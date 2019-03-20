Toyota RAV4 и Corolla перевоплотятся в новые модели Suzuki

Японские компании более подробно рассказали о своем сотрудничестве: Тойота поделится гибридными установками, а Сузуки – недавно разработанными моторами. Кроме того, обе фирмы «обменяются» моделями.

Меморандум о сотрудничестве между Toyota и Suzuki был подписан в начале 2017-го. Как тогда сообщалось, компании намерены совместно разрабатывать новейшие «зелёные» и информационные технологии, а также сотрудничать в сфере безопасности. В прошлом году японцы заключили еще один договор, согласно которому Тойота будет продавать в Индии под собственным брендом кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza и хэтчбек Baleno, а вторая фирма запустит там под своей маркой седан Corolla. Теперь же компании поделились новыми подробностями партнерства.

1 / 2 Maruti Suzuki Vitara Brezza 2 / 2 Maruti Suzuki Baleno

Итак, Тойота предоставит Suzuki свои гибридные установки THS (Toyota Hybrid System), которые та сможет использовать на глобальном рынке, и технологии для создания гибридных машин в Индии. Кроме того, в Европе появятся модели Suzuki, созданные «на платформах» кроссовера Toyota RAV4 и универсала Corolla Touring Sports, — речь идет опять же об электрифицированных машинах. Судя по всему, завуалированное «на платформах» означает то, что Сузуки позволят продавать на европейском рынке машины партнера с собственными эмблемами. При этом выпускать клонов будет сама Тойота, старт производства намечен на конец 2020 года. А вот изменится ли дизайн таких RAV4 и Короллы – пока неизвестно.

1 / 2 Toyota RAV4 2 / 2 Toyota Corolla Touring Sports

Suzuki предоставит Тойоте свои новые моторы для компактных машин, производство двигателей наладят на мощностях Toyota в Польше. Какие именно моторы – компании не уточнили. Также расширена гамма моделей, которые Suzuki будет производить в Индии с эмблемами Тойоты: к паркетнику Vitara Brezza и хэтчу Baleno присоединились седан Ciaz и компактвэн Ertiga. Все перечисленные клоны Suzuki под маркой Тойота планируется продавать не только на индийском рынке, но и в Африке. Точные сроки не объявлены, но при этом известно, что с 2022 года Vitara Brezza пропишется на индийском заводе Тойоты.

1 / 2 Maruti Suzuki Ertiga 2 / 2 Maruti Suzuki Ciaz

Еще компании собираются вместе разработать совершенно новый вэн С-класса, эта модель предназначена для Индии, там ее будут продавать и как Suzuki, и как Toyota. Сроки опять же не названы.

Партнерство принесет выгоду обеим маркам, позволив им расширить ассортимент и нарастить продажи. Отметим, по данным агентства JATO Dynamics, в прошлом году Suzuki реализовала в Европе 249 103 автомобиля (+2%) – это 19-е место среди брендов, представленных в Старом свете. Объем продаж Тойоты на европейском рынке в 2018-м составил 706 293 единицы (+4%, 10-е место в рейтинге). В Индии же, напротив, СП Maruti Suzuki является безоговорочным лидером – 1 731 179 реализованных в 2018-м машин (+8%), тогда как Тойота там занимает лишь шестую строчку (151 480 штук, +9%).