Забытый гигант британского автопрома: история марки Dennis

В отличие от других британских марок, автомобили компании Dennis Brothers Ltd были известны только в Англии и некоторых ее колониях. Во всем остальном мире этот автопроизводитель был практически неизвестен – даже несмотря на тот факт, что фирма Dennis оставила заметный след в истории как британского, так и глобального автопрома.

Бурный старт и судьбоносные решения

В конце XIX века в город Гилфорд (графство Суррей) из Девоншира переехали два брата Деннис – Джон и Рэймонд. В 1895 году они открыли магазин спортивных товаров Universal Athletic Store, а также небольшое предприятие по сборке велосипедов. При этом младшему брату Рэймонду было всего 17 лет. Однако, несмотря на юный возраст, именно он настоял на том, чтобы от велосипедов перейти к производству автомобилей, так как считал, что автомобильный бум – вопрос скорого времени.

Фото: Murgatroyd49, Wikipedia.org

В 1898 году был изготовлен первый трехколесный автомобиль, который в серию не пошел, а еще через два года на свет появилась новая модель братьев Деннис. Это были прототипы, которые разработал ответственный за матчасть 29-летний Джон, в то время как Рэймонд сосредоточился на развитии бизнеса. В 1901 году братья зарегистрировали фирму Dennis Brothers Limited и выпустили свой первый товарный автомобиль, который Джон оснастил червячной главной передачей собственной разработки, отказавшись от распространенного в то время цепного привода. Кстати, позже, в 1904 году, Джон запатентует свое изобретение.

Фото: Buch-t, Wikipedia.org

Вскоре братья решаются на другой смелый шаг – они объявляют сбор средств среди своих знакомых и состоятельных людей графства Суррей на строительство полноценного автозавода вместо аренды здания для выпуска машин. Предприятие станет первым построенным с нуля автомобильным заводом в Великобритании, хотя некоторые историки утверждают, что он и вовсе был первым в мире.

К концу 1902 года Dennis Brothers Ltd производит 300 шасси – покупатели, как правило, предпочитали самостоятельно устанавливать на них кузова, которые выпускали многочисленные ателье. Впрочем, при желании клиента фирма могла предложить и полноценный автомобиль с кузовом собственного изготовления.

Фото: The Autocar, Wikipedia.org

В 1903 году Рэймонд приходит к выводу, что выпуск легковых автомобилей сопряжен с большими трудностями и в целом малоперспективен по причине очень большой конкуренции. Он предлагает брату застолбить сегмент коммерческого и муниципального транспорта, где конкуренция не так высока, да и спрос всегда стабилен. В том же году начинается выпуск первых автобусов, а в 1908 году сделан первый пожарный автомобиль и первый развозной фургон для самого большого универмага Европы – лондонского Harrods.

Дела у фирмы шли в гору, и в 1913 году в пригороде Гилфорда братья Деннис приобрели 12 акров земли для строительства новых производственных корпусов. А вскоре выяснилось, что ставка на коммерческий транспорт была весьма дальновидной и позволила Dennis Brothers Ltd укрепить свои позиции среди европейских автопроизводителей.

Первая мировая и Деннисвиль

В истории Dennis было много автомобилей, благодаря которым фирма долгие десятилетия оставалась на плаву. Одним их них стал грузовик Dennis A Type грузоподъемностью три тонны. Его производство началось в 1913 году, после чего машиной заинтересовалась британская армия, а начавшаяся Первая мировая война потребовала от братьев Деннис кратно увеличить производство. Более того, на время войны английское военное ведомство установило прямой контроль над многими предприятиями, и фирма Dennis Brothers Ltd не стала исключением.

Фото: Government Subsidy. Key Military. Key Publishing, Wikipedia.org

Первоначально машина оснащалась четырехцилиндровым бензиновым мотором объемом 5,7 литра и мощностью 40 л.с. от фирмы White and Poppe из Ковентри. Для гражданского грузовика этого вполне хватало, но машина эксплуатировалась в тяжелых фронтовых условиях, что требовало установки более мощного двигателя. В условиях военного времени создавать новый мотор не было возможности, поэтому рабочий объем увеличили до 6,2 литра, выжав дополнительные 10 сил.

Dennis A Type оказался настолько удачным, что его выпуск продолжался до 1926 года – даже несмотря на то, что по окончании войны английская армия занялась распродажей излишков автомобилей по бросовым ценам. Рынок был перенасыщен «демобилизованными» грузовиками, однако спрос на Dennis A Type оставался стабильным – за все годы было выпущено более 7000 машин. Стоит отметить, что за выдающиеся организаторские способности, позволившие увеличить выпуск грузовиков в разгар войны, Рэймонд Деннис был удостоен звания рыцаря Британской империи.

Тесное сотрудничество Dennis и White and Poppe вскоре привело к тому, что обе фирмы объединились – вернее, таким образом предприятие братьев обзавелось собственным моторным производством, которого ранее не имело. Более того, моторный завод в 1933 году перевезли из Ковентри в Гилфорд, причем переехали не только станки, но и рабочие, для которых построили целый район из 223 домов, получивший название Деннисвилль. Вдобавок две улицы нового района братья назвали в честь себя.

Фото: Wikipedia.org

Между тем, в мире бушевала Великая депрессия, многие автопроизводители столкнулись с катастрофическим падением продаж – кто-то обанкротился, кто-то, пытаясь выжить, объединялся с другими компаниями, а Dennis Brothers Ltd благодаря выбранной тридцать лет назад стратегии продолжала делать ставку на производство коммерческой и муниципальной техники, выпуская автобусы, грузовики, пожарные автомобили, мусоровозы, автоцистерны и даже… газонокосилки.

Вторая мировая и золотые пятидесятые

В 1939 году с разницей в три месяца умирает сначала Рэймонд, а затем и Джон Деннис. Однако Dennis Brothers Ltd крепко стоит на ногах: почти в каждом английском городе эксплуатируются пожарные машины этой компании, спрос на грузовики семейства Max, Pax и автобусы Lancet стабилен, более того, фирма начинает поставки машин в Египет, Грецию, Китай и британские колонии. А начавшаяся Вторая мировая война приводит к тому, что Dennis Brothers Ltd оказывается завалена военными заказами. Штат сотрудников приходится увеличить до 4000 человек, значительно расширяется ассортимент выпускаемой продукции – причем такой, какой компания раньше никогда не делала.

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Помимо грузовиков Max и Pax, которых было изготовлено за годы войны 4500 штук, фирма выпустила 17 тысяч судовых двигателей, 750 тысяч авиабомб, 3000 бронетранспортеров Universal Carrier, а также 700 тяжелых танков Churchill. Эти танки поставлялись в СССР – так в Советском Союзе познакомились с машинами Dennis, пусть и боевыми. Правда, советские танкисты не любили Churchill из-за небольшой скорости, плохой обзорности, пожароопасного 12-цилиндрового 350-сильного бензинового мотора Bedford Twin Six, слабенькой 40-миллиметровой пушки и небольшого ресурса гусениц. Единственным плюсом было хорошее бронирование, но в целом танкисты полностью разделяли мнение английского премьер-министра Уинстона Черчилля, сказавшего, что у танка, названного в его честь, недостатков больше, чем у него самого.

Фото: Wikipedia.org

Но если танков Churchill СССР получил всего 253 штуки, то 3,7-тонных бронетранспортеров Universal Carrier было получено более 2000. В Красной Армии бронетранспортер, получивший прозвище «кушетка», использовался как легкий артиллерийский тягач, служил в разведке, где его ценили за небольшую высоту корпуса и скорость 48 км/ч, а также использовался по прямому назначению – то есть для доставки пехоты на поле боя. Правда, на борт он мог взять не более 4-5 человек, имел слабое бронирование, а отсутствие крыши делало пехотинцев уязвимыми для огня противника.

Фото: Keating G (Lt), Wikipedia.org

После войны Dennis Brothers Ltd выпуск военной техники прекратила и продолжила производство грузовиков и автобусов. В 1947 году был представлен первый мусоровоз семейства Paxit, ставший популярным у английских коммунальщиков. Хорошим спросом пользовались пожарные машины Dennis F-series, впервые представленные в 1946 году и выпускавшиеся на протяжении следующих тридцати лет. В 1951 году, следуя пожеланиям заказчиков, Dennis Brothers стала оснащать свои автомобили дизельными моторами Rolls-Royce и Gardner, при этом фирма оставалась одним из немногих производителей в Европе, кто выпускал не столько готовые автомобили, сколько автобусные и грузовые шасси.

Фото: Peter Skerry, maltacars.com 1 / 2 Фото: kitmasterbloke, Wikipedia.org 2 / 2

Именно поэтому в разных уголках мира можно встретить автобусы и грузовики с логотипом Dennis, но с разными кузовами. Особенно это относится к знаменитым британским двухэтажным автобусам, которые десятилетиями являются визитной карточкой Лондона и, к примеру, не менее популярны в Гонконге.

Очень долгий закат

Несмотря на то, что дела у Dennis Brothers Ltd в целом шли неплохо, к началу 1960-х годов тревожные звоночки звенели один за другим. Во-первых, усилилась конкуренция с другими английскими автопроизводителями, такими как Leyland и Foden. Во-вторых, ставка на узкоспециализированные машины и отказ от присутствия в массовом сегменте перестали оправдывать себя. И в-третьих, шестидесятые годы XX века не в последнюю очередь благодаря действиям английского правительства стали весьма непростыми для всего британского автопрома.

Все это привело к тому, что спрос на продукцию Dennis Brothers Ltd начал падать, численность персонала завода в Гилфорде пришлось сократить до 1300 человек, а в 1965 году руководство компании признало, что у нее не хватает средств на разработку нового поколения автобусов с задним расположением двигателя – именно такая схема считалась наиболее прогрессивной. В компании не придумали ничего лучше, чем… вовсе отказаться от выпуска автобусов.

Далее проблемы нарастали как снежный ком. В 1970 году была затеяна реорганизация фирмы, которая привела к сокращению еще 150 сотрудников и к смене названия на Dennis Motor Holdings. Забегая вперед, отметим, что дальнейшая чехарда со сменой собственников приведет к тому, что компания сменит имя еще пять раз.

К 1972 году фирма находилась в предбанкротном состоянии и была выкуплена компанией Hestair Engineering, которая устроила очередную реорганизацию. В результате была продана часть заводских корпусов в пригороде Гилфорда, а также прекращен выпуск грузовиков и газонокосилок.

Через пять лет на заводе в Гилфорде трудились всего 875 человек, зато возобновилось производство автобусов. А еще через пять лет компания оказалась в центре международного скандала, когда в Багдаде был арестован управляющий директор Джон Смит, пойманный не только на откатах местным чиновникам за продвижение фирмы, но и получивший обвинение в шпионаже. Четверо иракских чиновников, также проходивших по этому делу, были приговорены к смертной казни, а Смит получил пожизненное заключение. Правда, отсидел он только восемь лет и в 1988 году вернулся домой.

В конце 1980-х после того, как Hestair Engineering решил избавиться от бренда Dennis, фирма в прямом смысле пошла по рукам – менялись собственники и названия, происходили слияния, поглощения и разделения. Если в 1945 году в Гилфорде трудилось 4000 рабочих, то в середине 1980-х там остается всего 400 сотрудников. Вместе с тем пожарные машины Dennis продолжают занимать 65% английского рынка, а в 1989 году истерзанная бесконечными перестройками компания умудряется разработать автобус Dart, который очень быстро становится бестселлером в Англии.

Фото: autowp.ru

Помимо него выпускаются автобусы Dennis Lance, даблдеккер для Гонконга Dragon, туристический Javelin и двухэтажное семейство Trident для Англии. Хорошим спросом пользуются мусоровозы Dennis Elite и пожарные машины Sabre. Последние в 2005 году даже попали в Россию – несколько машин Курску подарил город Чичестер (графство Западный Сассекс).

Фото: autowp.ru 1 / 5 Фото: autowp.ru 2 / 5 Фото: autowp.ru 3 / 5 Фото: autowp.ru 4 / 5 Фото: autowp.ru 5 / 5

Увы, с каждым годом Dennis, от которой осталось только имя, неумолимо приближалась к финишной черте. Маленькой фирме было очень сложно выживать, конкурируя с огромными автоконцернами, поэтому, сколько бы компания не меняла собственников, финал был предрешен. В 2004 году предприятие впало в коматозное состояние. Некоторое время ее дело продолжала фирма Alexander Dennis, но в 2019 году она была выкуплена канадской NFI Group, и на этом историю британского автопроизводителя Dennis можно считать завершенной. Автобусы Alexander Dennis выпускаются до сих пор, но марка теперь имеет шотландскую прописку и принадлежит канадцам.

Первый в Великобритании – а может, и в мире! – построенный с нуля автозавод был признан объектом архитектурного наследия, в его бывших цехах теперь располагается ресторан. Но грузовики, автобусы, пожарные машины и мусоровозы с логотипом Dennis еще долго будут встречаться на дорогах. В Англии уж точно.