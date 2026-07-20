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  • АВТОВАЗ дал старт серийному производству обновлённой Lada Niva Legend

АВТОВАЗ дал старт серийному производству обновлённой Lada Niva Legend

20.07.2026 815 1 0
АВТОВАЗ дал старт серийному производству обновлённой Lada Niva Legend

Классический внедорожник получил другой двигатель, пересмотренное подкапотное пространство, иной салон, переработанную подвеску и оцинкованный кузов.

АВТОВАЗ сегодня, 20 июля 2026 года, отмечает 60-летие: отсчёт ведётся со дня подписания правительственного постановления о строительстве в Тольятти (Самарская область) автомобильного завода мощностью 600 000 легковых машин в год. Строительство Волжского автозавода началось в 1967-м, а первые экземпляры ВАЗ-2101 сошли с конвейера 19 апреля 1970-го. В свою очередь производство внедорожника с индексом ВАЗ-2121 стартовало 5 апреля 1977 года, выпуск этой модели продолжается и сейчас.

На фото: обновлённый внедорожник Lada Niva Legend

Причём за все прошедшие годы внешность классического внедорожника, который сейчас представлен в РФ под названием Lada Niva Legend, осталась узнаваемой. В начале прошлого месяца АВТОВАЗ представил модернизированную Ниву, на днях появились подробности об изменениях, а сегодня стартовало серийное производство обновлённого внедорожника: это событие отечественная компания приурочила к празднованию юбилея.

Как Колёса.ру сообщали ранее, в ходе модернизации Niva Legend сменили двигатель: теперь под капотом располагается восьмиклапанник ВАЗ-11184 объёмом 1,8 литра, которым оснащается внедорожник Niva Travel. Отдача этого двигателя равна 90 л.с., максимальный крутящий момент – 153 Нм, при этом на уровень в 80% от пикового значения он выходит уже на 1000 об/мин. Предшественник – мотор объёмом 1,7 литра и мощностью 83 л.с. (129 Нм) – был отправлен в отставку. Средний расход топлива в смешанном режиме у обновлённой Нивы составляет 9 литров на 100 км (у дореформенной версии – 9,9 литра на 100 км).

Ещё классическому внедорожнику в ходе модернизации пересмотрели подкапотное пространство, улучшили акустический комфорт, внесли изменения в механическую коробку передач, а также в передний и задний мосты. В передней подвеске теперь используются рычаги, унифицированные с Niva Travel, а передние тормоза получили вентилируемые диски. Подробнее об этих и других изменениях в своём обзоре рассказал наш корреспондент Андрей Судьбин.

Салон Lada Niva Legend тоже получил порцию обновок. Так, внедорожник получил иное расположение рычага коробки передач, рядом есть штатное место для смартфона, руль ему достался от Гранты, так что теперь список оснащения включает в себя водительскую фронтальную подушку безопасности. При этом датчик удара, запускающий срабатывание механизма, был откалиброван таким образом, чтобы подушка не срабатывала на бездорожье при ощутимом контакте с грунтом.

На фото: салон обновлённого внедорожника Lada Niva Legend
На фото: салон обновлённого внедорожника Lada Niva Legend
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На фото: салон обновлённого внедорожника Lada Niva Legend
На фото: салон обновлённого внедорожника Lada Niva Legend
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На фото: салон обновлённого внедорожника Lada Niva Legend
На фото: салон обновлённого внедорожника Lada Niva Legend
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Ещё одним важным изменением стала оцинковка кузова: соответствующую обработку получили капот, передняя и задняя панели, задняя дверь и крыша Niva Legend. Изменений во внешности у модернизированного внедорожника немного: речь идёт о пластмассовой накладке-обтекателе решётки-воздухозаборника на капоте, а также о комплекте оригинальных двухцветных колёсных дисков размером 16 дюймов.

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Цены обновлённой Lada Niva Legend станут известны позже, старт продаж намечен на конец августа – начало сентября. Рекомендованная розничная стоимость начальной версии дореформенного внедорожника составляет 1 099 000 рублей, а покупка топового варианта обойдётся как минимум в 1 258 000 рублей. Модернизированная модель, скорее всего, окажется дороже.

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1 комментарий
21.07.2026 07:21
nazarov66-r@mail.ru

Это и есть новое поколение, или это и есть обновление?
Просто, про то и про другое говорили одновременно и одинаково много.

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