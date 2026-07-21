Автомобильная индустрия любит слово «новый». Часто под ним скрываются иные бамперы, экран побольше и набор маркетинговых обещаний, которые забываются быстрее, чем заканчивается презентация. Однако новый Evolute i-Joy отличается от прежнего примерно так же, как современный смартфон от кнопочного телефона, который научили показывать YouTube.

Тихая революция

Кроссовер первого поколения выглядел гостем из не самого удачного автомобильного прошлого. Его рецепт был прост: взять бензиновый Dongfeng Fengon 500, вытащить из него ДВС, установить электромотор и объявить всё это транспортом будущего. Получился своеобразный гибрид эпох – словно кто-то прикрутил батарею к холодильнику и удивился, почему же публика не выстроилась в очередь.

Теперь всё иначе! В основе нового i-Joy лежит довольно свежий Dongfeng Nammi 06, дебютировавший в прошлом году на Шанхайском автосалоне. Главное здесь даже не кузов, а новая платформа Quantum Architecture S3, которую изначально создавали для электромобилей, а не собирали из того, что осталось на складе от бензиновых моделей.

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Прежний i-Joy выглядел так, будто его рисовали в тот период, когда дизайнеры ещё не решили, что делать с электрокарами. Новый же словно приехал прямиком из отдела перспективных разработок – только, к счастью, без традиционной для таких машин дизайнерской истерики. Кроссовер получился угловатым, подтянутым и даже немного дерзким.

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Сейчас автомобильный мир разделился на два лагеря: одни производители выпускают безликие машины, похожие на кусок мыла из дорогого отеля, а другие старательно вырезают на кузове столько граней, будто готовят машину к съёмкам новых «Трансформеров». Evolute чудом прошёл между этими крайностями. Особенно удались детали.

Дверные ручки здесь не выезжают наружу и не замерзают зимой, как дорогая техника после переезда на дачу. Вместо этого инженеры сделали прорезиненную кнопку в углублении двери. Внутри тоже всё открывается клавишами: нажал большим пальцем, толкнул дверь локтем – и никакой борьбы с модными технологиями.

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Забавно, что в спойлере на крышке багажника предусмотрено место под потоковую камеру заднего вида, но на Эволюте там красуется аккуратная заглушка – словно строители жилого комплекса забыли установить обещанный бассейн на крыше. А ещё в фарах головного света можно обнаружить точные координаты завода Dongfeng в Ухане – видимо, чтобы напоминать владельцу, где появился исходник этой модели.

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Минимализм и простор

В последние годы дизайнеры почему-то решили, что лучший интерьер – пустой интерьер. Чем меньше кнопок, тем больше в пресс-релизе восторженных слов про технологичность. Иногда доходит до того, что регулировку зеркал приходится искать глубже, чем семейные фотографии в старом компьютере. Здесь, увы, всё именно так – на передней панели нет ни единой кнопки, а все настройки спрятаны в меню мультимедийной системы.

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Передняя панель i-Joy отделана приятным шершавым материалом, широкая полка тянется через весь салон, а контурная подсветка создаёт уютную атмосферу. Обычно бюджетные электромобили внутри напоминают шоурум бытовой техники, но здесь есть характер. Благодаря отсутствию центрального тоннеля в его привычном виде с водительского кресла можно легко пересесть на пассажирское.

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Единственные аналоговые кнопки можно найти на руле – с тактильной отдачей, приятным щелчком при нажатии и ощущением механики, которое сегодня встречается примерно так же редко, как, скажем, новый седан с атмосферным мотором. Правый подрулевой рычажок отвечает за режимы работы трансмиссии, левый – за «поворотники» и стеклоочистители. Ключ от автомобиля внезапно представляет собой… спиннер.

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Центральный дисплей диагональю 12,8 дюйма – яркий и шустрый, меню логичное, перевод выполнен довольно аккуратно, не считая некоторых досадных исключений. Особенно радует, что ряд виртуальных кнопок для доступа к быстрым функциям всегда доступен в нижней части дисплея, даже при работающем Apple CarPlay.

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Кстати, есть у машины одна странная программная особенность: если в настройках отмечен запуск системы кругового обзора вместе с включением «поворотника», то после завершения манёвра мультимедийка каждый раз возвращается на рабочий стол независимо от того, что было на экране раньше. От 8,9-дюймовой панели приборов толку мало – настраивать её дизайн нельзя, а сходу рассмотреть мелкие цифры в уголках экрана невозможно.

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В общем, избежать цифрового фанатизма не удалось. Чтобы включить подогрев или вентиляцию кресла, придётся отправиться в путешествие по меню. Видимо, разработчики решили, что водитель должен сначала доказать серьёзность своих намерений. Посадка в целом удобная, но идеальной её не назвать – руль регулируется только по высоте, подушка кресла коротковата, а поясничный подпор отсутствует.

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Но после начала движения об этом быстро забываешь: обзорность здесь такая, что после некоторых современных кроссоверов кажется, будто с машины сняли чёрные очки. Сзади пространства хватает с огромным запасом – тоннеля нет, пол ровный, коленям более чем свободно. Из удобств, правда, лишь подлокотник, один разъём USB и единственный дефлектор. Без излишеств, но и без унижений. Отдельного упоминания заслуживает багажник: 500 литров объёма, двухуровневый пол и дверь с откидным бортом.

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Только электричество

Под капотом Эволюта – неожиданная пустота. Декоративной крышки нет, а свободного пространства настолько много, что кажется, будто инженеры забыли установить половину агрегатов. Пожалуй, здесь не помешал бы какой-нибудь органайзер, чтобы соорудить небольшой вещевой отсек. Кстати, китайский Nammi 06, на базе которого построен i-Joy, выдаёт 181 лошадиную силу, но после получения российской прописки их почему-то остаётся всего лишь 163.

Тем не менее этого хватает, чтобы полуторатонный автомобиль разгонялся до 100 км/ч ровно за восемь секунд. Батарея ёмкостью 51,9 кВт·ч обещает 386 км по циклу WLTP, хотя владельцам электромобилей давно известно: паспортный запас хода нужно воспринимать примерно так же, как рекламные фотографии бургеров. На удивление слабовата рекуперация — ехать «в одну педаль» не получится, даже если выбрать в меню «сильный» уровень.

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Evolute не пытается изображать спортивный автомобиль – никаких театральных стартов и ударов током по позвоночнику. С места кроссовер трогается мягко и даже интеллигентно, будто воспитанный дворецкий, который сначала открывает дверь, а уже потом напоминает, что опаздывать нехорошо. Но стоит нажать на педаль тока посильнее, как машина начинает ускоряться с неожиданным энтузиазмом – и даже пробуксовкой.

На городских скоростях тяги хватает с избытком. На влажном асфальте бюджетные шины Wanli довольно рано начинают скользить, однако электроника быстро возвращает всё в рамки приличия. Режим Sport делает отклики педали острее, Eco – наоборот. Правда, разница между настройками примерно такая же, как между двумя сортами минеральной воды: почувствовать её можно, только если очень захотеть.

Маленький хулиган

Батарея под полом делает своё дело – кренов почти нет. Конечно, до горячих хэтчбеков i-Joy так же далеко, как холодильнику до гоночного болида, но в поворотах машина оказывается удивительно собранной. Она охотно меняет траекторию и не требует снижать скорость перед каждым изгибом дороги. Правда, система стабилизации то и дело напоминает, что перед вами всё-таки городской электрокроссовер, а не участник чемпионата по ралли.

Тем не менее даже по грунтовке можно ехать быстрее ожидаемого, а пластиковый обвес и короткие свесы позволят без особого страха атаковать сугробы зимой. С мелкими и средними неровностями подвеска справляется хорошо, без лишних вибраций и ударов, а вот «лежачих полицейских» нужно проезжать очень аккуратно, иначе задние амортизаторы неприятно отстреливают. В целом машина едет упруго и комфортом отнюдь не обделена.

Есть у i-Joy одна забавная функция – внешние динамики умеют воспроизводить не только звук предупреждения для пешеходов, но и музыку, свист, аплодисменты, собачий лай и даже… кхм, флатуленцию. Видимо, целевой аудитории такие приколы должны прийтись по душе. Средний расход электричества составил около 14 кВт·ч, что весьма неплохо. В городе действительно можно добиться паспортного запаса хода, но при быстрой езде по автомагистрали получится в лучшем случае 200 км.

Цена решает

Отлично упакованная базовая версия Business стоит 2 974 000 рублей, из которых можно вычесть пока ещё действующую субсидию от государства размером 925 000 рублей. Получится 2 049 000 рублей, что по нынешним временам позволяет назвать модель самым бюджетным новым электромобилем на российском рынке. Более того, даже топовая комплектация City+ обойдётся в 3 174 000 рублей – или 2 249 000 рублей с учётом субсидии.

От базового это исполнение отличается 18-дюймовыми колёсами вместо 17-дюймовых, панорамной крышей (без шторки), автоматическим включением дальнего света, адаптивным «круизом» и расширенным набором электронных ассистентов. И если раньше Evolute i-Joy выглядел, как черновик, который выпустили в продажу по ошибке, то теперь это вполне готовая история – пусть и без голливудского бюджета.