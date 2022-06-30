Рестайлинг ×
  • Недорогой кроссовер Suzuki Vitara Brezza сменил имя и стал «премиальнее»

Недорогой кроссовер Suzuki Vitara Brezza сменил имя и стал «премиальнее»

30.06.2022 205 0 0

Маленький паркетник пережил довольно существенную модернизацию: модель преобразилась как снаружи, так и внутри, кроме того, расширен список доступного оборудования.

 

Кроссовер Vitara Brezza длиной всего 3995 мм в строю с 2016 года, последний более-менее серьезный рестайлинг он пережил в 2020-м. Изначально модель была заявлена в качестве эксклюзива для Индии, где и налажено производство: за выпуск отвечает компания Maruti Suzuki («дочка» Suzuki). Однако затем паркетник все же выбрался за пределы этой страны – например, его еще продают в Африке. Впрочем, главным рынком для компакта, разумеется, остается Индия, и там в 2017-2019 гг. Vitara Brezza возглавляла список самых популярных SUV. Но в последние два года модель уступила лидерство «корейцам»: в 2020-м у нее было третье место (83 666 единиц, тогда как Hyundai Creta разошлась тиражом в 96 989 шт., результат Kia Seltos – 96 932 шт.), по итогам 2021-го – второе (115 962 шт.; лидером тогда опять стала Крета с результатом 125 437 единиц). И вот Maruti Suzuki снова рвется в бой – представлен преобразившийся кросс.

Maruti Suzuki Brezza
1 / 6
Maruti Suzuki Brezza
2 / 6
Maruti Suzuki Brezza
3 / 6
Maruti Suzuki Brezza
4 / 6
Maruti Suzuki Brezza
5 / 6
Maruti Suzuki Brezza
6 / 6

Паркетник сменил имя – теперь это просто Brezza. Модель объявлена «совершенно новой», но на деле это глубокий рестайлинг: кроссовер сохранил платформу Global C, хотя прежде местные СМИ прочили свежей модели «тележку» Heartect. Длина все так же не превышает четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Ширина (1790 мм) и колесная база (2500 мм) тоже прежние, а вот высота увеличена на 45 мм до 1685 мм.

Maruti Suzuki Brezza

И тем не менее, почти все кузовные панели – новые, а в целом внешний облик получился более «взрослым». Так, у Brezza «изломанные» фары, которые слились с новой же радиаторной решеткой. Фонари вытянулись, задний номерной знак перенесли чуть ниже, но он по-прежнему расположен на багажной двери. Вдобавок на корме красуется надпись с названием модели. Кроме того, для SUV предложены два новых опциональных дизайн-пакета – Terrascape и Metroscape (наружный декор).

Maruti Suzuki Brezza с новыми дизайн-пакетами
1 / 2
Maruti Suzuki Brezza с новыми дизайн-пакетами
2 / 2

Салон полностью перекроили, его сделали в стиле рестайлингового хэтчбека Suzuki Baleno: паркетнику достались аналогичные многослойная передняя панель и мультимедийная система с «парящим» 9-дюмовым тачскрином. Еще появились воздуховоды для задних пассажиров, а дорогим комплектациям отныне положены проекционный дисплей, камеры кругового обзора (прежде была одна камера заднего вида), беспроводная зарядка для смартфона и люк в крыше.

Maruti Suzuki Brezza
1 / 6
Maruti Suzuki Brezza
2 / 6
Maruti Suzuki Brezza
3 / 6
Maruti Suzuki Brezza
4 / 6
Maruti Suzuki Brezza
5 / 6
Maruti Suzuki Brezza
6 / 6

Двигатель такой же, как у обновленных вэнов Maruti Suzuki Ertiga и XL6: это доработанный бензиновый «атмосферник» 1.5 серии K15, который теперь носит индекс K15C. У мотора увеличенная степень сжатия и по две форсунки распределенного впрыска на цилиндр, также он по умолчанию имеет систему старт-стоп. Двигатель выдает 103 л.с. и 137 Нм (отдача дореформенного варианта – 105 л.с. и 138 Нм). Brezza доступна с прежней пятиступенчатой «механикой», а вот на смену четырехступенчатому «автомату» пришел шестиступенчатый, с подрулевыми лепестками. Полного привода как не было, так и нет.

За новый паркетник просят примерно 10 000 – 17 500 долларов.

Прежний кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza
1 / 3
Прежний кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza
2 / 3
Прежний кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza
3 / 3

Напомним, у прежней Vitara Brezza есть брат – Toyota Urban Cruiser. Но пока неизвестно, останется ли такой паркетник в гамме Тойоты. Между тем обе японские марки готовятся к премьере в Индии других новых близнецов, они будут крупнее и дороже «просто» Brezza и Урбана, а главными конкурентами грядущих SUV станут Hyundai Creta и Kia Seltos (Brezza и Urban Cruiser в одной лиге с Hyundai Venue, Kia Sonet и Nissan Magnite). Кроссовер Тойоты дебютирует в Индии уже завтра, 1 июля, паркетник Suzuki раскроется позже (ему прочат глобальное имя Vitara – видимо, именно поэтому герою нынешней новости и урезали название).

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Suzuki Suzuki Brezza Suzuki Vitara Brezza

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Мертвая вода: как антифриз убивает двигатель и какие цвета можно смешивать В центральную Россию пришло настоящее лето – солнечное и жаркое. А жару тяжело переносить не только людям, но и моторам. Почему-то главным испытанием для двигателя у нас традиционно считают... 207 0 0 30.06.2022
Статьи / Авто с пробегом Dodge Caliber с пробегом: крепкий вариатор, слабые МКП и корейско-японские моторы В первой части материала мы выяснили, почему не стоит удивляться «кривоватым» кузовам даже на небитых Dodge Caliber, и рассказали, где искать сквозную коррозию. Главным вопросом по итогам... 409 0 1 29.06.2022
Статьи / Авто недели Почти новый масл-кар от официального дилера: стоит ли покупать Chevrolet Camaro VI за 3 миллиона Лето – пора ярких автомобилей вроде кабриолетов и купе. Если хочется быструю заднеприводную машину с узнаваемой внешностью, можно поискать Nissan 350Z, если душа просит легкий родстер, есть... 1516 2 3 28.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 12902 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 12702 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 8621 5 20 14.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings