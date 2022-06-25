Мотор от Renault, два моста без рамы и вторая жизнь в Китае: история Jeep Cherokee XJ

Если попросить людей назвать «самые американские» автомобильные марки, то Jeep займет в списке одно из первых мест наряду с Dodge, Chevrolet и Ford. Бренд появился в говорящем для всего мира 1941 году, но в среде автомобилистов ХХ века он снискал общемировую славу и известность не столько из-за утилитарного Виллиса , сколько после появления «индейца» – модели Cherokee, причем второго поколения. Но знаменитый «кирпич», как ни странно, имеет не только американские, но и французские корни, а вторую жизнь ему и вовсе дал… Китай! Сегодня мы будем разбираться, что же привело к успеху Cherokee, при чем здесь Renault и как «индеец» стал китайской машиной.

Начало: откуда есть пошел Jeep Cherokee SJ

Поскольку история этой американской марки в России началась, по сути, именно с Cherokee XJ, многие считают именно «кирпич» самым главным и правильным Cherokee, с которого всё зарождалось. И совершенно напрасно! Ведь если насчет главного и правильного еще можно вести дискуссии, то первый «вождь племени» появился совсем не в 1984 году, а намного раньше.

Еще в 1970 году American Motors Corporation (AMC) выкупила марку Jeep у Kaiser Jeep, заодно «прихватив» и среднеразмерную модель Wagoneer, которая к тому времени пользовалась не самым высоким успехом. AMC для начала слегка облагородила машину внешне и улучшила комплектацию (и заодно надёжность) машин, попутно добавив туда парочку моторов V8 и даже раздаточную коробку передач Quadra Trac с цепным приводом. Она была довольно компактной и обеспечивала постоянный полный привод. В отличие от обычного «парт-тайма», она позволяла обходиться без хабов и прочих рычагов, что в сочетании с улучшенными тормозами и более симпатичным интерьером сулило этой машине новый уровень потребительских качеств. Однако кузов был несколько крупноват. И тогда в АМС решили пойти по пути... не побоимся этого слова, Range Rover, создав уже к 1974 году «спортивную» укороченную и трехдверную версию, получившую отдельное название – Cherokee.

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Причем первый «Чирок», в отличие от Wagoneer, имел куда больше базовых комплектаций, а всего линейка состояла из версий S (Sport), Chief, Golden Eagle, Limited, Classic, Pioneer и Laredo. При этом в качестве опции для него был доступен сумасшедший V8 объемом 6,6 литра, оснащенный четырехкамерным карбюратором. Этот кошмар Греты Тунберг, несмотря на полный привод, рыл землю прерий не хуже, чем скакуны настоящих Чероки!

За первый же год Cherokee не только на дороге, но и по объемам продаж легко обогнал более медлительный и вальяжный Wagoneer: в 1975 году АМС продала 13 000 трехдверок, а то время как пятидверных «Джипов» – только 10 000. Надо ли говорить, что это был рыночный успех и концепции, и конкретной модели, если за 9 лет выпуска своих покупателей нашли почти 200 000 Cherokee SJ?

Реклама – двигатель торговли. В данном случае всё именно так и было​

Коробка передач ТН400, ставившаяся на лёгкие грузовики, в связке с раздаткой Quadra Trac обеспечивала машине настолько высокий уровень проходимости при общей неубиваемости трансмиссии, что она легко выдерживала практически любые издевательства, а сами агрегаты впоследствии много раз использовались на прототипах, принимавших участие в знаменитых гонках Baja.

В 1976-м семейство получает более широкую раму, благодаря чему удалось модернизировать подвеску, заметно улучшив управляемость. В это же время машины начинают оснащать передними дисковыми тормозами и такой необычной опцией, как СB-радиостанция. Ну а в следующем году АМС представило... пятидверный Cherokee!

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Внутренней конкуренции в корпорации не боялись, поскольку на тот момент у каждой из двух моделей уже сформировался свой круг потребителей. Вдобавок любой из них в любом случае приобрёл бы Jeep... В таком виде автомобиль просуществовал до начала восьмидесятых годов, пока на посту его не сменил совершенно другой «лидер краснокожих».

Продолжение: Cherokee XJ и всё, что с ним связано

В 1982 году в ряде американских СМИ появились новостные заметки, посвященные принципиально новой модели Jeep, которую запланировали запустить в производство в начале 1983-го. Как тогда подметили в прессе, «машина выглядит намного крупнее, чем на самом деле, а в действительности новый Jeep будет заметно меньше, чем Wagoneer и Cherokee SJ».

На тот момент было неизвестно, сохранит ли новинка имя предшественника, но уже было понятно, что эта машина придёт на смену именно «Чирку». Также сообщалось, что машина окажется гораздо легче, чем Wagoneer – почти на полтонны, и короче на полметра.

Предсерийный прототип Cherokee XJ не сильно отличался от товарных экземпляров

Информация была противоречивой: некоторые детройтские источники утверждали, что АМС сначала хотела проверить реакцию покупателей и лишь потом принимать окончательное решение по замене линейки Wagoneer/Cherokee новым внедорожником семейства XJ. И как гром среди ясного неба для многих прозвучало, что силовая рама будет интегрирована в кузов, а не останется отдельной деталью.

Да, мы впервые пошли на такой шаг, однако не стоит думать, что вы получите «бикини» (пляжный паркетник). Мы будем поддерживать внедорожное лидерство в этом классе по сравнению с продуктами от GM и Ford, которые также придут на рынок в следующем году. AMC надеется, что на рынке 4WD, который сейчас пребывает в ситуации, описываемой не иначе как «катастрофа», в следующем году начнется рост благодаря таким экономичным моделям, как Jeep XJ. Дейл Докинз Вице-президент АМС

Итак, выход XJ широко освещался в американской прессе, поскольку общество готовили не просто к новой модели, а к новой концепции: меньше, экономичнее, проще. При этом представленный в 1984 году Cherokee оказался на редкость хорошо сложен – с точки зрения пропорций и форм внедорожник выглядела просто красавцем, в том числе и на фоне прежних Cherokee и Wagoneer с их размытыми линиями. Крепко сбитый и актуально-угловатый, Cherokee был неплохо встречен рынком, хотя спрос на внедорожники в то время еще не был столь высок, как десятилетием позже. Можно смело утверждать, что концептуально XJ просто опередил своё время.

Красив, мускулист, фотогеничен и при этом вписывался в стандартный американский пейзаж – Cherokee был не только отличной «фотомоделью», но и автомобилем для этой жизни. Точнее, для «той» жизни 1 / 3 Красив, мускулист, фотогеничен и при этом вписывался в стандартный американский пейзаж – Cherokee был не только отличной «фотомоделью», но и автомобилем для этой жизни. Точнее, для «той» жизни 2 / 3 Красив, мускулист, фотогеничен и при этом вписывался в стандартный американский пейзаж – Cherokee был не только отличной «фотомоделью», но и автомобилем для этой жизни. Точнее, для «той» жизни 3 / 3

А у самой АМС к выходу второго Cherokee дела обстояли не просто плохо, а очень плохо. Ведь еще в феврале 1977 года журнал Time сообщил, что убытки компании составили 73,8 миллиона долларов за предыдущие два года. Казалось бы, ни о какой разработке новых моделей и речи быть не могло – как говорится, не до жиру – быть бы живу. Откуда же взялся XJ? Всё очень просто: мы когда-то рассказывали про «французский след» в АМС – альянс с французской маркой Renault, начавшийся 31 марта 1978 года после того, как АМС и Renault объявили о взаимовыгодном сотрудничестве и продаже легковых и грузовых автомобилей. АМС тут же заявила о сворачивании производства городских автобусов, но благодаря отличным продажам «Джипов» чистая прибыль компании при обороте в 2,6 миллиарда долларов составила 36,7 миллионов.

После сделки с Renault American Motors Corporation получает от французов инвестиционный пакет в размере 150 миллионов долларов, а также кредит в размере 50 млн. В 1979-м Renault получает право продавать свою продукцию в США через дилерскую сеть АМС – по сути, французский производитель таким образом просто купил себе право представлять свои машины на американском рынке. К этому моменту французы владели уже 22,5% акций АМС.

Нет ничего удивительного в том, что в этих условиях американская компания активно занималась разработкой новой перспективной модели, которая могла бы не только влить «новую кровь» в застоявшийся американский рынок, но и проникнуть за океан. Вот вам и еще один ответ на вопрос, почему XJ получился намного компактнее и легче предшественника!

Немецкие или британские номера на Cherokee – это не фотошоп, а рыночная реальность 1 / 4 Немецкие или британские номера на Cherokee – это не фотошоп, а рыночная реальность 2 / 4 Немецкие или британские номера на Cherokee – это не фотошоп, а рыночная реальность 3 / 4 Немецкие или британские номера на Cherokee – это не фотошоп, а рыночная реальность 4 / 4

Увы, еще за несколько лет до выхода Cherokee второй генерации, то есть в 1980-м, банки отказались от дальнейшего кредитования АМС, и американцы были вынуждены вновь обратиться к Renault. На этот раз размер финансовой помощи составил 90 миллионов долларов, а стоявшая на грани банкротства компания передала французам контрольный пакет и даже больше, то есть 59% акций, что вынужденно всецело одобрили акционеры АМС. Неудивительно, что спустя совсем небольшое время президентом компании становится француз Жозе Дедерверде (Jose Dedeurwaerder), проработавший на тот момент на Renault уже свыше четверти века! Он начал с изменений в структуре компании и принципах управления, занимаясь также помимо стратегии по разработке новых моделей и такими насущными вопросами, как снижение себестоимости и повышение качества.

И это тоже не фотомонтаж: в этой «ромбической» угловатой компании Cherokee выглядит своим не только благодаря дизайну

Тем не менее проблемы АМС к этому времени не прекращаются, и чтобы загрузить производство, АМС подписала соглашение с Ли Якоккой о сборке автомобилей Chrysler на основном заводе в Кеноше. И это еще не всё: новое руководство АМС вскоре заключило еще одно соглашение – на этот раз о производстве автомобилей Jeep в Китайской Народной Республике!

Вы уже наверняка устали от всей этой «санта-барбары» в виде перипетий вокруг марки АМС, поэтому возьмем паузу и вернемся к самому Cherokee XJ. По сути, именно этот автомобиль стал родоначальником класса «sport utility vehicle» (SUV).

Большинство покупателей выбирало всё-таки не трёхдверку (на фото), а пятидверный вариант



Renault не только поспособствовала появлению Cherokee финансово, но и проникла в американскую машину физически. Изначально Cherokee оснащался не только карбюраторной рядной «четвёркой» АМС-150 объемом 2,5 л и мощностью 105 л.с. а также V-образной 2,8-литровой «шестёркой» GM-173 мощностью 115 л.с., но и рядным 2,1-литровым 85-сильным четырехцилиндровым турбодизелем Renault! Однако настоящие перемены под капотом начались в 1987-м, причем этому предшествовало историческое событие: 9 марта Chrysler заключил соглашение с французами о выкупе доли AMC.

Так за 1,5 миллиарда долларов американская марка «вернулась на родину». AMC стала частью Chrysler, а марки Jeep и Eagle при этом превратились в отдельное дочернее предприятие. Ирония судьбы заключалась в том, что ровно в этот момент автомобильная пресса как раз восторгалась новой линейкой Jeep – особенно новыми шестицилиндровыми моторами АМС-242 вполне «взрослого» рабочего объема – 4,0 литра, которые позволяли набирать сотню с места за девять секунд. Новой дизельной альтернативой стал итальянский наддувный агрегат от VM Motori на 2,5 л и 113 л.с.

При разработке Cherokee XJ впервые в истории американского автопрома широко использовалось компьютерное моделирование и программы САD. Разработанная специалистами Renault и AMC методика оказалась настолько удобной и совершенной, что после приобретения АМС концерн Chrysler внедрил её у себя.

Впрочем, рядовому потребителю не было особого дела до всех перипетий, связанных с финансово-экономическими трудностями АМС и сменой её собственников. Новый Jeep неплохо стартовал в США, потом в ходе «репатриации» получил достойные моторы и пользовался стабильным спросом, 17 лет подряд (!) занимая ведущие позиции по продажам в сегменте компактных автомобилей класса SUV. Несмотря на то, что Cherokee сохранил два неразрезных моста, благодаря передней подвеске Quadra-Link «кирпич» управлялся почти как обычный легковой автомобиль – по сравнению с предшественниками, конечно.

Интерьер ранних Cherokee смотрелся по-ковбойски…

…но со временем он округлился и остепенился

Сзади сидеть было не слишком уютно, а узкие задние двери осложняли доступ в салон

Огромная «запаска» разместилась на левой задней стойке, сокращая полезный объем багажного отделения – место под полом багажника уже было занято бензобаком

Тем не менее машина сохранила просвет в 200-220 мм, а также углы въезда в 38 градуса и съезда 32 градуса (данные для трехдверной версии), так что в сочетании с опциональным полным приводом (система SelecTrac или система CommandTrac с возможностью использования постоянного полного привода на асфальте) автомобиль не выглядел бедным родственником и на бездорожье.



Чем круче джип, тем дальше идти до ближайшего ранчо 1 / 6 Чем круче джип, тем дальше идти до ближайшего ранчо 2 / 6 Чем круче джип, тем дальше идти до ближайшего ранчо 3 / 6 Чем круче джип, тем дальше идти до ближайшего ранчо 4 / 6 Чем круче джип, тем дальше идти до ближайшего ранчо 5 / 6 Чем круче джип, тем дальше идти до ближайшего ранчо 6 / 6

С 1985-го, еще в «реношную» эпоху, Jeep появился в Старом Свете, но праворульные версии XJ, правда, можно было заметить на дорогах Великобритании лишь с 1993-го. Как бы то ни было, к этому времени «кирпич» знали и любили практически в любом уголке мира, включая новообразованное российское государство с его разборками и нуворишами, любимым транспортным средством многих из которых был именно Cherokee XJ.

Рекламные фото XJ были «сюжетно-социальными». Увы, «новых русских» на них не было, хотя аудитория была серьезной во всех смыслах 1 / 3 Рекламные фото XJ были «сюжетно-социальными». Увы, «новых русских» на них не было, хотя аудитория была серьезной во всех смыслах 2 / 3 Рекламные фото XJ были «сюжетно-социальными». Увы, «новых русских» на них не было, хотя аудитория была серьезной во всех смыслах 3 / 3

Наша служба и опасна, и трудна: «кирпич» действительно трудился в самых разных сферах и отраслях 1 / 3 Наша служба и опасна, и трудна: «кирпич» действительно трудился в самых разных сферах и отраслях 2 / 3 Наша служба и опасна, и трудна: «кирпич» действительно трудился в самых разных сферах и отраслях 3 / 3

Даже появление Jeep Grand Cherokee – по сути, этакого Wagoneer девяностых годов, никак не повлияло на старину-индейца, выпуск которого продолжился и в конце ХХ века, ведь уже к 1995-му было произведено более двух миллионов экземпляров XJ – то есть больше, к примеру, чем отечественных «девяток» за тот же срок! Правда, испытание временем показало, что кузов, к которому была приварена так называемая интегрированная рама, имел не самую высокую жесткость на кручение и вдобавок банально ржавел, поэтому со временем его конструктивно усилили.

Поздний Cherokee XJ округлился в деталях настолько, насколько это было возможно применительно к «кирпичу»

А ведь не Штатами едиными! В 1984 году фирма Beijing Jeep Corporation стала первым китайским совместным предприятием с иностранным производителем, а её продуктом стал как раз Cherokee. И если в США производство XJ окончательно свернули в 2001 году, то есть спустя внушительные 17 лет после начала производства модели, то в Китае он в оригинальном виде под маркой Beijing BJ2500 продержался на производстве до 2005-го, а затем – уже в «тюнинговом» и под названиями BAW Qishi или Groz Rocky. Машину немного осовременили снаружи и внутри, сохранив неизменным узнаваемый культовый облик. Правда, от настоящего Cherokee XJ его во всех смыслах отделяла Великая китайская стена.

Вариации на тему в Китае выпускались еще десять лет после снятия с производства оригинального американского Jeep Cherokee 1 / 4 Вариации на тему в Китае выпускались еще десять лет после снятия с производства оригинального американского Jeep Cherokee 2 / 4 Вариации на тему в Китае выпускались еще десять лет после снятия с производства оригинального американского Jeep Cherokee 3 / 4 Вариации на тему в Китае выпускались еще десять лет после снятия с производства оригинального американского Jeep Cherokee 4 / 4

Ну а наш рассказ про историю создания Jeep Cherokee и тернистый путь марки АМС был бы неполным без упоминания о прототипе Jeep Casablanka 1996 года. Он отличался от обычного «кирпича» новым решением передней части, стёклами без форточек, иной оптикой и лифт-китом из каталога Mopar (Ranco).

Наверное, всё это вместе, хоть и не став серийным, выглядело неплохо, раз при издании книги-фотоархива «Jeep Prototypes» DaimlerCrysler заявил, что все технические и дизайнерские решения, используемые на Casablanka, рано или поздно были воплощены в жизнь во внедорожниках Jeep.

Вместо заключения

В прошлом году по улицам США разгуливал индеец с плакатом, призывающим прекратить использование названия Cherokee применительно к автомобилям. С этим требованием к производителю модели также обратился глава общины индейцев чероки Чак Хоскин-младший, который призвал Jeep прекратить эксплуатацию названия его народа в коммерческих целях. Как он заявил в интервью изданию Car & Driver, «я уверен, что это сделано с благими намерениями, но это не делает нам чести, когда наше имя наносится на борт автомобиля. Лучший способ почтить нас – узнать о нашем независимом правительстве, нашей роли в этой стране, нашей истории, культуре и языке, а также вести конструктивный диалог с признанными на федеральном уровне племенами». Как видим, в итоге четырёхколесный Cherokee подвергся гонениям и нападкам со стороны своих «тёзок» примерно так же, как когда-то они – со стороны тех, кто придумывал марку Jeep...

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