Тайны ошибки P0401: причины, симптомы и способы устранения

Ошибка Р0401 «Недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов» – одна из самых распространенных в современных автомобилях, оснащенных сложными экологическими системами. Раньше она появлялась чаще на дизельных машинах, чем на бензиновых, однако из-за роста популярности двигателей с непосредственным впрыском статистика неумолимо движется к равновесному состоянию. Ниже мы расскажем о том, чем обусловлено появление этой ошибки и как ее устранить.

Сегодня в каждом современном автомобиле с ДВС применяется система рециркуляции отработанных газов, больше известная по сокращению ЕГР или EGR (Exhaust Gas Recirculation). Ее целью является сокращение выбросов вредных веществ, в основном оксидов азота (NOx), за счет возврата части этих газов обратно во впускной коллектор для снижения температуры сгорания.

Когда с системой что-то не так и выясняется, что фактически проходящее через клапан рециркуляции количество отработавших газов ниже регламентированного, блок управления начинает бить тревогу и записывает в память указанную ошибку.

Горящий «чек» и нестабильные холостые

Главный признак, сообщающий о проблемах с функционированием систем двигателя – индикатор Check engine на приборной панели. Что бы ни служило причиной его появления, первым делом всегда нужно проверить память ошибок и считать имеющиеся там коды. Увидели Р0401? Читайте наш материал дальше. Не увидели? Все равно читайте – пригодится на будущее.

Фото: arena.ai

Среди других симптомов самым распространенным является нестабильный холостой ход (особенно на прогретом моторе) и различные перебои в работе двигателя – в том числе сопровождаемые посторонним шумом в виде постукиваний и позвякиваний на невысоких оборотах. Они возникают, потому что функционирующий ненадлежащим образом из-за засоров, нагара или повреждения клапан EGR нарушает топливовоздушную смесь.

В наиболее запущенных состояниях недобрые признаки обнаруживаются в движении – снижается мощность, приемистость и топливная экономичность, поскольку двигатель работает на переобогащенной смеси. Нельзя исключать и остановку мотора, и детонацию из-за преждевременного воспламенения, и появление запаха топлива в силу присутствия в отработавших газах его несгоревших остатков.

Ехать или нет – вот в чем вопрос

Столкнувшись с такими симптомами и почитав ошибки, но при этом имея более-менее сносно тарахтящий мотор, способный кое-как приводить автомобиль в движение, многие владельцы продолжают эксплуатировать машину как ни в чем не бывало. Формально этого, конечно же, делать не стоит.

Фото: pryzmat, depsoitphotos.com

Часто можно слышать, что компетенции системы ЕГР ограничиваются только контролем выбросов, и поскольку она напрямую не влияет на системы охлаждения, смазки, подачи топлива и прочие критично важные для исправной работы двигателя узлы и агрегаты, то ничего страшного не произойдет. На машине можно спокойно – может с небольшим дискомфортом – перемещаться в пространстве. Отчасти это так.

Но смотрите, что происходит на самом деле. Сбои ЕГР грозят повышением температуры в камерах сгорания двигателя. Не сразу, но постепенно это скажется на состоянии выпускных клапанов и каталитического нейтрализатора, значительно ускорив их износ. Кроме того, постоянный перегрев не идет на пользу и другим компонентам. Алгоритм работы блоков управления на некоторых автомобилях подразумевает переход на сценарии с ограничением мощности при обнаружении сбоев ЕГР. Чем раньше вы начнете заниматься решением проблемы, тем быстрее ее можно победить – и с наименьшими негативными последствиями.

И уж, конечно же, очень нежелательно доводить до всевозможных посторонних шумов, толчков, вибраций и остановок мотора. Это может быть небезопасно уже с точки зрения дорожного движения – внезапно заглохший на оживленной трассе автомобиль часто становится причиной довольно трагичных неприятностей.

А что случилось?

Мы нисколько не покривим душой и не пойдем вопреки статистике, если вполне утвердительно скажем, что основная причина появления ошибки Р0401 – углеродистые отложения, также известные как нагар. Именно он может сильно снижать поток рециркуляции отработавших газов как за счет сокращения проходного сечения патрубков и каналов, через которые они направляются, так и благодаря препятствованию нормальной работы клапана ЕГР, который из-за этой сажи может заклинить в открытом, промежуточном или закрытом положении. Хуже всего, пожалуй, когда он почти закрыт, не обеспечивая необходимого количества газов.

Фото: Колёса.ру

Стоит признать, что подобное может произойти не по вине сажи, а из-за физических повреждений или предельного износа механических частей клапана. Рвется мембрана, подводят соленоиды, привод… А он, между тем, является довольно важным компонентом системы. Для управления клапаном предусмотрен специальный датчик положения, который передает сигналы блоку управления. И если датчику приходит конец, как вы понимаете, клапан тоже ожидает не самая радужная перспектива, которая может спровоцировать появление ошибки Р0401.

Развивая эту мысль дальше, можно прийти к закономерному выводу, что некорректный софт блока управления, проблемы с электронным модулем или его проводкой, равно как и с проводкой компонентов системы ЕГР, тоже приводят к записи Р0401 в память ошибок. Электроника и электрика в этой истории вообще имеют очень большого значения, с которым всегда приходится считаться. Так, например, нельзя просто выкинуть физический блок ЕГР – если это делать, что крайне нежелательно, нужно параллельно проводить перепрошивку ЭБУ.

Из механических причин в качестве стимулов для появления Р0401 стоит выделить утечки вакуума (в патрубках и соединениях), а также повышенное противодавление в системе выхлопа, препятствующее поступлению в контур необходимого количества ОГ. Это может быть следствием повреждения глушителя или забитого катализатора. Ну и механические повреждения компонентов мотора нельзя ни в коем случае сбрасывать со счетов. В частности, прогоревшие клапаны и поршневые кольца, изменяя потоки выхлопных газов, очень радикально влияют на функционирование ЕГР.

Фото: luckyraccoon, depositphotos.com

В зоне риска

Р0401 чаще появляется на дизельных двигателях, потому что они в процессе работы генерируют значительно больше сажи и твердых частиц, чем бензиновые. Проходя по системе, вся эта гадость скапливается во впуске и на клапане гораздо быстрее.

В число наиболее проблемных входят ВАГовские 1,9 TDI и 2,0 TDI, причем в обоих исполнениях – как с насос-форсунками, так и с системой Common Rail. Кроме того, в этом плане немало жалоб на совместное творчество PSA и Ford – DV6 или 1,6 HDi/TDCi, а также BMW N47 и прочие.

В бензиновом семействе данной ошибке наиболее подвержены моторы с прямым впрыском, поскольку топливо не омывает впускные клапаны и нагар скапливается активнее, чем при распределенном впрыске. Тут среди примеров стоит выделить фольксвагеновское семейство EA888, а также BMW N20 вместе с пришедшим ему на смену B48.

Фото: autowp.ru

Но и моторы с распределенным впрыском ошибки Р0401 не избегают. Да, она встречается на них редко, но все же бывает. Естественно, нагарообразование тут не при чем – проблема заключается в поломке датчика разности давлений в системе рециркуляции отработавших газов DPFE (Differential Pressure Feedback Electronic), особенно на Фордах, или в выходе из строя вакуумных соленоидов.

Сами с усами

При наличии даже самого простого диагностического оборудования можно попытать удачи в борьбе с неисправностью ЕГР. Занятие это довольно благодарное, поскольку позволит заметно сэкономить на обслуживании автомобиля.

Обнаружив ошибку Р0401 и удостоверившись, что это не глюк системы, вы стерли ошибку, но после запуска мотора или непродолжительного тест-драйва она появилась вновь – первым делом следует провести визуальный осмотр клапана ЕГР и датчика положения. Чаще всего они располагаются рядом с впускным коллектором.

Главное, что вас должно интересовать – наличие любых повреждений: трещины в вакуумных шлангах, ослабленные или пораженные ржавчиной электрические разъемы, истрепавшаяся проводка и прочее. Если ничего подобного не обнаружено, с помощью сканера проведите простейший тест на открытие клапана – подайте соответствующую команду и послушайте, сработал ли он. Если нет – скорее всего он заклинил, механически поврежден или имеет место некая электрическая неисправность. Также проверьте датчик положения – вернее, насколько корректные данные он передает ЭБУ. Тут придется поискать в Сети регламентированные значения.

Чтобы точнее разобраться с проблемой, клапан придется демонтировать и осмотреть его внутренности. Опять же, по опыту можно сказать, что в 80-85% случаев все дело в огромном количестве нагара на клапане или окружающих каналах. Его можно удалить самостоятельно, воспользовавшись специальными очистителями и строго придерживаясь прилагаемой инструкции по использованию. Но имейте в виду: при очень сильном засорении или вызванной этим засорением деформации компонентов клапана придется его заменить. И цена может оказаться довольно высокой.

Фото: Колёса.ру

Также, пока снят клапан, проверьте каналы системы, которые доступны для осмотра. При выявлении загрязнений их тоже следует устранить, действуя аккуратно и неспешно. Выполнив все процедуры, установите клапан обратно, обязательно используя новую прокладку и соблюдая регламентированные производителем транспортного средства моменты затяжки.

В случае необходимости приобретите новый датчик положения или соленоид, установите новые вакуумные шланги и так далее. Это, пожалуй, все действия, которые можно выполнить самостоятельно, применяя ограниченный круг оборудования для полупрофессионального использования.

Если для устранения ошибки Р0401 требуется перепрограммирование блока управления, если ее появление обусловлено каталитическим нейтрализатором или выхлопной системой, то устранение потребует куда более серьезного оснащения и глубокой диагностики. Для этого придется обратиться в автосервис! А чтобы в дальнейшем избежать потенциальной опасности появления данной ошибки вновь, возьмите за правило каждые 40-50 тысяч километров пробега выполнять чистку системы.