4 / 5 Nissan Patrol Y63 5 / 5

А 28 октября 2025 года на выставке Japan Mobility Show компания Nissan подтвердила, что Patrol вернется на японский рынок в 2027 году. Так что Патруль не умер – да здравствует новый Патруль! И это отличная новость в нашу эпоху электрификации и даунсайзинга. Ведь после прекращения производства GT-R именно Патруль станет флагманской моделью в японской линейке Nissan.