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  • В чём сила: почему люди перестали завидовать дорогим автомобилям

В чём сила: почему люди перестали завидовать дорогим автомобилям

03.08.2026 2733 4 0
В чём сила: почему люди перестали завидовать дорогим автомобилям

Дорогая машина когда-то была самым простым способом показать окружающим, что жизнь удалась. Не надо ничего объяснять или выкладывать фотографии с отдыха – если во двор заезжал новый S-Class, Cayenne или X5, соседи сами складывали картину. Кто-то завидовал молча, кто-то рассуждал об источниках дохода, но равнодушных почти не было. Дорогой автомобиль работал как визитная карточка успешного человека. Теперь – нет.

Заметили, что сегодня происходит странная вещь? Автомобилей стоимостью десять, пятнадцать, двадцать миллионов рублей на дорогах стало гораздо больше, чем лет десять назад, но эмоции они вызывают совсем другие. Вместо «вот бы мне такую» всё чаще думаешь: «интересно, сколько стоит её обслуживать?» или «представляю, сколько она теряет в цене за год». И самое любопытное, что это говорят не завистники. Об этом думают люди, которые теперь столкнулись с реальной стоимостью владения машиной.

Похоже, мы вообще перестали смотреть на машины, как раньше. Конечно, можно сказать, что всё дело в деньгах. Автомобили действительно сильно подорожали, обслуживание стало дороже, а цены на некоторые запчасти вызывают желание выпить чего-нибудь крепкого. Но проблема, кажется, глубже. Изменилось отношение к богатству. Когда-то дорогие вещи демонстрировали успех, сегодня они всё чаще демонстрируют расходы. 

Или даже так: раньше дорогой автомобиль был символом финансовой свободы, теперь он напоминает о том, сколько эта свобода стоит. И есть ещё одна причина – роскошь перестала быть редкостью. Дорогие машины перестали быть событием. Когда каждый день видишь люксовые кроссоверы возле бизнес-центров, электрические Porsche на зарядках, а блогеры в соцсетях катаются на Lamborghini, вау-эффект неизбежно притупляется.

Вдобавок мы перестали верить, что дорогие вещи автоматически делают человека счастливым. Раньше всё выглядело логично: круче машина – лучше жизнь. Сегодня мы слишком часто видим людей в дорогих автомобилях, которые живут в режиме бесконечной гонки. Они постоянно куда-то спешат, разговаривают по телефону даже на парковке, отвечают на сообщения на светофорах.

Иногда люксовая машина это действительно награда за успех. Но порой это просто побочный эффект работы, которая не оставляет времени этим успехом наслаждаться. И мы начали завидовать совсем другим вещам. Не Ferrari, а человеку, который может позволить себе выключить телефон в пятницу вечером и включить его только в понедельник. Не Bentley, а семье, которая спокойно ужинает вместе без постоянных звонков и рабочих чатов. Не Porsche, а возможности на месяц исчезнуть где-нибудь в горах или на берегу моря – где никого не интересует, на какой машине ты приехал.

Получается, что за последние годы главным предметом роскоши стали не вещи, а время, спокойствие и возможность распоряжаться собственной жизнью. На этом фоне даже самый дорогой автомобиль уже не выглядит безусловным символом успеха. Он по-прежнему может быть красивым, быстрым и желанным, но всё реже становится объектом настоящей зависти.

Причём автомобили ни в чём не виноваты. Ferrari не стали хуже ездить, в Bentley не разучились делать роскошные интерьеры. Изменились мы. К счастью, мы иначе стали понимать, что такое успех. Возможно, именно поэтому сегодня всё меньше людей мечтают о машине за двадцать миллионов и всё больше – о жизни, в которой можно не смотреть на часы, не жить от отпуска до отпуска и не просыпаться ночью с мыслями, что завтра снова на работу.

И всё же любопытно, где проходит эта граница. Когда вы видите на улице новый Ferrari, Bentley или Rolls-Royce, какая мысль возникает первой? «Вот бы мне такую» или «Интересно, во сколько обходится каждая поездка»? Потому что если второй вариант сегодня встречается чаще, чем первый, значит, изменились всё-таки не автомобили. Изменилось само представление о том, чему вообще стоит завидовать.

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4 комментария
03.08.2026 07:51
seriberiezhka

Моё мнение по теме:
1) Очень часто автомобиль отражает не сколько у человека есть денег, а сколько он смог взять в долг.
2) В связи с популяризацией автомобилей в целом, в сравнении с былыми временами, поменялось отношение к ним. Т.е. они потеряли ареол неизведанности, статусности и недоступности, при этом, в большей степени обретя статус этакого "бытового прибора", на одном уровне со стиральной машиной, холодильником, чайником и т.д. То есть, просто вещь, выполняющую задачу перемещения из точки А в точку Б. И сама эта концепция убивает понятие статусности, ведь вряд ли кому-то придёт в голову воспринимать чайник или другой бытовой прибор, как какую-то понтовую вещь ?

3
03.08.2026 11:59
Влад Зимин

Так и есть. Автомобиль на каждый день стал функцией которая не стоит того, чтобы тратить на неё лишние деньги и время.

1
03.08.2026 09:04
Станислав

В разном возрасте, в разных социальных группах - разное восприятие автомобилей. Да и дорогие автомобили разные. Обобщать нельзя.

03.08.2026 12:46
M0nkey&Darwin

" Женщина... Женщина в Лексусе,

В пробке на Волоколамке подводит губки.

Я, я сижу рядом. Я сижу рядом,

Но только в соседней маршрутке."

Да, это возрастное. В молодости просто хотелось поприличнее и поинтереснее авто. Нынче, кто сам себе зарабатывает на жизнь, конечно включает рассудок при выборе автомобиля ( по крайней мере в моём окружении).

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