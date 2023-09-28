Среди ассортимента кузовов Subaru Leone именно трехдверка выглядит максимально круто. Седан и универсал смотрятся рядом с ней откровенно скучновато, при том что дерзкий внешний вид купе, а точнее, лифтбека, чаще всего был обманчивым и скрывал внутри весьма мягкохарактерную сущность.

История покупки



Рассказывает Игорь Рейцман, владелец московского музея японского автопрома:



– В экспозиции нашего музея есть первое и второе поколения Leone, и мы решили взять и третье, последнее – тем более что по случаю найденная машина оказалась в редком кузове купе. Автомобиль был обнаружен аж в Карелии, в деревне Костомукша. Этот Леон 1986 года много лет стоял у кого-то из деревенских жителей фактически в огороде, но местные ребята его вытащили, слегка привели в порядок и выставили на продажу. Не сказать чтобы дорого, но все же с некоторым пониманием ее редкости, не как металлолом. В конечном итоге с учетом провинциальных реалий мы отдали за нее 200 тысяч рублей. Пару сотен километров она без особого труда шла своим ходом, но потом мы все же решили не мучить старушку и взяли ее на подкат. В Москве мы поработали с кузовом, двигателем, поставили машину на нормальные диски и шины и провели тематический стайлинг – оклеили в раллийном стиле, придав ей достоверный облик спортивных Субару 80-х годов.

Снаружи

Рискуя свалиться в банальщину, не могу не отметить, что контуры этого Leone вычерчивают типичное «зубило» 80-х. Передок угловат, резковат и целеустремлен. Длинный капот, сильный наклон лобового стекла, крупные колесные арки…

Кормовая часть более интересна. Сильно изогнутое стекло задней двери заметно выступает над стойками, образуя в профиль острый полупрозрачный клин, придающий задку помимо стремительности еще и некую воздушность, в чем явно прослеживаются следы итальянской школы автодизайна тех лет.



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Подраздутые полукружья колесных арок со штатной «раскаткой» и большой клиренс удачно укладываются в гоночный стайлинг этого купе. Но основной спортивный акцент делает, конечно же, броская раскраска. Конкретно этот Leone не имел спортивной истории, но его наклейки представляют собой достаточно точно скопированный собирательный образ раллийных Subaru 80-х годов. Игорь с коллегами по музею отсмотрели множество фото и видео с различных ралли, где участвовали автомобили от «плеяд», и создали набор виниловых наклеек типичного болида Subaru с достаточно точным совпадением их размеров и размещения на кузове.



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На рядовых «валовых» машинах зачастую стояли стальные штампованные колеса, а вот раллийные экземпляры оснащались коваными дисками от бренда, с которым на тот момент у Subaru имелось партнерство: Watanabe, Advan, OZ и так далее. Сейчас на машине стоят раллийные диски Watanabe, полностью соответствующие ее эпохе – пришедшие из середины 80-х.

Внутри

Леон, да еще и добравшийся до третьего поколения, был достаточно массовой моделью Субару, широко экспортируемой и известной во всем мире. И поэтому в салоне у него и по современным меркам все отлично – несмотря на олдскульный вид, удобство и эргономика на высоте, и реально не к чему придраться по существу. Отлично читаемая приборка, удобно расположенные вокруг нее клавиши климата, мягкий пластик торпедо. Спидометр и тахометр стилизованы под «прицелы» – впрочем, эта фишка встречалась и на прошлых поколениях, а в некоторых комплектациях была доступна и цифровая панель с люминесцентными приборами и «виртуальными» шкалами.

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Двухспицевый руль с толстеньким и мягким ободом обеспечивает как полноценный хват для интенсивного драйва благодаря выразительным приливам «на 10 и 14 часов», так и вальяжный одноручный хват для размеренной езды благодаря широкому окну в нижней части. Руль, к слову, регулируется по высоте.



Несмотря на незатейливый движковый регулятор температуры в салоне, режимы обдува, а также рециркуляция включаются кнопками, причем не через электрические сервоприводы, а через вакуумные! При переключении режимов слышно легкое шипение разрежения.



Передние кресла с годами слегка потеряли собранность и форму, но не фатально. Тем более что изначально они не предполагали какой-то особой спортивности и ярко выраженной боковой поддержки. Ожидалось, что задний диван будет тесен, но на самом деле пассажиры среднего роста размещаются вполне комфортно, а высокие – терпимо. На втором ряду не более тесно, чем в любом современном седане или кроссовере эконом-класса.



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Широченные двери с безрамочными стеклами позволяют с удобством занимать места в салоне водителю и переднему пассажиру любой комплекции. В свою очередь дизайн дверных карт – незатейливый, почти плоский. Собственно, еще не так давно (говоря относительно 1986 года выпуска этого Леона) почти у всех автопроизводителей мира отделка дверей была максимально простой, как у хорошо известных нам классических ВАЗов (обтянутые чуть вздутым винилом квадраты оргалита), и двери Леона далеко от этого стиля не ушли. Поэтому и кнопки управления стеклоподъемниками установлены тут «по-приборному» – в коробочке, вертикально врезанной в плоскость двери. Человеку, привыкшему к современным машинам, где эти клавиши обычно находятся на горизонтальной плоскости интегрированного в дверную карту подлокотника и буквально «сами ложатся под пальцы», поначалу это кажется не слишком удобным, но на самом деле адаптироваться и привыкнуть несложно.



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Электрифицированный потолочный люк с внутренней шторкой и поднимающимся спойлером в этой комплектации идет в паре с кондиционером, что в целом для тех лет весьма круто!



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Багажник на первый взгляд кажется вполне приличным по объему, но его портит и большая погрузочная высота, и сильно выпирающие кожухи стаканов амортизаторов. Но сильнее всего съедает полезное пространство высокий пол, хотя запаски под ним нет – она под капотом! Спинка заднего сиденья складывается симметрично, 50/50.

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Железо

Несколько лет назад мы знакомили вас с интересным Leone 1986 года этого же, третьего поколения, но в кузове универсал. И то был автомобиль с серьезными задатками внедорожника – независимая задняя подвеска, механическая рукоятка выбора любого из трех режимов (передний привод, полный привод с повышающим рядом, а также полный привод с понижающим рядом и одновременной блокировкой дифференциала переднего моста), пятиступенчатая коробка передач, 85-сильный мотор…



Этот же трехдверный стиляга – совсем иной! В движение его приводит 1,6-литровый карбюраторный восьмиклапанный оппозитник ЕА71 со скромной мощностью 76 лошадиных сил. Коробка у купе – простая четырехступенчатая, задний мост целиковый (да-да!), понижающая передача отсутствует, никаких блокировок и в помине нет. Впрочем, полный привод с подключением задней оси тут имеется и даже активируется не ручной «кочергой», а с модной кнопки, электрическим сервоприводом в КП. Но это, надо сказать, достоинство лишь конкретного экземпляра, поскольку трехдверки в большом количестве выпускались в том числе и с моноприводом на переднюю ось, от чего горестно зарыдал бы любой фанат Subaru! В сущности, этот броский и стильный с виду автомобиль был сильно упрощен по технической части по отношению к максимально оснащенным версиям Леона в более ортодоксальных кузовах и делался в расчете на молодую аудиторию, которую не привлекали седаны и тем более – «сараи». Да и нюансы реализации шасси их тоже интересовали весьма опосредованно, многим для удовлетворения тщеславия было достаточно просто самого факта наличия шильдика «4WD».

Плоский оппозитник сильно заглублен в моторный отсек.

В подкапотном пространстве со стороны лобового стекла располагается крупная «полка» и П-образный кронштейн-подпорка из стального прутка. Это место для запасного колеса, которое хранилось над двигателем у всех Леонов.



Кнопка включения полного привода располагается непосредственно на набалдашнике рукоятки КП.



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Серьезной реставрации машина не проходила (во всяком случае пока), поскольку особой срочности в этом нет. Из достаточно богатой общей практики общения с такими автомобилями Игорь отметил достаточно типовые проблемы, относящиеся и ко многим другим машинам схожего возраста и редкости. С учетом того, что в России купе Leone третьего поколения можно пересчитать по пальцам одной руки (и, вероятно, не все пальцы будут задействованы), любой ремонт автомобиля сегодня сильно затруднен, поскольку с запчастями, как нетрудно догадаться, туго. Можно найти переднюю и боковую оптику, бамперы, не слишком дефицитны двигатели и коробки передач в сборе – они встречались на всех кузовах с любым рулем 2 и 3 поколения Леона. Можно отремонтировать подвеску – что-то купить, что-то изготовить, что-то подобрать от других машин. А вот кузовщины на купе нет, ничего из отделки салона тоже нет. К примеру, на этом экземпляре в плохом состоянии крышка багажника, но перспективы отыскать ее практически нулевые…



В движении

Это купе, в отличие от упоминавшегося выше универсала с его солидным оффроудным арсеналом, не претендует на внедорожные подвиги. Машина чисто городская, и даже далекие шоссейные вояжи, если честно, не вполне её тема ввиду отсутствия в коробке пятой передачи. Скромное количество лошадей на достаточно тяжелый кузов, ничем не примечательные тормоза, весьма скромная управляемость на фоне незатейливости задней подвески с цельным мостом – по сути, это обычный заурядный автомобиль гольф-класса, в котором полный привод является просто приятной опцией для возможности более уверенного преодоления редких заснеженных или раскисших участков дорог. Основной режим работы ее шасси – переднеприводный. И даже пресловутый пониженный центр тяжести, фирменная фишка всех Subaru с оппозитными моторами, тут практически себя не проявляет – характер вождения этой машины не создает ситуаций, в которых низкий центр тяжести мог бы быть замеченным. Этот Леон – совсем не «киллер» на дороге.

Тем не менее и сегодня поездка на таком автомобиле не требует от водителя каких-либо компромиссов и уж тем более – не мучает. В городском трафике машина, по сути, не уступает любому современному седану эконом-класса – не хватает звезд с неба, но вполне уверенно рулится (рулевой механизм – реечный, с ГУРом), терпимо тормозит (сзади барабаны, спереди – диски), без напряжения держится в потоке. На старте моторчик вполне бодр, поскольку максимум крутящего момента выдает с низов, уже на 3200 оборотах. Развитое остекление позволяет превосходно чувствовать и габариты автомобиля, и окружающую обстановку. Туговата педаль сцепления – гидравлики тут нет, а трос привода немолод, и его желательно поменять. Карбюратор явно требует внимания в силу возраста – гуляют обороты, иногда возникают провалы при разгоне, но когда педаль как следует притоплена и открыты обе камеры, двигатель раскручивается бодро и уверенно. Если для сравнения привести какие-то сугубо российские, понятные многим аналогии, то по ощущению от управляемости на переднем приводе купе Leone близок к ВАЗам десятого семейства. Ну а какие-то мелкие попутные неудобства компенсируются – без всякой иронии – приятным чувством соприкосновения с давно ушедшим периодом автомобильной истории, в которой Subaru Leone занимал не последнее место и оставил выразительный след.

История модели

Какой производитель первым начал серийный выпуск городского автомобиля с полным приводом? Этот вопрос не имеет однозначного ответа, поскольку само слово «серийный», подразумевающее крупномасштабное производство, меняло свое значение в разные годы. Британская компания Jensen с 1966 по 1971 год построила около 320 экземпляров купе Jensen FF класса гран туризмо с полным приводом, но можно ли это называть серьезной заявкой на звание родоначальника? Скорее нет, чем да…



Истинным прародителем сегмента малых седанов, универсалов и купе с четырьмя ведущими колесами честнее будет назвать именно Subaru и ее модель Leone, выпускавшуюся Fuji Heavy Industries в течение 23 лет, с 1971 по 1994 годы, и пережившую три смены поколений. А благодарить за «распечатывание» этого класса автомобилей мы должны… японских электриков с севера острова Хонсю! Компания Tohoku Electric Supply объявила тендер на создание автомобиля, на котором можно было бы обслуживать электросети префектуры Тохоку, где традиционно снежные зимы и плохо расчищенные дороги. И участие в этом конкурсе заставило Subaru наконец-то дать зеленый свет своим наработкам и изысканиям в рамках концепции легкового полного привода, что и привело в итоге к созданию семейства Leone.



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Третье поколение Leone выпускалось с 1984 по 1994 годы. Автомобиль производился в кузовах седан, универсал и трехдверный лифтбек. Привод был доступен полный подключаемый, постоянный полный, а также передний. Широкая гамма двигателей позволяла выбрать объем от 1,3 до 2 литров, от атмосферного карбюраторника до турбированного впрыскового. Автомобиль успешно продавался в Японии, США, Европе и Австралии. На разных рынках Leone засветился также под именами Subaru Loyale, Subaru Omega, Subaru L-series, Isuzu Geminett. В 1994 году семейство Leone уступило место на конвейере меньшей Impreza и более крупной Legacy, что позволило Subaru значительно разнообразить свой модельный ряд.