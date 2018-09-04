Новая Toyota Corolla Touring Sports: лучший «сарай» для ног!

В начале октября на Парижском автосалоне Toyota представит грузопассажирскую версию Короллы двенадцатого поколения. Производитель утверждает, что это самый просторный для пассажиров второго ряда автомобиль в С-классе.

На прошлой неделе стало известно о том, что Toyota полностью отказалась от названия Auris, и теперь все ее компактные легковушки на европейском рынке будут носить старое доброе имя Corolla. Конспирологи связывают это с выходом на мировой рынок российского лакшери-бренда Aurus – якобы Toyota не хочет, чтобы «путинские лимузины» как-либо ассоциировались с ее массовыми моделями. Возможно, так и есть, ведь в марте на Женевском автосалоне Toyota представила новый компактный хэтчбек именно как Auris, а известия о его переименовании в Короллу пришли как раз в момент дебюта нашего Ауруса…

Есть, впрочем, в переименовании и куда более рациональное зерно: компактное семейство отныне будет попадать в статистику продаж как одна единица, то есть Corolla, тогда как сейчас седаны (Corolla) считаются отдельно от хэтчбеков и универсалов (Auris). Понятно, что львиная доля спроса приходится именно на хэтчбеки и универсалы (с января по июнь дилеры Toyota продали в Европе 73 419 Аурисов), а Corolla нашла лишь порядка 10 тысяч покупателей, но эта прибавка в теории позволит японской модели обойти по продажам некоторых одноклассников – например, итальянский Fiat Tipo, у которого те же три типа кузовов (за первое полугодие продано 77 308 экземпляров). Седан Corolla нового поколения пока вообще не представлен, а вот универсал Corolla Touring Sports дебютирует через месяц на Парижском автосалоне.

Главное достоинство нового японского «сарая» – увеличенная с хэтчбековских 2640 мм до 2700 мм колесная база, благодаря которой расстояние между сиденьями первого и второго рядов составляет 928 мм (Toyota утверждает, что это рекордная цифра в С-классе). Багажник же не рекордный: «всего» 598 л «под полкой» – даже у нового универсала Kia Ceed SW на два литра больше! Зато корма у Короллы-универсала получилась куда более элегантной, чем у Kia.

Помимо просторного салона Corolla Touring Sports будет привлекать европейцев линейкой силовых агрегатов, в которой нет дизелей – мол, никаких проблем с чистотой выхлопа! Вместо них – две гибридные установки мощностью 122 и 180 л.с. на базе бензиновых моторов 1.8 и 2.0 соответственно. Базовая версия будет оснащаться бензиновым даунсайзинговым двигателем 1.2 мощностью 116 л.с.

Toyota утверждает, что расположенная под задним сиденьем гибридных Королл батарея благоприятно влияет на управляет – снижает центр тяжести. Кроме того, компактная версия GA-C глобальной платформы TNGA изначально рассчитана на низкую посадку, которая в сочетании с задней многорычажной подвеской должна сделать Короллу очень проворной на извилистых дорожках.

Увы, в Россию Toyota Corolla Touring Sports вряд ли приедет – нам остается лишь запастись терпением и ждать нового седана.