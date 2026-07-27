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  • Бюджетный кроссовер Suzuki Brezza обрёл новую технику после рестайлинга

Бюджетный кроссовер Suzuki Brezza обрёл новую технику после рестайлинга

27.07.2026 916 1 0
Бюджетный кроссовер Suzuki Brezza обрёл новую технику после рестайлинга

Компания Suzuki представила модернизированный компактный паркетник Brezza. Модели освежили внешность и улучшили оснащение. Моторную гамму пополнила литровая турботройка. Наконец, пятидверке досталась новая механика.

Этот недорогой кроссовер Suzuki в строю с 2016 года, он создан специально для Индии, где и налажено его производство – за выпуск отвечает Maruti Suzuki («дочка» японской фирмы). Паркетник дебютировал под двойным именем Vitara Brezza, но в 2022-м после перехода во второе поколение модель превратилась в просто Brezza. К слову, на какое-то время кросс перестал быть индийским эксклюзивом – его также поставляли в ЮАР. Однако затем экспортные поставки прекратились. В Индии же Brezza поначалу возглавляла список самых востребованных SUV страны. Но затем интерес к паркетнику начал снижаться. Вот и прошлый год он закончил в «минусе»: по данным местных медиа, продажи упали на 7% до 175 310 экземпляров. Подстегнуть спрос призван рестайлинг.

Было — стало

Кроссоверу переделали переднюю часть. Suzuki Brezza достался новый бампер, новые же противотуманки теперь находятся выше, чем у дореформенной модели. На радиаторной решетке красуется другая декоративная плашка. Также появились диски нового дизайна (они по-прежнему 16-дюймовые). А еще предусмотрено три дизайн-пакета – например, набор Turbo с красными акцентами.

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Габариты не изменились. Длина Suzuki Brezza равна 3995 мм (в Индии машинам длиной менее четырех метров положены существенные налоговые льготы), ширина – 1790 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2500 мм.

В салоне установили другой блок управления «климатом» и освежили материалы отделки. Как и раньше, в «простых» комплектациях идет 7-дюймовый планшет мультимедиа-системы (у базового паркетника мультимедиа нет вовсе). Зато топовый кроссовер Suzuki Brezza получил экран диагональю 10,1 дюйма (был 9-дюймовый). Самому богатому исполнению теперь также положены вентиляция передних кресел, новая атмосферная подсветка (64 цвета), системы слежения за разметкой и предупреждения о движении сзади, улучшенная система кругового обзора. Как и прежде, топовый кроссовер еще имеет люк в крыше, беспроводную зарядку для смартфона, проекционный дисплей и круиз-контроль.

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Главная техническая обновка – бензиновая турботройка 1.0 мощностью 110 л.с. (именно для турбоверсии и предусмотрен упомянутый выше пакет Turbo с красным декором). Кроссовер Suzuki Brezza также сохранил бензиновый атмосферник 1.5 (103 л.с.) и его битопливную версию CNG (88 л.с. на метане). При этом на смену пятиступенчатой механике пришла шестиступенчатая механическая коробка. И только 6МКП и положена модели с 1.0T и Brezza CNG, тогда как чисто бензиновый паркетник с 1.5 еще бывает с классическим шестиступенчатым автоматом. Наконец, у битопливного паркетника баллон с газом отныне расположен не в багажнике, а под его днищем. Привод в любом случае исключительно передний.

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Обновленный кроссовер Suzuki Brezza обойдется минимум в 739 900 рупий, что эквивалентно примерно 601 000 рублей по актуальному курсу.

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1 комментарий
27.07.2026 13:15
Valentino G

Оказывается, можно купить цивильный современный автомобиль за нормальные деньги. Только надо быть индусом.

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