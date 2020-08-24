Теперь официально: Toyota показала сделанный из Suzuki бюджетный кроссовер Urban Cruiser

Пока компактный паркетник Тойоты доступен только на индийском рынке, там модель предлагается с полуторалитровым «атмосферником» и передним приводом. От базовой комплектации, которая есть у исходного Suzuki Vitara Brezza, отказались.

Вообще, маленький кроссовер Toyota раскрыли еще несколько дней назад – тогда в Сеть выложили брошюру модели. А в минувшие выходные в Индии официально начали принимать заказы на SUV, одновременно на местном сайте марки у паркетника появилась собственная страница. Для кросса возродили имя Urban Cruiser (в 2008-2014 годах в Европе под таким названием продавали хэтчбек «в стиле SUV», он же Ist в Японии и Scion xD в США), он является близнецом Maruti Suzuki Vitara Brezza (тоже индийский «эксклюзив», Maruti – «дочка» Suzuki), и это уже вторая модель, «позаимствованная» Тойотой у Suzuki.

Напомним, о новом этапе своего сотрудничества компании объявили в прошлом году: японцы решили обменяться силовыми установками и машинами. В том же 2019-м в Индии дебютировал первый продукт бейдж-инжиниринга – хэтчбек Toyota Glanza, то есть Suzuki Baleno с иными эмблемами. В июле этого года в европейской гамме Suzuki появился паркетник Across, он же переделанный RAV4. Ну а новый Urban Cruiser опять предназначен, прежде всего, для индийского рынка.



Внешне паркетники Тойоты и Suzuki отличаются не так сильно, как на то надеялись индийские профильные медиа, и все же точной копией Vitara Brezza новый Урбан не стал (к слову, разница между Glanza и Baleno лишь в эмблемах): у кроссовера Toyota свои радиаторная решетка и передний бампер, иначе оформлены противотуманки. Кроме того, для Urban Cruiser предусмотрен новый цвет кузова – коричневый. При этом, как и для Vitara Brezza, можно выбрать двухцветную окраску. Длина и размер колесной базы совпадают – 3995 и 2500 мм соответственно (машинам длиной до четырех метров в Индии положены налоговые льготы).

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С салоном заморачиваться не стали, поменяли разве что цвета материалов отделки. Как и ожидалось, самая дешевая комплектация, которая есть у Vitara Brezza, кроссоверу Urban Cruiser не досталась. В Toyota официально подтвердили, что во всех версиях имеются климат-контроль и кнопка запуска двигателя (у модели Suzuki они появляются, начиная со второго по старшинству варианта исполнения), топовому Урбану положены мультимедийная система с тачскрином, камера заднего вида и круиз-контроль. Кроме того, гарантийный срок для Urban Cruiser составляет 3 года или 100 000 км против двух лет и 40 000 км для Vitara Brezza.



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Техника перешла с исходного кросса Suzuki – это бензиновый «атмосферник» K15B 1.5 мощностью 105 л.с. (138 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом» (до рестайлинга, проведенного в начале этого года, у Vitara Brezza был только дизель, но его отправили в отставку). Оба паркетника с АКП также имеют «мягкогибридную» версию со стартер-генератором (ранее индийские СМИ сообщали, что для Urban Cruiser с МКП тоже предложат гибридный «довесок», но этого не произошло). Привод в любом случае лишь передний.



Производство и Vitara Brezza, и Урбана налажено на индийском заводе Maruti Suzuki. «Живые» продажи кроссовера Тойоты стартуют осенью, цены пока не объявлены. Базовый паркетник Suzuki Vitara Brezza обойдется в 734 000 рупий (около 733 000 рублей по актуальному курсу), впрочем, лучше ориентироваться на следующую комплектацию – от 835 000 рупий (834 000 рублей).

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Ранее сообщалось о том, что в будущем клоны Suzuki под маркой Тойоты планируют продавать и на других небогатых рынках — например, в Африке. А вот до Европы такие модели не доберутся, зато там вслед за Suzuki Across появится универсал Corolla с эмблемами Suzuki.

