Toyota RAV4 и Corolla перевоплотятся в новые модели Suzuki
Меморандум о сотрудничестве между Toyota и Suzuki был подписан в начале 2017-го. Как тогда сообщалось, компании намерены совместно разрабатывать новейшие «зелёные» и информационные технологии, а также сотрудничать в сфере безопасности. В прошлом году японцы заключили еще один договор, согласно которому Тойота будет продавать в Индии под собственным брендом кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza и хэтчбек Baleno, а вторая фирма запустит там под своей маркой седан Corolla. Теперь же компании поделились новыми подробностями партнерства.
Итак, Тойота предоставит Suzuki свои гибридные установки THS (Toyota Hybrid System), которые та сможет использовать на глобальном рынке, и технологии для создания гибридных машин в Индии. Кроме того, в Европе появятся модели Suzuki, созданные «на платформах» кроссовера Toyota RAV4 и универсала Corolla Touring Sports, — речь идет опять же об электрифицированных машинах. Судя по всему, завуалированное «на платформах» означает то, что Сузуки позволят продавать на европейском рынке машины партнера с собственными эмблемами. При этом выпускать клонов будет сама Тойота, старт производства намечен на конец 2020 года. А вот изменится ли дизайн таких RAV4 и Короллы – пока неизвестно.
Suzuki предоставит Тойоте свои новые моторы для компактных машин, производство двигателей наладят на мощностях Toyota в Польше. Какие именно моторы – компании не уточнили. Также расширена гамма моделей, которые Suzuki будет производить в Индии с эмблемами Тойоты: к паркетнику Vitara Brezza и хэтчу Baleno присоединились седан Ciaz и компактвэн Ertiga. Все перечисленные клоны Suzuki под маркой Тойота планируется продавать не только на индийском рынке, но и в Африке. Точные сроки не объявлены, но при этом известно, что с 2022 года Vitara Brezza пропишется на индийском заводе Тойоты.
Еще компании собираются вместе разработать совершенно новый вэн С-класса, эта модель предназначена для Индии, там ее будут продавать и как Suzuki, и как Toyota. Сроки опять же не названы.
Партнерство принесет выгоду обеим маркам, позволив им расширить ассортимент и нарастить продажи. Отметим, по данным агентства JATO Dynamics, в прошлом году Suzuki реализовала в Европе 249 103 автомобиля (+2%) – это 19-е место среди брендов, представленных в Старом свете. Объем продаж Тойоты на европейском рынке в 2018-м составил 706 293 единицы (+4%, 10-е место в рейтинге). В Индии же, напротив, СП Maruti Suzuki является безоговорочным лидером – 1 731 179 реализованных в 2018-м машин (+8%), тогда как Тойота там занимает лишь шестую строчку (151 480 штук, +9%).
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