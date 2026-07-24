Да будет свет: репортаж с запуска производства светотехники для Lada Azimut в Тольятти

В последнее время новости из Тольятти приходят с похвальной регулярностью. Не успели мы рассказать о дебюте нового поколения двигателей и старте серийного производства серьезно обновленной Niva Legend , как пришлось снова лететь на родину АВТОВАЗа. На сей раз там состоялось торжественное открытие новой линии производства оптики для грядущего кроссовера Lada Azimut.

Сразу отметим, что новое производство не относится непосредственно к АВТОВАЗу, ведь современная автомобильная промышленность в любом случае подразумевает сотрудничество с сотнями поставщиков и разного рода смежников. За изготовление светотехники для Азимута взялась компания «Лайтинг Солюшнс», основанная в сентябре 2023 года и расположенная на территории особой экономической зоны «Тольятти». На сегодняшний день фирма освоила сборку, литье пластиковых деталей и производство современной светодиодной оптики.

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Компания поставляет на сборочные конвейеры тольяттинского автозавода блок-фары и фонари для таких моделей, как Granta, Niva Travel и Largus, а также противотуманные фары для Granta, Largus и Iskra. Однако производство современной оптики для нового кроссовера Azimut потребовало совершить своего рода технологический рывок: компания первой в России освоила трехкомпонентное литье крупногабаритных деталей.

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В новые технологические линии было вложено 1,9 миллиарда рублей, а объем общих инвестиций в проект превысил 3,5 миллиарда рублей. Работы осуществлялись, разумеется, в кооперации с АВТОВАЗом, а также при поддержке правительства Самарской области и Фонда развития промышленности.

Ключевым компонентом новой линии стал современный термопластавтомат большой мощности – автоматизированная инжекционно-литьевая машина, применяемая для изготовления деталей из термопластов методом литья под давлением. Эта машина действительно впечатляет: она обеспечивает усилие смыкания в 2800 тонн, что позволяет изготавливать цельный фонарь сложной геометрии длиной в багажную дверь – то есть почти в ширину автомобиля. Не меньшее впечатление производит и многотонная пресс-форма – сердце термопластавтомата, в котором и происходит непосредственное формирование конечного изделия.

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Запуск новой линии – это не просто расширение производства, а важный шаг в развитии российских компетенций в автомобильной светотехнике. В проекте для Lada Azimut мы объединили Full LED-оптику Lada Xvision, собственные инженерные решения и уникальную для российского рынка технологию трехкомпонентного литья. Новое оборудование позволит нам углублять локализацию и предлагать современные решения российским автопроизводителям Джорджио Вердучи генеральный директор «Лайтинг Солюшнс», житель и почетный гражданин Сызрани

Значение нового производства для завода подчеркнул и президент АВТОВАЗа Максим Соколов: «Уверен, что проект станет одним из бриллиантов в короне нашей продукции». И вот главный момент: Джорджио Вердучи, Максим Соколов и глава администрации Тольятти Илья Сухих одновременно нажали на кнопки, машина заработала, и через некоторое время на выходной транспортерной ленте показался первый выпущенный центральный фонарь для кроссовера Azimut.

Однако светотехника Азимута – это не только новый фонарь, но и целый ассортимент высокотехнологичных элементов. Так, фары головного света кроссовера оснащены полностью светодиодными элементами Lada Xvision, в конструкции которых используется запатентованная система охлаждения. Она необходима для стабильной работы диодов, предотвращения перегрева и сохранения яркости света в разных климатических условиях.

Ну а в целом «Лайтинг Солюшнс» вполне готово к выпуску полного комплекта светотехники для новой модели АВТОВАЗа – это фары головного света и секции дневных ходовых огней, а также центральный, боковые и противотуманные фонари. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 80 тысяч комплектов оптики в год, а это значит, что все потребности тольяттинского автогиганта в светотехнике для Lada Azimut будут полностью закрыты.

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Отрадно, что на предприятии не собираются останавливаться на достигнутом – уже сейчас идет вдумчивая работа над расширением ассортимента продукции. Время покажет, насколько удачным окажется сам Azimut, но приятно, что его свет зажигают здесь, в России. Ведь развитие автопрома измеряется не только количеством выпущенных автомобилей, но и числом технологий, которые страна научилась создавать самостоятельно.