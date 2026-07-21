Тихая революция
Кроссовер первого поколения выглядел гостем из не самого удачного автомобильного прошлого. Его рецепт был прост: взять бензиновый Dongfeng Fengon 500, вытащить из него ДВС, установить электромотор и объявить всё это транспортом будущего. Получился своеобразный гибрид эпох – словно кто-то прикрутил батарею к холодильнику и удивился, почему же публика не выстроилась в очередь.
Теперь всё иначе! В основе нового i-Joy лежит довольно свежий Dongfeng Nammi 06, дебютировавший в прошлом году на Шанхайском автосалоне. Главное здесь даже не кузов, а новая платформа Quantum Architecture S3, которую изначально создавали для электромобилей, а не собирали из того, что осталось на складе от бензиновых моделей.
Прежний i-Joy выглядел так, будто его рисовали в тот период, когда дизайнеры ещё не решили, что делать с электрокарами. Новый же словно приехал прямиком из отдела перспективных разработок – только, к счастью, без традиционной для таких машин дизайнерской истерики. Кроссовер получился угловатым, подтянутым и даже немного дерзким.
Сейчас автомобильный мир разделился на два лагеря: одни производители выпускают безликие машины, похожие на кусок мыла из дорогого отеля, а другие старательно вырезают на кузове столько граней, будто готовят машину к съёмкам новых «Трансформеров». Evolute чудом прошёл между этими крайностями. Особенно удались детали.
Дверные ручки здесь не выезжают наружу и не замерзают зимой, как дорогая техника после переезда на дачу. Вместо этого инженеры сделали прорезиненную кнопку в углублении двери. Внутри тоже всё открывается клавишами: нажал большим пальцем, толкнул дверь локтем – и никакой борьбы с модными технологиями.
Забавно, что в спойлере на крышке багажника предусмотрено место под потоковую камеру заднего вида, но на Эволюте там красуется аккуратная заглушка – словно строители жилого комплекса забыли установить обещанный бассейн на крыше. А ещё в фарах головного света можно обнаружить точные координаты завода Dongfeng в Ухане – видимо, чтобы напоминать владельцу, где появился исходник этой модели.
Минимализм и простор
В последние годы дизайнеры почему-то решили, что лучший интерьер – пустой интерьер. Чем меньше кнопок, тем больше в пресс-релизе восторженных слов про технологичность. Иногда доходит до того, что регулировку зеркал приходится искать глубже, чем семейные фотографии в старом компьютере. Здесь, увы, всё именно так – на передней панели нет ни единой кнопки, а все настройки спрятаны в меню мультимедийной системы.
Передняя панель i-Joy отделана приятным шершавым материалом, широкая полка тянется через весь салон, а контурная подсветка создаёт уютную атмосферу. Обычно бюджетные электромобили внутри напоминают шоурум бытовой техники, но здесь есть характер. Благодаря отсутствию центрального тоннеля в его привычном виде с водительского кресла можно легко пересесть на пассажирское.
Единственные аналоговые кнопки можно найти на руле – с тактильной отдачей, приятным щелчком при нажатии и ощущением механики, которое сегодня встречается примерно так же редко, как, скажем, новый седан с атмосферным мотором. Правый подрулевой рычажок отвечает за режимы работы трансмиссии, левый – за «поворотники» и стеклоочистители. Ключ от автомобиля внезапно представляет собой… спиннер.
Центральный дисплей диагональю 12,8 дюйма – яркий и шустрый, меню логичное, перевод выполнен довольно аккуратно, не считая некоторых досадных исключений. Особенно радует, что ряд виртуальных кнопок для доступа к быстрым функциям всегда доступен в нижней части дисплея, даже при работающем Apple CarPlay.
Кстати, есть у машины одна странная программная особенность: если в настройках отмечен запуск системы кругового обзора вместе с включением «поворотника», то после завершения манёвра мультимедийка каждый раз возвращается на рабочий стол независимо от того, что было на экране раньше. От 8,9-дюймовой панели приборов толку мало – настраивать её дизайн нельзя, а сходу рассмотреть мелкие цифры в уголках экрана невозможно.
В общем, избежать цифрового фанатизма не удалось. Чтобы включить подогрев или вентиляцию кресла, придётся отправиться в путешествие по меню. Видимо, разработчики решили, что водитель должен сначала доказать серьёзность своих намерений. Посадка в целом удобная, но идеальной её не назвать – руль регулируется только по высоте, подушка кресла коротковата, а поясничный подпор отсутствует.
Но после начала движения об этом быстро забываешь: обзорность здесь такая, что после некоторых современных кроссоверов кажется, будто с машины сняли чёрные очки. Сзади пространства хватает с огромным запасом – тоннеля нет, пол ровный, коленям более чем свободно. Из удобств, правда, лишь подлокотник, один разъём USB и единственный дефлектор. Без излишеств, но и без унижений. Отдельного упоминания заслуживает багажник: 500 литров объёма, двухуровневый пол и дверь с откидным бортом.
Только электричество
Под капотом Эволюта – неожиданная пустота. Декоративной крышки нет, а свободного пространства настолько много, что кажется, будто инженеры забыли установить половину агрегатов. Пожалуй, здесь не помешал бы какой-нибудь органайзер, чтобы соорудить небольшой вещевой отсек. Кстати, китайский Nammi 06, на базе которого построен i-Joy, выдаёт 181 лошадиную силу, но после получения российской прописки их почему-то остаётся всего лишь 163.
Тем не менее этого хватает, чтобы полуторатонный автомобиль разгонялся до 100 км/ч ровно за восемь секунд. Батарея ёмкостью 51,9 кВт·ч обещает 386 км по циклу WLTP, хотя владельцам электромобилей давно известно: паспортный запас хода нужно воспринимать примерно так же, как рекламные фотографии бургеров. На удивление слабовата рекуперация — ехать «в одну педаль» не получится, даже если выбрать в меню «сильный» уровень.
Evolute не пытается изображать спортивный автомобиль – никаких театральных стартов и ударов током по позвоночнику. С места кроссовер трогается мягко и даже интеллигентно, будто воспитанный дворецкий, который сначала открывает дверь, а уже потом напоминает, что опаздывать нехорошо. Но стоит нажать на педаль тока посильнее, как машина начинает ускоряться с неожиданным энтузиазмом – и даже пробуксовкой.
На городских скоростях тяги хватает с избытком. На влажном асфальте бюджетные шины Wanli довольно рано начинают скользить, однако электроника быстро возвращает всё в рамки приличия. Режим Sport делает отклики педали острее, Eco – наоборот. Правда, разница между настройками примерно такая же, как между двумя сортами минеральной воды: почувствовать её можно, только если очень захотеть.
Маленький хулиган
Батарея под полом делает своё дело – кренов почти нет. Конечно, до горячих хэтчбеков i-Joy так же далеко, как холодильнику до гоночного болида, но в поворотах машина оказывается удивительно собранной. Она охотно меняет траекторию и не требует снижать скорость перед каждым изгибом дороги. Правда, система стабилизации то и дело напоминает, что перед вами всё-таки городской электрокроссовер, а не участник чемпионата по ралли.
Тем не менее даже по грунтовке можно ехать быстрее ожидаемого, а пластиковый обвес и короткие свесы позволят без особого страха атаковать сугробы зимой. С мелкими и средними неровностями подвеска справляется хорошо, без лишних вибраций и ударов, а вот «лежачих полицейских» нужно проезжать очень аккуратно, иначе задние амортизаторы неприятно отстреливают. В целом машина едет упруго и комфортом отнюдь не обделена.
Есть у i-Joy одна забавная функция – внешние динамики умеют воспроизводить не только звук предупреждения для пешеходов, но и музыку, свист, аплодисменты, собачий лай и даже… кхм, флатуленцию. Видимо, целевой аудитории такие приколы должны прийтись по душе. Средний расход электричества составил около 14 кВт·ч, что весьма неплохо. В городе действительно можно добиться паспортного запаса хода, но при быстрой езде по автомагистрали получится в лучшем случае 200 км.
Цена решает
Отлично упакованная базовая версия Business стоит 2 974 000 рублей, из которых можно вычесть пока ещё действующую субсидию от государства размером 925 000 рублей. Получится 2 049 000 рублей, что по нынешним временам позволяет назвать модель самым бюджетным новым электромобилем на российском рынке. Более того, даже топовая комплектация City+ обойдётся в 3 174 000 рублей – или 2 249 000 рублей с учётом субсидии.
От базового это исполнение отличается 18-дюймовыми колёсами вместо 17-дюймовых, панорамной крышей (без шторки), автоматическим включением дальнего света, адаптивным «круизом» и расширенным набором электронных ассистентов. И если раньше Evolute i-Joy выглядел, как черновик, который выпустили в продажу по ошибке, то теперь это вполне готовая история – пусть и без голливудского бюджета.
|Технические характеристики Evolute i-Joy
|Кузов
|Тип кузова
|хэтчбек
|Число дверей/мест
|5/5
|Длина/ширина/высота, мм
|4306/1868/1654
|Колесная база, мм
|2715
|Колея передняя/задняя, мм
|1578/1586
|Дорожный просвет, мм
|180
|Масса снаряженная/полная, кг
|1550/1975
|Объём багажника, л
|500
|Силовая установка
|Количество электромоторов
|1
|Тип электромотора
|синхронный
|Мощность электромотора, л.с./кВт
|163/120
|Крутящий момент электромотора, Н·м
|290
|Тяговая батарея
|Тип аккумуляторной батареи
|литий-железо-фосфатная
|Ёмкость тяговой батареи, кВт·ч
|51,9
|Трансмиссия
|Привод
|передний
|Ходовая часть
|Подвеска передняя
|независимая, пружинная, Макферсон
|Подвеска задняя
|полузависимая, пружинная, торсионная балка
|Тормоза передние
|дисковые, вентилируемые
|Тормоза задние
|дисковые, невентилируемые
|Рулевое управление
|реечное, с электроусилителем
|Размерность шин
|215/60 R17
|Эксплуатационные характеристики
|Максимальная скорость, км/ч
|150
|Время разгона 0-100 км/ч, с
|8
|Запас хода (по циклу WLTP), км
|386
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