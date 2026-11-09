Great Wall готовится вывести на рынок универсал и фастбек Ora 7 – вместо Ora Lightning Cat

Известно, что новое семейство Ora 7 предложат в виде электрокаров. По предварительным данным, фастбек и универсал будут доступны с передним приводом, для «сарая» также заявлена двухмоторная полноприводная версия.

Еще в 2022 году принадлежащая концерну Great Wall марка Ora вывела на домашний рынок похожий на Porsche Panamera электрический фастбек под названием Lightning Cat (крышка багажника поднимается отдельно от заднего стекла). Впоследствии эта модель появилась и за пределами Китая – уже как Ora 07. А в прошлом году стало известно о планах бренда превратить Lightning Cat в отдельное семейство – тогда продемонстрировали универсал. Но в Китае непосредственно Ora Lightning Cat спросом не пользуется. И все-таки компания от выпуска семейства не отказывается, просто теперь его решено продавать под новым именем – Ora 7 (да, без нуля). Причем фастбек вдобавок модернизировали. Обе версии уже сертифицировали. Ну а сегодня сама марка анонсировала скорую премьеру, одновременно опубликовав свежие фирменные изображения универсала. Впрочем, начнем с доработанного фастбека.

Фастбек Ora 7

Внешне эта модификация мало изменилась. Разве что на безрамочных дверях отныне привычные ручки вместо выдвижных. Длина фастбека Ora 7 равна 4890 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1503 мм. Для сравнения, размеры Ora Lightning Cat: 4871/1862/1500 мм. Колесная база «семерки»– прежние 2870 мм.

Фастбек Ora 7

Универсал Ora 7 спереди в целом почти дословно повторил фастбек, ему также достались аналогичные задние фонари. Багажная дверь у «сарая», разумеется, своя, плюс на ней установлен спойлер. На крыше универсала есть рейлинги и антенна-плавник. Задний номерной знак расположен ниже, чем у фастбека. Наконец, для универсала заявлен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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Длина новой модификации составляет 4820 мм, ширина в зависимости от комплектации – 1850 или 1870 мм, высота – 1520 мм. Колесная база – те же 2870 мм.

Универсал Ora 7

Интерьер «семерок» сама марка не продемонстрировала, но машины уже начали отгружать дилерам, так что китайские медиа смогли отщелкать салон. И он оформлен иначе, чем у Ora Lightning Cat. Перед водителем вместо трех «колодцев» установлен обычный дисплей, планшет мультимедийной системы стал больше. Расположенную под углом центральную консоль оставили, однако ее перекомпоновали: физические кнопки и отвечающие за «климат» крупные шайбы убрали, вместо них теперь площадка для беспроводной зарядки. А на тоннеле отныне два круглых подстаканника (у Ora Lightning Cat подстаканник один).

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Фастбек Ora 7 сертифицирован с одним электромотором. Судя по всему, как и у начальных исполнений Ora Lightning Cat, он расположен на передней оси. По предварительным данным, двигатель выдает 218 л.с. (в Сети еще встречается информация, что мощность составляет те же 204 л.с., что и у одномоторного Lightning Cat). Универсал Ora 7 тоже будет доступен с одним электромотором (218 л.с.), но вдобавок для пятидверки предусмотрена полноприводная версия с отдельным 204-сильным электродвигателем на задней оси. Суммарная отдача такого универсала – 422 л.с. Полноприводным бывает и топовый Ora Lightning Cat, совокупная мощность такого фастбека – 408 л.с. Новым «семеркам» положена батарея емкостью 58,3 или 68,9 кВт*ч, запас хода варьируется от 535 до 630 км по циклу CLTC. Прежний фастбек Lightning Cat комплектуется аккумулятором емкостью примерно 64 или 83,5 кВт*ч, запас хода – от 555 до 705 км.

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Полноценную презентацию нового семейства Ora 7 должны провести в ближайшее время.