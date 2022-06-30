Недорогой кроссовер Suzuki Vitara Brezza сменил имя и стал «премиальнее»

Кроссовер Vitara Brezza длиной всего 3995 мм в строю с 2016 года, последний более-менее серьезный рестайлинг он пережил в 2020-м. Изначально модель была заявлена в качестве эксклюзива для Индии, где и налажено производство: за выпуск отвечает компания Maruti Suzuki («дочка» Suzuki). Однако затем паркетник все же выбрался за пределы этой страны – например, его еще продают в Африке. Впрочем, главным рынком для компакта, разумеется, остается Индия, и там в 2017-2019 гг. Vitara Brezza возглавляла список самых популярных SUV. Но в последние два года модель уступила лидерство «корейцам»: в 2020-м у нее было третье место (83 666 единиц, тогда как Hyundai Creta разошлась тиражом в 96 989 шт., результат Kia Seltos – 96 932 шт.), по итогам 2021-го – второе (115 962 шт.; лидером тогда опять стала Крета с результатом 125 437 единиц). И вот Maruti Suzuki снова рвется в бой – представлен преобразившийся кросс.

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Паркетник сменил имя – теперь это просто Brezza. Модель объявлена «совершенно новой», но на деле это глубокий рестайлинг: кроссовер сохранил платформу Global C, хотя прежде местные СМИ прочили свежей модели «тележку» Heartect. Длина все так же не превышает четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Ширина (1790 мм) и колесная база (2500 мм) тоже прежние, а вот высота увеличена на 45 мм до 1685 мм.



Maruti Suzuki Brezza

И тем не менее, почти все кузовные панели – новые, а в целом внешний облик получился более «взрослым». Так, у Brezza «изломанные» фары, которые слились с новой же радиаторной решеткой. Фонари вытянулись, задний номерной знак перенесли чуть ниже, но он по-прежнему расположен на багажной двери. Вдобавок на корме красуется надпись с названием модели. Кроме того, для SUV предложены два новых опциональных дизайн-пакета – Terrascape и Metroscape (наружный декор).



Maruti Suzuki Brezza с новыми дизайн-пакетами 1 / 2 Maruti Suzuki Brezza с новыми дизайн-пакетами 2 / 2

Салон полностью перекроили, его сделали в стиле рестайлингового хэтчбека Suzuki Baleno: паркетнику достались аналогичные многослойная передняя панель и мультимедийная система с «парящим» 9-дюмовым тачскрином. Еще появились воздуховоды для задних пассажиров, а дорогим комплектациям отныне положены проекционный дисплей, камеры кругового обзора (прежде была одна камера заднего вида), беспроводная зарядка для смартфона и люк в крыше.



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Двигатель такой же, как у обновленных вэнов Maruti Suzuki Ertiga и XL6: это доработанный бензиновый «атмосферник» 1.5 серии K15, который теперь носит индекс K15C. У мотора увеличенная степень сжатия и по две форсунки распределенного впрыска на цилиндр, также он по умолчанию имеет систему старт-стоп. Двигатель выдает 103 л.с. и 137 Нм (отдача дореформенного варианта – 105 л.с. и 138 Нм). Brezza доступна с прежней пятиступенчатой «механикой», а вот на смену четырехступенчатому «автомату» пришел шестиступенчатый, с подрулевыми лепестками. Полного привода как не было, так и нет.



За новый паркетник просят примерно 10 000 – 17 500 долларов.

Прежний кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza 1 / 3 Прежний кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza 2 / 3 Прежний кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza 3 / 3

Напомним, у прежней Vitara Brezza есть брат – Toyota Urban Cruiser. Но пока неизвестно, останется ли такой паркетник в гамме Тойоты. Между тем обе японские марки готовятся к премьере в Индии других новых близнецов, они будут крупнее и дороже «просто» Brezza и Урбана, а главными конкурентами грядущих SUV станут Hyundai Creta и Kia Seltos (Brezza и Urban Cruiser в одной лиге с Hyundai Venue, Kia Sonet и Nissan Magnite). Кроссовер Тойоты дебютирует в Индии уже завтра, 1 июля, паркетник Suzuki раскроется позже (ему прочат глобальное имя Vitara – видимо, именно поэтому герою нынешней новости и урезали название).

