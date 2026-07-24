Да будет свет: репортаж с запуска производства светотехники для Lada Azimut в Тольятти

Сразу отметим, что новое производство не относится непосредственно к АВТОВАЗу, ведь современная автомобильная промышленность в любом случае подразумевает сотрудничество с сотнями поставщиков и разного рода смежников. За изготовление светотехники для Азимута взялась компания «Лайтинг Солюшнс», основанная в сентябре 2023 года и расположенная на территории особой экономической зоны «Тольятти». На сегодняшний день фирма освоила сборку, литье пластиковых деталей и производство современной светодиодной оптики.
Компания поставляет на сборочные конвейеры тольяттинского автозавода блок-фары и фонари для таких моделей, как Granta, Niva Travel и Largus, а также противотуманные фары для Granta, Largus и Iskra. Однако производство современной оптики для нового кроссовера Azimut потребовало совершить своего рода технологический рывок: компания первой в России освоила трехкомпонентное литье крупногабаритных деталей.
В новые технологические линии было вложено 1,9 миллиарда рублей, а объем общих инвестиций в проект превысил 3,5 миллиарда рублей. Работы осуществлялись, разумеется, в кооперации с АВТОВАЗом, а также при поддержке правительства Самарской области и Фонда развития промышленности.
Ключевым компонентом новой линии стал современный термопластавтомат большой мощности – автоматизированная инжекционно-литьевая машина, применяемая для изготовления деталей из термопластов методом литья под давлением. Эта машина действительно впечатляет: она обеспечивает усилие смыкания в 2800 тонн, что позволяет изготавливать цельный фонарь сложной геометрии длиной в багажную дверь – то есть почти в ширину автомобиля. Не меньшее впечатление производит и многотонная пресс-форма – сердце термопластавтомата, в котором и происходит непосредственное формирование конечного изделия.
Запуск новой линии – это не просто расширение производства, а важный шаг в развитии российских компетенций в автомобильной светотехнике. В проекте для Lada Azimut мы объединили Full LED-оптику Lada Xvision, собственные инженерные решения и уникальную для российского рынка технологию трехкомпонентного литья. Новое оборудование позволит нам углублять локализацию и предлагать современные решения российским автопроизводителям
Значение нового производства для завода подчеркнул и президент АВТОВАЗа Максим Соколов: «Уверен, что проект станет одним из бриллиантов в короне нашей продукции». И вот главный момент: Джорджио Вердучи, Максим Соколов и глава администрации Тольятти Илья Сухих одновременно нажали на кнопки, машина заработала, и через некоторое время на выходной транспортерной ленте показался первый выпущенный центральный фонарь для кроссовера Azimut.
Однако светотехника Азимута – это не только новый фонарь, но и целый ассортимент высокотехнологичных элементов. Так, фары головного света кроссовера оснащены полностью светодиодными элементами Lada Xvision, в конструкции которых используется запатентованная система охлаждения. Она необходима для стабильной работы диодов, предотвращения перегрева и сохранения яркости света в разных климатических условиях.
Ну а в целом «Лайтинг Солюшнс» вполне готово к выпуску полного комплекта светотехники для новой модели АВТОВАЗа – это фары головного света и секции дневных ходовых огней, а также центральный, боковые и противотуманные фонари. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 80 тысяч комплектов оптики в год, а это значит, что все потребности тольяттинского автогиганта в светотехнике для Lada Azimut будут полностью закрыты.
Отрадно, что на предприятии не собираются останавливаться на достигнутом – уже сейчас идет вдумчивая работа над расширением ассортимента продукции. Время покажет, насколько удачным окажется сам Azimut, но приятно, что его свет зажигают здесь, в России. Ведь развитие автопрома измеряется не только количеством выпущенных автомобилей, но и числом технологий, которые страна научилась создавать самостоятельно.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
"Да будет свет" - сказал монтёр и яйца фосфором натёр))))
Лампочки или диоды как менять в фаре?