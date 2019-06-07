Toyota вывела на рынок хэтчбек Glanza, скопированный с Suzuki Baleno

Продажи новинки стартовали в Индии. Цены уже известны: эту «пятидверку» можно купить минимум за 722 000 рупий (примерно 680 тыс. рублей).

Toyota Glanza – это первый автомобиль, созданный в рамках сотрудничества Тойоты и Сузуки. По сути этот хэтчбек представляет собой Maruti Suzuki Baleno, но с иным оформлением радиаторной решётки и с другим шильдиком. Салоны двух моделей идентичны, за исключением логотипа бренда на рулевом колесе. Отметим, если Baleno продаётся только в Индии, то Glanza обещает впоследствии выйти и на другие рынки.

Под капотом у новинки располагается «атмосферник» объёмом 1,2 литра. В стандартной версии его мощность составляет 83 л.с. Отдача «мягкого» гибрида со стартер-генератором и тем же мотором составляет 90 л.с. В пару к первому варианту предлагаются пятиступенчатая ручная коробка передач или вариатор, а ко второму подходит только «механика». Этими же моторами оснащается локальный Suzuki Baleno.

Помимо этого, у «донора» в моторной линейке есть также турбодизель DDiS объёмом 1,3 л мощностью 75 л.с., а также предназначенная для «оспортивленной» версии RS бензиновая литровая «турботройка» Boosterjet с отдачей 102 л.с.

Пока что выпуск Toyota Glanza налажен на заводе совместной компании Maruti Suzuki (на том же конвейере, где собирают Baleno) в индийском штате Гуджарат. При этом Тойота даёт гарантию на три года эксплуатации или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее), а на хэтчбек Suzuki действует всего лишь два года гарантии (или 40 тыс. км пробега). Отметим, впоследствии Toyota планирует перенести производство модели на собственный завод.

У Toyota Glanza всего две комплектации, их состав аналогичен среднему и топовому исполнениям Suzuki Baleno. Это значит, что у новинки есть мультимедийная система с тачскрином, камера заднего вида, климат-контроль, светодиодная оптика, а также 16-дюймовые колёсные литые диски.

Так как Glanza обошлась без базовых версий Baleno, её стартовый ценник оказался выше. Он составляет 722 тыс. рупий (что эквивалентно примерно 680 тыс. рублей по актуальному курсу). Тогда как начальная стоимость «хэтча» Suzuki — 545 тыс. рупий (около 513,5 тыс. рублей). Самая дорогая версия Baleno обойдётся в 877 тыс. рупий (826 тыс. рублей), чуть дороже выходит покупка Glanza – 890,2 тыс. рупий (838,6 тыс. рублей). В числе конкурентов на индийском рынке хэтчбеки Honda Jazz, Hyundai i20 и Volkswagen Polo.

Напомним, хэтчбек Glanza – это только начало. С шильдиками Toyota в Индии будут выпускать ещё три модели Suzuki. В их число вошли кроссовер Vitara Brezza, седан Ciaz и компактвэн Ertiga. Известно, что все 4 модели предназначены в том числе для поставок на рынки других стран, в частности, африканских.